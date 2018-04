Airbnb-Angebote sollen in Bremen begrenzt werden. (dpa)

Genügend Wohnraum für die wachsende Stadt – dafür will der Bremer Senat nicht nur mit Neubauten sorgen. In Zukunft soll bestehende Wohnfläche besser geschützt werden. An diesem Montag haben SPD und Grüne deshalb dem Entwurf für ein Zweckentfremdungsgesetz zugestimmt. Die Regierung will damit einerseits den Leerstand in Bremen und Bremerhaven bekämpfen und darüber hinaus gewerbliche Vermietung von Wohnraum wie über Airbnb oder andere Anbieter einschränken. Wer ein Zimmer oder seine Wohnung über die Vermittlungsplattform anbietet, soll das künftig nur noch bis zu 90 Tage im Jahr tun dürfen. Außerdem müssen die Einnahmen versteuert und die Bremer Tourismusabgabe City-Tax gezahlt werden. Damit soll Missbrauch verhindert werden.

Kein Gesetz gegen Airbnb

„Das ist kein Gesetz gegen Airbnb“, betont Matthias Koch, Sprecher der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Gegen die Idee, Wohnraum zeitweise zu vermieten und dabei auf andere Kulturen zu treffen, sei nichts einzuwenden. Doch die professionelle Vermietung soll nur noch eingeschränkt möglich sein. Der Gesetzentwurf begründet: „Im Ergebnis wirkt diese Form der gewerblichen Verwendung von Wohnraum nicht nur mietpreistreibend, sondern es wird dem regulären Wohnungsmarkt dringend benötigter Wohnraum entzogen – und dies meist insbesondere im preiswerteren Segment für Singles und Wohngemeinschaften.“

Die SPD geht davon aus, dass derzeit 300 bis 400 der insgesamt 500 in Bremen angebotenen Unterkünfte über Airbnb professionell vermietet werden. Airbnb zufolge bietet die überwiegende Mehrheit der Nutzer dagegen nur gelegentlich einen Schlafplatz an und entzieht den Städten demzufolge keinen Wohnraum.

Gesetz soll nur von Problemen ablenken

Aus der Opposition kommt erneut Kritik am Gesetz. Schon im vergangenen Jahr unterstellte die CDU der Regierung Kalkül. „Um vom eigenen verschleppten Wohnungsbau und dadurch steigenden Mietpreisen abzulenken, führt Rot-Grün lieber Scheindebatten und greift massiv in die Eigentumsrechte von Immobilienbesitzern ein“, sagt Silvia Neumeyer, baupolitische Sprecherin der CDU-Fraktion. Tatsächlich gebe es nur wenige Probleme durch Airbnb. „Im Moment ist die Situation noch nicht bedrohlich“, wendet auch Koch ein. Doch es gehe darum, der Entwicklung vorzubeugen, damit am Ende nicht wie in Berlin-Kreuzberg jede zweite Wohnung gewerblich vermietet werde. Bereits 2017 gemeldete Ferienwohnungen sollen zudem einen Bestandsschutz haben: „Die Vermieter haben nichts zu befürchten.“

Die FDP wirft dem Senat Populismus vor: Das Gesetz werde kein einziges Problem lösen. „Mal wieder wird vom Senat ein Sündenbock gesucht, um vom eigenen Versagen abzulenken“, kommentiert die Vorsitzende der FDP-Fraktion, Lencke Steiner. Anbieter wie Airbnbseien nicht Schuld daran, dass es für einige Menschen keinen bezahlbaren Wohnraum in der Stadt gebe. „Die Verantwortung für diesen Zustand liegt beim rot-grünen Senat! Über Jahre haben SPD und Grüne geschlafen, wenn es um die Entbürokratisierung beim Wohnungsbau und das Ausweisen von Bauflächen ging.“

Andere Städte verbieten oder kooperieren

In anderen Städten wie Frankfurt, Berlin oder Köln gibt es wegen des angespannten Wohnungsmarktes bereits ein Zweckentfremdungsverbot gegen die gewerbliche Vermietung von Wohnraum. Im Fall eines Verstoßes drohen Bußgelder. In München, wo Wohnraum besonders knapp und teuer ist, kann sogar eine halbe Million Euro fällig werden. In Bremen sieht das Gesetz eine Geldbuße von bis zu 100 000 Euro vor und erlaubt die Räumung der zweckentfremdeten Wohnung. Hamburg will sein bereits seit 1971 geltendes Zweckentfremdungsgesetz noch verschärfen.

In Palma de Mallorca soll es Wohnungsbesitzern bald sogar ganz verboten sein, Zimmer an Touristen zu vermieten. Dortmund setzt dagegen wie andere Städte auf Kooperation: Airbnb treibt für die Stadt die Bettensteuer ein. Das hat das vor zehn Jahren gegründete Unternehmen nach eigenen Angaben auch Bremen angeboten: Die City-Tax könnte automatisch auf der Plattform erhoben werden.

„Viele Bremerinnen und Bremer wollen ihr Zuhause mit Reisenden teilen und Gäste aus aller Welt bei sich in Bremen und Bremerhaven willkommen heißen. Wir begrüßen, dass das Land Bremen dies auch in Zukunft unterstützen möchte“, kommentierte Airbnb derweil den Gesetzentwurf, kündigte jedoch gleichzeitig noch „Klarstellung“ in ein „paar Punkten“ mit Bremen an.

Das Gesetz soll spätestens bis Juli in der Bürgerschaft zum Beschluss kommen und zugleich für weniger Leerstand sorgen. Der ist dem Gesetzentwurf zufolge „ein echtes Problem“: Allein in Gröpelingen stünden 100 Wohnungen seit Jahren leer: „Im Ergebnis werden diese Wohnimmobilien dem Wohnungsmarkt dauerhaft entzogen.“ In Zukunft soll dem Bauressort gemeldet werden können, wo es Leerstand gibt, sagt Koch: „Dann gibt es einen freundlichen Brief an die Eigentümer.“