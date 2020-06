Neue Antriebstechnologien können auch dafür sorgen, dass Flugzeuge künftig anders aussehen, wie diese Illustration des DRL zeigt. (Illustration: DLR)

Mit einem Tweet sorgte Thomas Jarzombek diese Woche für Verwirrung. Er sei in Cochstedt, um den Forschungsflughafen für „unbekanntes Fliegen“ des Deutschen Instituts für Luft- und Raumfahrt (DLR) zu eröffnen, schrieb der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt. Das warf Fragen auf: Gibt das DLR etwa Ufo-Forschung auf einem Flugplatz in Sachsen-Anhalt zu, wollten einige Follower wissen. Die Antwort war dann doch viel banaler. Der CDU-Politiker hatte sich vertippt. Es gehe um „unbemanntes“ Fliegen, nicht „unbekanntes“. Drohnen also, keine Ufos.

Ein bisschen Wahrheit steckt trotzdem in dem Tippfehler, der zum unbekannten Fliegen geführt hat. Denn mit dem Konjunkturpaket, das die Wirtschaft durch die Corona-Krise bringen soll, steckt die Bundesregierung auch viel Geld in die Zukunft der Luftfahrt. Und wie die aussieht, das kann natürlich niemand mit Sicherheit vorhersagen.

Dass aus dem unbekannten Fliegen der Zukunft ein bekanntes Fliegen der Gegenwart wird, dabei möchte auch Bremen helfen. Finanziell könnte sich das lohnen. Denn in die „beschleunigte Umstellung von Flugzeugflotten“, von der im Konjunkturprogramm die Rede ist, soll laut Bundesregierung eine Milliarde Euro fließen. Auch „hybridelektrisches Fliegen“ soll gefördert werden. Zukunftstechnologien also, die den Flugverkehr umweltverträglicher machen sollen. Was wie genau gefördert werden soll, das geht aus dem Konjunkturprogramm allerdings nicht hervor – anders als bei anderen Branchen.

Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) ist sich dennoch sicher, dass die Hansestadt vom Investitionsprogramm profitieren kann. Vor allem das Forschungszentrum Ecomat in der Airport-Stadt spielt für sie dabei eine große Rolle. Es ist laut Vogt der „Kristallisationspunkt für das Grüne Fliegen in Bremen“. Das Ecomat wurde vor einem Jahr eröffnet und ist ein Platz, an dem Wirtschaft und Wissenschaft zusammen forschen können (siehe Text unten). Ein Schwerpunkt sind neue, leichte Materialen.

Alternativen zum Kerosin

Die spielen nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt eine wichtige Rolle beim Fliegen der Zukunft. Denn: Je leichter ein Flugzeug ist, desto weniger Energie braucht es auch. Das kann wie bislang Kerosin sein, das Flugzeug der Zukunft könnte aber auch anders angetrieben werden – etwa über Elektromotoren und mit Wasserstoff als Treibstoff. Daran glaubt auch Vogt. „Um die Luftfahrt klimafreundlicher zu gestalten, wird Wasserstoff ein prägender Energieträger für Flugzeuge.“ Und für dessen Erforschung biete Bremen ebenfalls gute Voraussetzungen. „Für den Umgang mit modernen Treibstoffen, hierzu zählt auch Wasserstoff, bestehen in Bremen viele Kompetenzen wie zum Beispiel die Qualifizierung von Materialien oder der Betrieb von Demonstratoren, die für die Luftfahrt genutzt werden können.“

Auch wenn die Grundlagen ganz gut aussehen, ist noch völlig unklar, ob und wie Bremen am Ende vom Konjunkturpaket profitiert. Die Details der Konjunkturhilfe müssen erst noch ausgearbeitet werden. „Derzeit sind die Luftfahrtindustrie und die Bundesländer im Dialog mit dem Bund über die Ausgestaltung der Maßnahmen“, sagt Vogt. Bremen stimme sich dabei mit den anderen norddeutschen Ländern sowie mit dem Flugzeugbauer Airbus ab.

Bremen – das wird beim Blick auf die bisherigen Corona-Folgen für die Luftfahrt klar – kann Unterstützung vom Bund gut gebrauchen. Denn auch wenn betriebsbedingte Kündigungen in der Stammbelegschaft bei Airbus bislang vermieden werden konnten, so mussten vor wenigen Tagen bereits 1100 Leiharbeiter an den norddeutschen Standorten in Bremen, Hamburg, Buxtehude und Stade gehen. Zusätzlich sind viele mittelständische Unternehmen und deren Beschäftigte von der Krise betroffen.

Zukunftsprojekte sollen unterstützt werden

Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) sieht auch noch in einem anderen Feld Handlungsbedarf in Bremen. Dass viele Unternehmen der Branche unter der Krise leiden, spürten nun auch außeruniversitäre Institute. Ein Teil ihres Budgets stamme von der Industrie, und der breche nun weg. Der BDLI würde es daher begrüßen, dass „vielversprechende Zukunftsprojekte“ durch das Programm der Bundesregierung unterstützt werden.

Für BDLI-Chef Volker Thum ist das Konjunkturpaket ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. „Wenn die Beschlüsse nun konsequent in Gesetzesform gebracht werden, ist man auf gutem Wege, die dramatischen Folgen der Krise für unsere Branche soweit abzufedern, dass die über Jahrzehnte aufgebaute Kompetenz erhalten und zukunftsfähig gemacht wird.“

Zur Sache

Grünes Fliegen

Bis zur Corona-Krise war das Fliegen ein Boom-Geschäft: Flugzeugbauer hatten volle Auftragsbücher, Flughäfen wachsende Passagierzahlen. Doch Fliegen ist eine Belastung für die Umwelt. Daher gibt es zahlreiche Projekte, Flugreisen umweltverträglicher zu machen. Airbus hat etwa bis Frühjahr an einem Flugzeug mit Elektroantrieb geforscht; auch beim DLR gibt es Projekte, mit deren Hilfe die Wirkung des Luftverkehrs auf das Klima reduziert werden sollen.

Ziel ist es laut DLR, bis zum Jahr 2040 die erforderlichen Technologien für ein ökoeffizientes Verkehrsflugzeug mit mindestens 70 Sitzen und einer Reichweite von 2000 Kilometern zur Einsatzreife zu bringen. Denkbar sei, dass diese Flugzeuge durch Batterien, Brennstoffzellen oder mit Wasserstoff angetrieben werden, um die Interessen von Klimaschutz und Wirtschaft in Einklang zu bringen.