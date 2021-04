Durch die KI-Strategie sollen auch mehr Fachkräfte für das Land Bremen gewonnen werden. (Sebastian Gollnow)

Das Land Bremen will die Erforschung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stärken. Dazu wurde eine eigene KI-Strategie ausgearbeitet, die Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) und Wissenschaftssenatorin Claudia Schilling (SPD) an diesem Donnerstag vorgestellt haben. Das Ziel: Die Erfolge Bremens in dieser Disziplin sichtbarer zu machen.

„Das Land Bremen ist bereits einer der Hotspots in Sachen KI“, sagte Vogt. Das werde bundesweit aber nicht immer so wahrgenommen. Mit der Bremen.KI genannten Strategie wolle man das ändern. „Künstliche Intelligenz ist der Motor der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts“, sagte die Wirtschaftssenatorin. Daher sei es sehr wichtig, in diesen Bereich zu investieren.

Zentrales Element des Plans sollen Transferzentren in Bremen und Bremerhaven werden. Hier sollen sich Wissenschaft und Wirtschaft austauschen und zusammenarbeiten können. Forschungsergebnisse sollen so schnell in Wertschöpfung umgewandelt werden können. Gleichzeitig sollen die Zentren als Plattform dienen, um leichter Drittmittel einzuwerben, wodurch Forschungsprojekte gestärkt werden sollen.

Die Politik erhofft sich so auch Effekte auf die lokale Wirtschaft. Einerseits werde man so für Studierende aus ganz Deutschland interessanter, sagte Vogt. Mit Blick auf den Fachkräftemangel in der IT-Branche sei das wichtig. Andererseits könnte durch eine anwendungsnahe Forschung neue Unternehmen entstehen, die in Bremen ihren Sitz haben.