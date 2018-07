Kevin und Kathrin Brünjes haben sich das Jawort schon gegeben. Nun verwandelten sich die beiden erneut in ein Brautpaar. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Hochzeitmesse beginnt mit einer Scheidung. Doch es ist eine Trennung aus Liebe. In der Vergangenheit hat ein Veranstalter aus Berlin das Format auf der Hanselife bespielt. Allerdings, ein wenig Herzblut fehlte der Messe Bremen dann in den vergangenen Jahren, und das passt nun wirklich gar nicht zum schönsten Tag im Leben. „Eine Messe kann sehr nüchtern wirken. Die Hochzeit ist aber ein sehr emotionales Thema“, sagt Projektleiter Ingo Kleemeyer. „Wir haben uns entschlossen, wir machen das selbst.“

In diesem Jahr organisiert die Messe deshalb nun zum Auftakt der Hanselife im September die erste eigene Hochzeitsmesse – hauptsächlich mit Ausstellern aus Bremen und der Region. Das ist Kleemeyer zufolge zudem auch aus Unternehmerperspektive lukrativer, als die Halle einfach nur an den Veranstalter zu vermieten. „Außerdem kennen wir uns als Bremer vor Ort ganz anders aus und überlegen: Wen möchten wir unbedingt auf der Messe haben?“

Netzwerktreffen im Varieté-Theater

An diesem Dienstag kommen im GOP Floristen, eine Goldschmiedin, Fotografen, eine Dekorateurin, Konditoren und Visagisten zur Vorbereitung der Messe mit dem Namen „Trauzeit“ zusammen. Das Varieté-Theater ist zugleich eine Location wie es in der Branche heißt: Im Haus an der Weser können Paare ebenfalls feiern. In diesen Stunden, an diesem Tag mitten in der Hochzeitssaison, zeigen die Hochzeitsprofis ihr Können. Lampions, Luftballons, eine spektakuläre Torte, eine gedeckte Tafel und Sommerblumen schmücken die Räume und die Terrasse. Es ist ein Netzwerktreffen. Zugleich entstehen Fotos, die für die Messe und die Aussteller als Referenzen wichtig sind.

Da darf ein Brautpaar nicht fehlen. Kevin und Kathrin Brünjes sind als Models dabei, schlüpfen in Kleid und Anzug, lassen sich frisieren. Die beiden haben schon im vergangenen Jahr geheiratet. Wie fühlt sich der Tag der Tage an? „Der ist aufregend auf jeden Fall. Man ist nervös. Danach ist aber alles wie zuvor. Es hat sich nichts verändert“, sagt Kevin Brünjes. Zusammen mit 120 Gästen haben die beiden im niedersächsischen Selsingen zwischen Bremervörde und Zeven geheiratet. Druck habe er allerdings nicht gespürt, dass alles perfekt sein muss, sagt Brünjes. „Es waren die Menschen dabei, die wir kennen. Es war für uns ein unvergesslicher Tag.“ Vor allem seine Frau habe Ideen für das Fest gehabt, das Paar kam ganz ohne Weddingplaner aus. „Herr Brünjes? Kannst du herkommen?“, ruft seine Frau Kathrin Brünjes ihn herüber. Die nächsten Fotos sollen entstehen. Das Geschäft ums Heiraten brummt. Zwei Milliarden Euro werden laut Kleemeyer jährlich in Deutschland für die Feier, Papeterie, Kleider, Eheringe, Blumen und vieles mehr ausgegeben. „Das ist eine ganz schöne Summe. Alle sind sich einig, dass der Trend Hochzeitfeier immer weiter zunimmt. Das ist eine Wachstumsbranche.“ Im Schnitt geben Brautpaare dem Experten zufolge für ihren Tag 15.000 Euro aus. Teils werde dafür lange gespart. Die Besucher der Hanselife interessieren sich für das Thema Heirat. Das zeigten Befragungen: „Am Wochenende kommen 12.500 Menschen allein wegen der Hochzeitsmesse.“

Ein neuer Hochzeitstrend

Der Trend geht dabei immer mehr hin zu individuellen Hochzeiten – passend zugeschnitten auf das Brautpaar. „Die Rahmenbedingungen bleiben immer dieselben: Es geht ums Ja-Sagen, darum, zum Standesamt oder in die Kirche zu fahren. Wie ich das feiere, wie ich das zelebriere, das variiert doch sehr“, sagt der Projektleiter der Messe Hanselife.

Es sollte allerdings nicht darum gehen, findet Kleemeyer, eine Feier im Freundeskreis oder der Familie toppen zu wollen. „Ich muss individuell für mich das Richtige machen. Dann ist es egal, ob es woanders einen Gang mehr gibt oder einen DJ statt einer Band. Das ist völlig irrelevant.“ Das ist auch der Rat, den Kleemeyer Paaren für ihre Hochzeit mit auf den Weg geben möchte. Heute gebe es viele Weddingplaner, die dabei unterstützen, das Fest nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten – und das Brautpaar zu „coachen“. Nicht immer übernehmen die Hochzeitsplaner die Organisation komplett. Oft bringen sich auch die Paare mit Ideen ein.

Auf der Messe im September soll der Wunsch nach mehr Do-it-yourself aufgegriffen werden. Deshalb gibt es zum Beispiel neben Modenschauen vermehrt Workshops – etwa zum Haarkränzebinden oder zur Kalligrafie. Platz für Aussteller gibt es aber schon nicht mehr: „Wir sind so gut wie ausgebucht. Wir haben noch einen Stand frei.“ Mehr als 100 Aussteller werden ihre Arbeit Paaren, deren Familie und Trauzeugen präsentieren.

Dabei erwartet Ingo Kleemeyer in Zukunft noch zusätzliches Publikum auf der Hochzeitsmesse wegen der Ehe für alle. Seit dem vergangenen Jahr können homosexuelle Paare heiraten. Kleemeyer selbst hat zusammen mit seinem Mann schon vor sechs Jahren größer gefeiert, als sie ihre Lebenspartnerschaft eintragen ließen. Nun sind die beiden auch ganz offiziell verheiratet. „Wir sind in der Frühstückspause zum Standesamt gegangen“, erzählt der Projektleiter und lacht. Das Thema Hochzeit begleitet Kleemeyer aber mit seinen Kollegen nun jedes Jahr ganz intensiv – bis die Trauzeit kommt.

Weitere Informationen

Die Hochzeitsmesse „Trauzeit“ findet am

15. und 16. September in der Halle 7 auf der Bremer Bürgerweide statt.