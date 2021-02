Der Hans-Koschnick-Flughafen scheint aus Sicht des Bundesfinanzministeriums nicht systemrelevant zu sein. (Frank Thomas Koch)

Für das Bundesfinanzministerium scheint der Flughafen Bremen nicht systemrelevant zu sein. Das geht aus einem Bericht des „Handelsblatts“ hervor. Demnach sollen Flughäfen Finanzhilfen aus Berlin erhalten. Im Gegenzug will der Bund an den systemrelevanten Airports beteiligt werden: Der Bericht nennt Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Leipzig und Stuttgart – von Bremen ist nicht die Rede. Um die kleineren Flughäfen sollen sich demnach die Bundesländer mit Zuschüssen kümmern.

Dieses Szenario, das gerade im Ministerium durchgespielt wird, lässt erahnen, welche Bedeutung Berlin dem Bremer Airport zuspricht: eine untergeordnete. Die bremische Wirtschaft hat darauf eine ganz andere Sicht der Dinge. Der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen, Matthias Fonger, sagt: „Für den Nordwesten, insbesondere auch für die Wirtschaft in dieser Region, ist der Airport Bremen absolut systemrelevant. Er ist ein wichtiges wirtschaftliches Drehkreuz für die gesamte Region und muss daher in seiner Finanzierung gesichert sein. Das fordern wir auch vom Bund ein.“

Wie zu hören ist, ist es vor allem Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der auf eine Beteiligung pocht. Ein Grund: Eigentlich sind staatliche Subventionen für Flughäfen laut EU-Regularien verboten. Die Beteiligungen an den Airports stellen keine Subvention dar. Denn der Bund bekommt für sein Geld einen Gegenwert. Bereits im vergangenen November gab es einen Luftverkehrsgipfel, bei dem der Flughafenverband ADV eine Summe von 740 Millionen Euro genannt hatte. Dabei handelt es sich um die Vorhaltekosten aller deutschen Flughäfen aus dem ersten Lockdown von März bis Juni 2020. Die sind entstanden, weil die Airports auch ohne Starts und Landungen weiterhin ihre Betriebspflicht haben.

Das Bundesfinanzministerium soll laut Beschluss vom Januar 500 Millionen Euro tragen. Da hatten die Länder mit großer Mehrheit den Corona-Hilfen für die deutschen Flughäfen in Höhe von einer Milliarde Euro zugestimmt: Die eine Hälfte zahlt der Bund, die andere Hälfte die Länder. Damals freute sich Bremens Häfenstaatsrat Tim Cordßen (SPD), dass der Bund mit in die Verantwortung gehe und Länder und Kommunen hinsichtlich der Offenhaltungskosten der Flughäfen unterstütze.

Beim Flughafen Bremen ist durch die Vorhaltekosten 2020 nach eigenen Angaben eine Summe im niedrigen zweistelligen Millionenbereich entstanden – also zehn bis 15 Millionen Euro. Der Verlust insgesamt beläuft sich auf 20 Millionen Euro. Das Finanzpolster am Bremer Airport reiche noch bis Juni, hieß es im Januar. Angesichts des schleppenden Corona-Impfgeschehens sieht es aktuell nicht nach einer Sommerferiensaison mit Flugreisen aus, wie man es noch 2019 erleben konnte. Von daher stellt sich die Frage, was der Bremer Airport finanziell ab Juli macht.

Auch wenn für den Bund eine Beteiligung am Flughafen Bremen derzeit keine Option zu sein scheint, wären Bremens Politiker dafür. Für die FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Wischhusen ist der Bremer Flughafen ganz klar systemrelevant: "Die Bremer Wirtschaft mit ihren Tausenden Arbeitsplätzen braucht den Flughafen. Er ist für viele Menschen nicht nur das Tor zu Welt, sondern auch existenzsichernd. Der Senat muss sich beim Bund dafür einsetzen, dass der Bremer Flughafen nicht durch das Raster fällt." Sie würde eine Beteiligung des Bundes begrüßen. "Schließlich ergeben sich aus dieser Partnerschaft auch neue Chancen für die Entwicklung." Damit hätte der Bremer Flughafen eine Perspektive. Ohne Unterstützung vom Bund müsse der Senat in jedem Fall finanziell einspringen: "Der Flughafen darf kein Opfer der Corona-Pandemie werden“, sagt sie.

Ähnlich sieht es bei der SPD der wirtschaftspolitische Sprecher Volker Stahmann, der die Systemrelevanz auch wegen Airbus sieht: „Eine Beteiligung des Bundes am Bremer Flughafen wäre eine Option, die man im Detail genauer prüfen muss.“ Was die Subventionen angeht, sagt er: „In Europa haben momentan alle Flughäfen die gleichen Probleme infolge der Corona-Pandemie. Da ist eigentlich die EU gefragt, eine Lösung zu finden, wie man die Flughäfen ausnahmsweise ohne den Subventionsvorwurf finanziell stützen kann.“ Sollte der Flughafen ab Juli zusätzliche Gelder benötigen, sei das aus dem Bremen-Fonds zu zahlen.

Für den wirtschaftspolitischen Sprecher der Linken-Fraktion, Ingo Tebje, komme dafür ebenso der Bremen-Fonds infrage: „Dafür ist er ja ausgerichtet, kommunale Einrichtungen zu unterstützen, die Ausfälle durch die Pandemie haben.“ Ansonsten sieht der Politiker den Bund in der Pflicht: „Der sollte dringend Länder und Kommunen stärker unter die Arme greifen, um die Flughafeninfrastruktur zu unterstützen. Denn die Länder und Kommunen tragen hier die Last.“ Ob der Bund auch am Flughafen beteiligt werden sollte, macht laut Tebje keinen Unterschied, da er ja bereits in öffentlicher Hand ist. Die Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Sarah Ryglewski (SPD), wollte sich aufgrund der laufenden Verhandlungen nicht äußern. „Man ist in guten Gesprächen, die fortgesetzt werden“, hieß es aus dem Ministerium.

Zur Sache

Ryanairs Winterflugplan für Bremen

Der Billigflieger Ryanair will zum Oktober sein Netz voll hochfahren. Der Winterflugplan soll 700 Verbindungen umfassen. Nach derzeitigem Stand sind ab jetzt von Bremen aus Flüge nach Alicante in Spanien buchbar sowie in den Norden Portugals nach Porto. Nach London-Stansted, nach Málaga und Palma de Mallorca in Spanien sowie zu Litauens Hauptstadt Vilnius soll es bereits ab dem Frühjahr losgehen. Es kann gut möglich sein, dass Ryanair in den kommenden Tagen und kommenden Wochen weitere Flugziele von Bremen aus im Buchungssystem freischaltet. Laut Mitteilung geht die Fluggesellschaft davon aus, dass die Menschen bereits für den Sommerurlaub woanders hinfliegen werden.