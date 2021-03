Das Frühjahr hat für etwas Entspannung am Bremer Arbeitsmarkt gesorgt. Den Chef der Agentur für Arbeit bereitet aber vor allem eine Gruppe Sorgen. (Sebastian Gollnow)

Wie sehr sich die Lage innerhalb eines Jahres ändern kann, zeigt der Blick auf den Bremer Arbeitsmarkt. Vor zwölf Monaten war die Corona-Pandemie noch eine vage Bedrohung – jetzt zeigt sie sich mit voller Schlagkraft. Im März waren im Land Bremen 41.600 Menschen ohne Arbeit. Das entspricht einer Quote von 11,3 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei zehn Prozent.

„Jetzt ist zum letzten Mal ein Vorher-Nachher-Vergleich möglich“, sagt Joachim Ossmann, Leiter der Bremer Agentur für Arbeit. Und dieser Vergleich zeige: Innerhalb eines Jahres ist die Arbeitslosigkeit in Bremen um fast 18 Prozent gewachsen. „Das ist nicht gut, keine Frage“, sagt Ossmann. Er sieht aber auch Grund zur Hoffnung – unter anderem, weil Bremen im Vergleich nicht allzu schlecht dastehe. So wuchs die Arbeitslosigkeit in anderen Städten mehr als in der Hansestadt: in Hamburg um 29 Prozent, in Hannover um 25 Prozent und in Berlin sogar um 36 Prozent. Hier ist die Arbeitslosenquote aber noch geringer als in Bremen.

Dafür gesorgt, dass die Bremer Arbeitslosenquote aktuell so ist wie sie ist, hat laut Ossmann auch die Kurzarbeit. Besonders in der Hochphase der Pandemie habe sie viele Stellen gerettet. Zuletzt kamen weniger Unternehmen neu hinzu, die von diesem Instrument gebraucht machten: Im März gab es 161 Anzeige (Februar: 434) für voraussichtlich 2900 Mitarbeiter. Seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr zeigten 10.900 Betriebe im Bezirk der Agentur für Arbeit, zu dem auch der Landkreis Osterholz gehört, Kurzarbeit für rund 214.000 Beschäftigte an.

Hoffen lässt Ossmann auch ein anderer Wert der Statistik: Im Land Bremen ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Februar gesunken. Der Agenturchef sieht darin die jährliche Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarktes. „Der Teil des Arbeitsmarktes, der nicht auf Eis liegt, funktioniert“, folgert Ossmann daraus. Sorgen müsse man sich um den anderen Teil machen, also etwa Gastronomie, Hotellerie und Kultur- und Veranstaltungsbranche. „Um zu wissen, wie es mit diesen Branchen weitergeht, bräuchte man eine Glaskugel“, sagt der Agenturchef. Wichtige Faktoren seien die Länge des Lockdowns und das Impftempo.

Parallel zur gesunkenen Arbeitslosigkeit stieg zuletzt auch das Angebot an neuen Stellen. Im März gaben Firmen knapp 1600 Angebote bei der Arbeitsagentur auf, 85 mehr als im Monat zuvor. Auch das, so Ossmann, sei ein Zeichen, dass der Arbeitsmarkt an sich funktioniere. Mit 6000 offenen Stellen gab es im März aber noch rund 1100 unbesetzte Arbeitsplätze weniger als 2020. Was Ossmann zusätzlich sorgt: Der kleine Aufschwung im Frühjahr ist an den Langzeitarbeitslosen vorbeigegangen. „Sie profitieren von der Frühjahrsbelebung nicht“, sagt der Agenturchef. Im Gegenteil: „Ihre Zahl hat gegen die allgemeine Entwicklung zum Vormonat leicht um 0,9 Prozent zugenommen.“ Im Vergleich zu März 2020 hat die Langzeitarbeitslosigkeit im Agenturbezirk um 33,3 Prozent zugelegt. „Unser Ziel ist es, sie gar nicht erst entstehen zu lassen“, sagt Ossmann. Daher seien Arbeitsplätze für Menschen mit geringer Qualifizierung besonders wichtig. Als Beispiel nennt er die Stellen, die durch das Logistikzentrum von Amazon in Achim entstehen.