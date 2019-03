Von Arbeitnehmerseite ist Michael Peters als Betriebsratschef des Bremer Mercedes-Werks für den Aufsichtsrat in der neuen Mercedes Cars und Vans AG vorgeschlagen worden. (Kuhaupt)

Der Betriebsratsvorsitzende des Bremer Mercedes-Werks, Michael Peters, soll Mitglied im Aufsichtsrat bei der neu geschaffenen Mercedes-Benz AG für die Geschäftsfelder Cars und Vans werden. Dazu wurde er von Arbeitnehmerseite vorgeschlagen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Hauptversammlung der Daimler AG am 22. Mai der neuen Struktur des Unternehmens zustimmt. Die sieht unter Führung einer Holding zwei neue operative Aktiengesellschaften vor: die Mercedes-Benz AG Cars und Vans und die Daimler Truck AG. Sie sollen jeweils 20 Aufsichtsräte haben – zehn von Arbeitgeberseite und zehn von Arbeitnehmerseite.

Durch die Neuordnung entsteht eine Struktur, die dem designierten Daimler-Chef Ola Källenius einiges an Macht verleiht. Denn er und Martin Daum sollen die Vorstandsvorsitzenden der Cars AG werden. Gleichzeitig soll Källenius Aufsichtsratsvorsitzender der Truck AG werden. Außerdem wird der gebürtige Schwede die Holding leiten und damit Dieter Zetsche beerben, der dann 13 Jahre lang an der Daimler-Spitze stand. Er soll 2021 in den Aufsichtsrat wechseln und dort Manfred Bischoff beerben. Dem wird auch noch bis 2023 Elke Tönjes-Werner als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Bremer Mercedes-Werks angehören. Vorstand und Aufsichtsrat hatten den Konzernumbau unter dem Dach der Daimler AG im vergangenen Sommer beschlossen. Dadurch sollen die einzelnen Teile flexibler werden. Die dritte Sparte wird die Mobility AG mit Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen sein.