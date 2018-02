Das Bremer Mercedes-Werk ist nur noch zweitgrößter Produktionsstandort des Autokonzerns Daimler. (Mercedes)

Das Bremer Mercedes-Werk hat den Titel als weltweit größter Produktionsstandort des Autokonzerns Daimler wieder verloren. Im vergangenen Jahr produzierte die Fabrik in Peking erstmals in der Unternehmensgeschichte so viele Fahrzeuge wie kein anderer Standort des Herstellers. In der chinesischen Hauptstadt liefen mehr als 430.000 Fahrzeuge vom Band, wie Daimler am Donnerstag mitteilte. Das Werk Bremen kam auf gut 420.000 Autos.

Dass Daimler inzwischen seine größte Jahresproduktion in einem Werk in Asien erreicht, illustriert die Kräfteverschiebungen im Konzern. China ist der größte Automarkt der Welt. Daimler hat in den vergangenen Jahren besonders vom starken Wachstum seines dortigen Geschäfts profitiert. So auch 2017: Im vergangenen Jahr verkaufte der Hersteller so viele Autos wie noch nie, Umsatz und Gewinn erreichten Rekordmarken.

Größter privater Arbeitgeber der Region

Die Daimler-Mitarbeiter erhalten angesichts der starken Jahresbilanz eine höhere Ergebnisbeteiligung als noch im Jahr zuvor. Den rund 130.000 nach Tarifvertrag Beschäftigten in Deutschland zahlt der Konzern im April 5700 Euro zusätzlich – so viel Prämie wie noch nie. 2017 hatte die Belegschaft 5400 Euro erhalten. Für das Mercedes-Werk in Bremen sind rund 12.500 Beschäftigte tätig. Daimler ist damit größter privater Arbeitgeber der Region. Auch Daimler-Aktionäre profitieren vom gut laufenden Geschäft des Herstellers; ihre Dividende steigt auf 3,65 Euro pro Papier.

Allerdings dürften die Jahre des stürmischen Wachstums erst einmal vorbei sein. Wegen hoher Investitionen für die neue Elektroauto-Familie erwartet Konzernchef Dieter Zetsche für 2018 einen operativen Gewinn auf dem Niveau des Vorjahres. Investoren reagierten enttäuscht auf diese Ankündigung. Die Daimler-Aktien verloren mehr als zwei Prozent und gehörten damit zu den größten Verlierern im Dax.

Das Mercedes-Werk in Bremen hatte mit seiner Jahresproduktion 2015 den Stammsitz Sindelfingen überholt und sich so erstmals an die Spitze im weltweiten Verbund der Daimler-Standorte gesetzt – mit mehr als 324.000 gebauten Autos. Im darauffolgenden Jahr fuhr die Fabrik in der Hansestadt die Fertigung auf 406.000 Fahrzeuge hoch. Seit 1978 sind in dem Daimler-Werk an der Weser mehr als acht Millionen Autos vom Band gelaufen.

Werksleiter Peter Theurer sprach von einer „tollen Leistung der Bremer Mannschaft“. Die Belegschaft habe „unter Vollauslastung produziert und dabei zwei neue Modelle in die laufende Serienfertigung integriert“. Derzeit werden in der Fabrik zehn Mercedes-Modelle gebaut, unter anderem mehrere Varianten der C-Klasse, der GLC und die Roadster SLC und SL. Momentan bereitet der Standort den Produktionsstart des Elektroautos EQC vor, das als erstes in Bremen gefertigt werden soll. Dieses Modell bildet den Auftakt zu Daimlers neuer E-Auto-Familie. Verkauft werden soll es ab 2019.

„Wir können gut damit leben, dass unser Bremer Werk die Nummer zwei ist innerhalb des Unternehmens“, sagte Michael ­Peters, der Betriebsratsvorsitzende bei Daimler in Bremen. „Wir freuen uns, dass die Märkte in Asien so gut laufen, denn davon profitieren ja alle.“ Im vergangenen Jahr hätten alle im Werk „einen guten Job gemacht“. Dass sich die Mitarbeiter nun über eine hohe Erfolgsprämie freuen könnten, sei ein Verdienst des Betriebsrats, der diese in Verhandlungen mit dem Konzern habe durchsetzen können.

Warnstreik der IG Metall

Wegen des Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie lag die Produktion bei Daimler am Donnerstag jedoch brach. Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall legte praktisch die gesamte Belegschaft in Sebaldsbrück mit Beginn der Nachtschicht am Mittwochabend für 24 Stunden die Arbeit nieder. Mit dieser neuen Form von Warnstreiks wollen die Arbeitnehmer ihre Forderungen in der aktuellen Tarifrunde durchsetzen. Weil auch Airbus in Bremen an diesem Freitag für 24 Stunden bestreikt werden soll, kündigte der Luft- und Raumfahrtkonzern eine vorübergehende Stilllegung des gesamten Betriebs an.

Teil des Tarifstreits im Norden ist auch eine Auseinandersetzung um Schichtzuschläge bei Daimler. Die Arbeitnehmer wollen erreichen, dass der Bonus für Nachtschichten in Bremen auf das Niveau des Stammsitzes in Sindelfingen angehoben wird. Dort zahlt der Konzern ab 19 Uhr einen Zuschlag von 30 Prozent aufs Gehalt. In Bremen erhalten die Beschäftigten erst ab 20 Uhr einen Zuschlag von 15 Prozent. Bei den Verhandlungen hierüber sei man „noch keinen Deut weiter“, so Betriebsratschef ­Peters.