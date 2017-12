Blick in das DHL-Paketzentrum Hemelingen. (Christina Kuhaupt)

Bremer DHL-Kunden werden in der Vorweihnachtszeit weiter Geduld brauchen:

Gleich mehrfach könnte es vor dem Fest Streiks geben, sagt Thomas Warner, der bei Verdi in Bremen die Sparte Postdienstleistungen verantwortet.

„Ein erneuter Streik würde uns genauso treffen wie die vorherigen Maßnahmen auch, er hätte wohl die gleichen Auswirkungen“, sagt Maike Wintjen, die für Bremen zuständige Sprecherin der Deutsche Post DHL Group. Erst in der vergangenen Woche waren rund 15.000 Pakete in den beiden Depots der Tochterfirma DHL Delivery im Güterverkehrszentrum (GVZ) und in Gröpelingen liegen geblieben.

Hintergrund der Auseinandersetzung zwischen Unternehmen und Gewerkschaft ist der aktuelle Tarifstreit in der Postdienste-, Speditionen- und Logistikbranche. Auch nach der fünften Verhandlungsrunde am Dienstag, die bis in die Abendstunden andauerte, liegen die noch immer weit auseinander. Verdi fordert ein Lohnplus von 6,5 Prozent. Die Arbeitgeberseite bietet ihren Beschäftigten seit Dienstag 2,6 Prozent mehr Geld ab dem 1. Januar an. 2019 soll es noch einmal weitere 2,2 Prozent mehr geben. Der Gewerkschaft ist das deutlich zu wenig. Warner nannte das Angebot der Arbeitgeber „völlig inakzeptabel“.

Vor einigen Jahren hat das Logistikunternehmen DHL seinen Paketzustelldienst in ein eigenes Subunternehmen ausgegliedert. Seitdem sind die Bremer Boten bei DHL Delivery beschäftigt und werden nicht mehr nach dem Haustarif der Post bezahlt. Stattdessen bekommen sie den niedrigeren niedersächsischen Flächentarif der Speditions-und Logistikbranche – und über den wird aktuell im Tarifstreit verhandelt.