Bis Dezember ist Paul Zabel in der Antarktis, um zu Testzwecken Gemüse im Gewächshaus anzubauen. Die Forscher von der Antarktisstation Neumayer III nebenan freut das. (DLR/DPA)

Es ist ein wunderschöner Sonnenaufgang am Donnerstagmorgen in der Antarktis. Die Sicht ist so klar, dass Paul Zabel vom Gewächshaus die Neumayer-Station III in 400 Metern Entfernung sehen kann. Als Höchsttemperatur sind laut Vorhersage minus 20 Grad zu erwarten. Dem Kohlrabi, dem Salat, den Tomaten, Gurken und Radieschen im Gewächshaus machen solche Temperaturen aber nichts aus. Das Gemüse wächst und gedeiht hier bei 21 Grad plus prächtig, nur wenige hundert Meter entfernt von der Neumayer-Station. Dort forschen die Mitarbeiter des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI). Und dank des Gewächshauses mit dem Namen „Eden-ISS“ kommt dort nun seit einigen Monaten auch in der Winterzeit frisches Gemüse auf den Tisch – auch wenn es draußen nachts mal auf minus 42 Grad runtergehen kann. So kalt wird es in der sogenannten Isolationsphase, wenn also in der Winterzeit die Forscher auf sich allein gestellt sind.

Mehr zum Thema High-Tech-Gewächshaus entwickelt Bremer lassen Gemüse in der Antarktis sprießen Schnee soweit das Auge reicht. Frisches Grün sucht man in der Antarktis vergeblich. Das soll ein ... mehr »

Damit der Gemüseanbau gelingt, werkelt Paul Zabel vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bremen täglich im Gewächshaus. Am Donnerstag konnte er der Öffentlichkeit zeigen, wie groß die Kohlrabi sind. Denn zur Pressekonferenz in der Hansestadt wurde Zabel live aus der Antarktis zugeschaltet.

Erst Ende Oktober könnte wieder ein Flugzeug mit frischem Obst und Gemüse aus Kapstadt rüberkommen, um die AWI-Forscher im ewigen Eis mit Lebensmitteln zu versorgen. Und erst im nächsten Jahr würde auch das Forschungsschiff „Polarstern“ wieder dorthin kommen. Aber das Gewächshaus dient nicht nur der Versorgung der Neumayer-Station III, sondern auch als Test für die Mission zum Mars. Es geht es darum, auszuprobieren, wie sich Gemüse unter diesen unwirtlichen Umständen züchten lässt. Schließlich würde es für Menschen, die zum Mars fliegen, mindestens dreieinhalb Jahre dauern. Dazu gehören Hin- und Rückweg, aber auch Wartezeit auf dem Planeten, um das passende Startfenster zu erwischen.

Erdbeeren und Paprika tragen keine Früchte

Es zeigt sich, dass die Zucht mehrheitlich gut gelingt, nur nicht mit den Erdbeeren und der Paprika. „Sie wachsen gut, aber tragen keine Früchte. Bei Tests zuvor in Bremen hat das noch gut funktioniert“, sagt Zabel. Der zuständige DLR-Projektleiter Daniel Schubert fügt hinzu: „Das zeigt, wie wichtig und lehrreich der Extremtest des Gewächshauses unter antarktischen Bedingungen ist.“ Als Bienenersatz erfolgt das Bestäuben der Blüten mit einem Pinsel. Aber bisher hätten sich eben noch keine Früchte entwickelt. Mit den Pflanzen zu reden, habe Zabel noch nicht ausprobiert, aber zumindest hören sie an manchen Nachmittagen etwas härtere Musik, die sich der Forscher zum Arbeiten anschaltet.

"Ziel sollte es sein, die zehn AWI-Forscher in der Neumayer-Station zweimal wöchentlich mit Salat und Gemüse zu versorgen“, sagt Projektleiter Schubert. "Es gibt fast täglich Salat, bei den Gurken heißt es fast schon: Es reicht." Seit Februar konnte Zabel schon 183 Kilogramm Gemüse ernten – darunter 51 Kilo Gurken, 29 Kilo Tomaten und zwölf Kilo Kohlrabi. Um herauszufinden, welche Saat sich besonders eignet, dafür hat das DLR zuvor umfangreiche Tests gemacht. Bei den Gurken handelt es sich zumindest eher um die typische Gartengurke als um die supermarkttypische Holland-Gurke.

Mehr zum Thema Gemüsezucht in der Antarktis Deutschlands südlichster Schrebergarten Bremer Einrichtungen erforschen die Gemüsezucht in der Antarktis und womöglich bald im All. Möglich ... mehr »

Die Saat wird in Steinwolle-Pads oder auf Blechen gezüchtet. Nach einer Woche sprießt sie. Die Wurzeln besprüht Zabel regelmäßig mit Wasser und einer Nährstofflösung. Für die Lösung gibt es einen 250 Liter großen Tank. Auch hier geht es darum, möglichst platzsparend zu arbeiten. Auf Blumenerde hat man bewusst verzichtet. Die Gefahr sei zu groß, sich Mikroorganismen ins Gewächshaus zu holen. Das erspart Zabel das Unkrautzupfen. Das Licht erhalten die Pflanzen von LED-Lampen. Für Lüftung, Licht und Heizung verbraucht das Gewächshaus pro Woche im Schnitt etwa 8,5 Kilowattstunden. Den Strom dafür erhält es von der Neumayer-Station. Ganz autark arbeitet es also nicht. „Diesen Aspekt wollten wir hierbei bewusst rauslassen. Im Hinblick auf einem Gewächshaus auf dem Mars müssten wir dann schauen, ob der Strom von Solarpanels kommt, oder wie das dann gemanagt wird“, sagt Projektleiter Schubert.

Gemüseanbau ist ein voller Erfolg

Eberhard Kohlberg vom Alfred-Wegener-Institut hat selbst zwei Mal in den früheren Neumayer-Stationen in der Antarktis überwintert. Er sieht den Gemüseanbau als vollen Erfolg: „So wird mir das bei allen Telefonaten bestätigt. Der Stationsleiter hat sogar gesagt, dass er sich nicht vorstellen kann, wie wir das zu meinen Zeiten mit der Lebensmittelversorgung gemacht haben.“ So habe es bei Kohlbergs erstem Einsatz 1989 nur Konserven gegeben. Erst später kam Tiefkühlkost hinzu.

Am Projekt sind 14 Partner aus acht Ländern beteiligt, aber überwacht wird das Gewächshaus vom Bremer DLR im Technologiepark an der Uni. Hier gibt es ein kleines Kontrollzentrum, in dem tagsüber drei Mitarbeiter sitzen und Dinge wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit überwachen. Eine 24-Stunden-Kontrolle ist aber nicht notwendig. Kurze Infos schicken sich die Bremer Kollegen und Paul Zabel über Smartphone per Whatsapp zu. Dafür gibt es eine Satelliten-Standleitung zum Alfred-Wegener-Institut, worüber auch Internetdaten laufen.

Mehr zum Thema Test auf Satellit Tomaten aus dem All Was sollen Astronauten essen, wenn sie irgendwann einmal auf dem Mars landen? Forscher wollen nun ... mehr »

Zabel selbst wird Mitte Dezember nach Bremen zurückkehren und im Januar abschließend über das Projekt berichten. Seit Donnerstag können Interessierte die Pflanzen live verfolgen – dazu auf die Internetseite eden-iss.net gehen und die Live-Galerie anklicken. Jeden Tag gibt es aktuelle Fotos. Gartentipps sind ebenso willkommen, damit Erdbeeren und Paprika vielleicht doch noch Früchte tragen. Eins ist aber sicher in Deutschlands südlichstem Kleingarten: Der Gartenzwerg bleibt draußen.