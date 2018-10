Das Lürssen-Geschäft mit Saudi-Arabien war von Anfang an umstritten. (fr)

Der Stopp von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien trifft auch Bremer Unternehmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem gewaltsamen Tod des Journalisten Jamal Khashoggi angekündigt, dass Deutschland bis zur Aufklärung des Falls keine Ausfuhren von Rüstungsgütern in den Wüstenstaat genehmigt. Das könnte zum Problem für die Lürssen-Werft werden: Das Königreich hat der Firmengruppe einen Auftrag für 48 Patrouillenboote zum Stückpreis von mehr als 25 Millionen Euro erteilt. Erst drei Boote sollen bereits ausgeliefert sein.

Erst im März hatte der Bundessicherheitsrat, dem Merkel vorsitzt, die Ausfuhr von acht weiteren der Lürssen-Schiffe nach Saudi-Arabien genehmigt. Dies geschah offenbar unter Verweis auf einen Passus im Koalitions-­vertrag, wonach Firmen mit laufenden Verträgen wie Lürssen „Vertrauensschutz“ genießen. Nun ist die Lieferung ungewiss. Wie mit den bereits erteilten Genehmigungen verfahren wird, hat die Bundesregierung nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert noch nicht entschieden.

Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien könnten „in dem Zustand, in dem wir im Augenblick sind“, nicht stattfinden, sagte Merkel mit Blick auf die Tötung des Regimekritikers Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul. Lürssen fertigt die Patrouillenboote für die saudi-arabische Küstenwache seit einigen Jahren auf der Peene-Werft in Wolgast an der Ostsee. Es handelt sich um eines der ganz großen Exportgeschäfte für Lürssen. Die Werftengruppe wird derzeit schon durch die Folgen eines Großbrandes stark belastet, der Mitte September eine fast fertige 150 Meter lange Luxusjacht und ein Schwimmdock in Bremen-Nord zerstörte.

Kritik wegen Menschenrechtslage

Das Lürssen-Geschäft mit Saudi-Arabien war von Anfang an umstritten. Denn das Land steht seit Längerem in der Kritik wegen Verstößen gegen die Bürger- und Menschenrechte. Das sunnitische Königshaus in Riad ist aber gleichzeitig ein enger Verbündeter des Westens im Anti-Terror-Kampf. Auf die Voranfrage zu den 48 Patrouillenbooten hatte der Bundessicherheitsrat im Jahr 2012 grünes Licht gegeben. Trotz der grundsätzlichen Genehmigung muss das Gremium die Entscheidung jedes Jahr überprüfen. Das soll dazu dienen, jährlich die politische Situation des Landes zu bewerten, an das geliefert wird.

Ein Sprecher der Lürssen-Gruppe sagte zur aktuellen Entwicklung auf Nachfrage des ­WESER-KURIER: „Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu Exportgenehmigungen sowie politischen Aussagen grundsätzlich nicht äußern. Selbstverständlich werden wir jede politische Entscheidung über die Ausfuhr der in Wolgast gefertigten Boote respektieren.“ Auch nach Jahren leiste der Auftrag zur Serienproduktion der Küstenwachboote nach wie vor einen großen Beitrag zur Auslastung der Peene-Werft. Lürssen hatte die ehemals größte Militärwerft der DDR im Dezember 2012 für rund 17 Millionen Euro aus der insolventen Gruppe P+S herausgekauft. Auf der Peene-Werft gibt es derzeit etwa 300 Mitarbeiter.

Die Regierungsfraktionen im Schweriner Landtag sehen bei einem möglichen Export -Stopp für Küstenwachboote nach Saudi-Arabien den Bund in der Pflicht, die Beschäftigung auf der Werft in Wolgast weiter zu ­sichern. „Die Bundesregierung muss für Kompensation sorgen. Die Werft mit ihren 300 Arbeitsplätzen ist ein wichtiger Industriestandort, der erhalten bleiben muss“, sagt SPD-Fraktionschef Thomas Krüger am Montag in Schwerin. Er machte dabei erneut seine kritische Haltung zu Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien deutlich und votierte für ein Ende der Lieferungen. Die Bundesregierung habe den Export genehmigt, so CDU-Fraktionschef Vincent Kokert. Wenn sie nun zu einer anderen politischen Bewertung komme, müsse sie für die Werft Alternativen bieten.

Eurofighter auf der Einkaufsliste

Auch Airbus Defence and Space hat verschiedene Geschäftsbeziehungen nach Saudi-Arabien – etwa durch die Eurofighter Jagdflugzeug GmbH über die erst in diesem Frühjahr mit Saudi-Arabien eine Absichtserklärung zur Lieferung von 48 Eurofighter Typhoon unterzeichnet wurde. Außerdem soll Saudi-Arabien Interesse am Militärtransporter A400M haben, für den im Bremer Airbus Werk unter anderem der Rumpf gefertigt wird. „Wir beobachten die Situation“, sagte Airbus-Sprecher Florian Taitsch auf Nachfrage. „Unser Unternehmen arbeitet im Einklang mit allen nationalen und internationalen Exportrichtlinien. Dennoch halten wir es für wichtig, den Dialog und das Engagement mit einem Land aufrechtzuerhalten, in dem knapp 1000 unserer Mitarbeiter arbeiten.“

Die Bundesregierung will die europäischen Partner nun davon überzeugen, ebenfalls ihre Rüstungsexporte zu stoppen. Deutsche Unternehmen haben in diesem Jahr bereits Rüstungsgüter im Wert von 416 Millionen Euro nach Saudi-Arabien geliefert. Unterdessen hat Siemens-Chef Joe Kaeser einen Besuch in Saudi-Arabien abgesagt. „Es ist die sauberste Entscheidung, aber nicht die mutigste“, schrieb Kaeser am Montag auf „Linkedin“. Der Siemens-Chef wollte ursprünglich an einer großen Konferenz der saudischen Regierung teilnehmen, zu der Unternehmenslenker und Investoren aus aller Welt geladen sind. Vor Kaeser hatten bereits andere prominente Manager ihre Reise nach Riad abgesagt. Kaeser war in die Kritik geraten, weil er seine Teilnahme nicht schon früher abgesagt hatte.