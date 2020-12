Corendon Airlines fliegt ab Sommer 2021 mehr Ziele in der Türkei an. (imago images / Karina Hessland)

Der Flughafen Bremen bekommt ab dem kommenden Sommer zwei neue Ziele. Ab dem 29. Juni 2021 fliegt die türkische Billigfluggesellschaft Corendon Airlines von Bremen einmal wöchentlich in die türkische Hauptstadt Ankara. Zudem bietet die Airline ab dem 21. Juni 2021 zweimal wöchentlich Flüge an die türkische Ägäisküste nach Izmir an.

Insgesamt bietet Corendon Airlines dann drei Strecken ab Bremen an. Bereits seit April 2019 fliegt die Fluggesellschaft die beliebte Urlaubsregion Antalya an. Antalya ist von Anfang Februar bis Mitte März einmal pro Woche im Flugplan und ab Ende März denn ebenfalls zweimal. Ursprünglich hatte Germania das Ziel angeflogen. Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft hatte Corendon Airlines einige Strecken übernommen.