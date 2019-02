Der Bremer Hans-Koschnick-Airport ist von der Germania-Insolvenz schwer getroffen. (Christina Kuhaupt)

Für angestaute Investitionen braucht der Flughafen Bremen einen zweistelligen Millionenbetrag. Derzeit prüft er, wie er diese stemmen kann und ob er dafür finanzielle Unterstützung braucht. Das bestätigt Tim Cordßen, Sprecher des Bremer Wirtschaftssenators. Er spricht von „erheblichen Herausforderungen“, vor denen der Hans-Koschnick-Airport stehe.

„Für die Abarbeitung stehen wir in einem engen, offenen und konstruktiven Dialog mit unserem Aufsichtsrat und dem zuständigen Senatsressort“, sagt Elmar Kleinert, Geschäftsführer des Flughafens Bremen. Gleichzeitig macht er aber auch klar: „Die Finanzierung für das Jahr 2019 ist vollumfänglich gesichert und über die kommenden Jahre wird noch beraten.“ Ob und wie Bremen seinem Flughafen helfen könne, sei laut Cordßen gar nicht so klar, denn öffentliche Zuwendungen könnten gegen EU-Recht verstoßen. Damit erteilt er auch dem Vorschlag der FDP eine Absage.

Mehr zum Thema Geld zurück per Kreditkarte Hoffnung für Germania-Kunden Wer seinen Germania-Flug per Kreditkarte bezahlt hat, kann eventuell sein Geld zurückbekommen. Beim ... mehr »

Die FDP-Bürgerschaftsfraktion hatte vor wenigen Tagen in einem Antrag gefordert, dass der Senat den Flughafen jährlich mit fünf Millionen Euro unterstützen solle. „Damit kann der Flughafen einen Teil seines Investitionsstaus abbauen und außerdem Geld in das Wachstum des Flughafens investieren“, sagt Lencke Steiner, Vorsitzende der FDP-Fraktion. Als hundertprozentige Eigentümerin dürfe die Stadt den Airport nicht im Stich lassen.

Von den anderen Parteien gab es für diesen Vorschlag jedoch Kritik. „Der Vorstoß ist aus der Hüfte geschossen“, sagt etwa der CDU- Landesvorsitzende Jörg Kastendiek. Für ihn erscheine die Höhe des Betrags wahllos. Bevor man über Unterstützung nachdenke, müsse der Flughafen erst einmal Zahlen vorlegen, damit der finanzielle Bedarf klar werde. Das hätte eigentlich diese Woche geschehen sollen. Der Tagesordnungspunkt wurde im Controllingausschuss jedoch auf die nächste Sitzung verlegt. Grund war die die Germania-Pleite. Der Flughafen hat nach der Insolvenz seinen Finanzplan nicht so schnell überarbeiten können. „Das ist aber eine Grundlage, wenn man über die Frage entscheidet: Wollen wir davon abweichen, dass der Flughafen bislang zuschussfrei ist?“

Auf Twitter kritisierte der Bürgerschaftsabgeordnete der Linken, Nelson Janßen: „Für den Betrag, den die FDP-Fraktion in den Flughafen stecken möchte, könnten alle Kinder von Eltern im Leistungsbezug in Bremen kostenlos Bus und Bahn fahren.“

Mehr zum Thema Kommentar über die Germania-Pleite Harte Landung Es dürfte nicht die letzte Pleite bleiben. Weitere Fluglinien werden den Markt verlassen müssen, ... mehr »

Tatsächlich musste der Flughafen zuletzt aber einige Rückschläge hinnehmen: Erst Anfang Februar meldete die Fluggesellschaft Germania Insolvenz an. Sie war bis dahin die drittgrößte Airline am Bremer Flughafen und hat jährlich etwa 400 000 Passagiere mit Start- oder Zielort Bremen transportiert. Für den Sommer plante sie, 23 Ziele von der Hansestadt aus anzufliegen. Am Bremer Airport hatte man eigentlich erwartet, dass die Airline wächst.

Und bereits im vergangenen November hatte der Billigflieger Ryanair nach elf Jahren seine Basis in Bremen geschlossen. Die Folge: Hier stationierte Flugzeuge wurden an andere Standorte verlegt, Personal musste gehen. Das irische Unternehmen fliegt von Bremen aus zwar immer noch etliche Ziele an, doch im Vergleich zu den Vorjahren ist die Anzahl gesunken.