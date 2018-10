Elmar Kleinert. (Christina Kuhaupt)

Der neue Chef des Bremer Airports, Elmar Kleinert, hofft auf die Hilfe der Politik angesichts eines Sanierungsstaus des Flughafens. In den vergangenen zwölf Jahren sei dieser nur wenig modernisiert worden. Dies wieder aufzuholen, koste Millionen, sagte Kleinert Radio Bremen. Das Geld wolle der Flughafen aber lieber für das Anwerben neuer Airlines nutzen. "Gerade im touristischen Bereich und im Lowcost-Bereich kann man in Zukunft sicherlich 'ne ganze Menge erreichen. Aber das schafft der Flughafen nicht alleine. Da braucht man die Wirtschaft, da braucht man die Politik.

Der Flughafen – allein mit dem Thema 70 Millionen Instandhaltungsrückstau in den nächsten Jahren – wird dazu schwerlich in der Lage sein", sagte der Geschäftsführer. Zudem sieht er Konkurrenz durch subventionierte Flughäfen wie Hannover und Münster/Osnabrück, die in Bremen "wildern", heißt es im Bericht. Schon im Interview mit dem WESER-KURIER wies Kleinert kürzlich auf den Sanierungsstau hin. "Das wird uns mindestens die nächsten vier Jahre beschäftigen", sagte er im Gespräch. Selbst wenn die Finanzierung stehe, sei das Team vor Ort zu klein, um den Prozess zu beschleunigen.