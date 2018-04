Die Gastronomie am Bremer Flughafen wurde zuletzt schon ausgebaut. Neue Millioneninvestitionen sollen das Angebot vergrößern. (Frank Thomas Koch)

16,4 Millionen Euro sollen in diesem Jahr zusätzlich in den Bremer Flughafen investiert werden. Diese Ausgabe hat der Aufsichtsrat der Flughafen Bremen GmbH am Freitag genehmigt. Darüber hinaus hat er Großprojekte mit einem Gesamtvolumen von 51,2 Millionen Euro in die Mittelfristplanung aufgenommen.

Die letzte große Investition war die Neugestaltung des Sicherheits-, Erlebnis- und Abflugbereichs des Flughafens. Unter dem Titel „Smart Departure“ hatte der Flughafen Bremen im April 2016 mit den Umbaumaßnahmen begonnen. Es ging dabei auch um die Modernisierung der Gebäudetechnik. Der gesamte Umbau soll Ende 2018 komplett fertig sein. Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf zehn Millionen Euro.

Dazu gehöre auch die Umsetzung des Projektes Smart Connect, sagt der Aufsichtsratsvorsitzender Ekkehart Siering. Hier werden im Laufe des Sommers künftig alle Passagiere durch die neue, zentrale Sicherheitskontrolle im Hauptterminal gehen.

Zugleich arbeitet der Flughafen aber auch an einem neuen und erweiterten gastronomischen Angebot im Terminal sowie an der Eröffnung eines Supermarktes. „Aber es stehen trotz der Investitionen, die der Flughafen in den vergangenen Jahren aus eigener Kraft gestemmt hat, noch Projekte auf der Agenda. Und mit den heutigen Investitionsentscheidungen gehen wir diese an", sagt Siering. "Denn wir wollen und brauchen einen gut ausgestatteten Flughafen." Dazu bedürfe es einer Weiterentwicklung des Flughafens, der Stabilisierung der Prozesse und der Absicherung der Infrastruktur. Investiert werden soll am Flughafen mittelfristig etwa in die Fuhrparks des Winterdienstes, der Feuerwehr und der Bodenverkehrsdienste.

Dazu müssen auch die Flugbetriebsflächen, wie Vorfeld und Rollwege weiterhin konsequent in Schuss gehalten werden. Und natürlich soll auch das Terminal weiterhin fit für die Zukunft gemacht werden, sodass der Bremer Flughafen am Markt attraktiv ist. Das beinhaltet etwa die Erschließung neuer Flächen für Gastronomie und Shops im Terminal und im Gatebereich aber auch die Modernisierung der nunmehr 20 Jahre alten WC-Anlagen.