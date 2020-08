Unsichere Zeiten für Piloten: Flugschüler der Lufthansa sind wegen der Verlängerung der Pause frustriert. (Daniel Reinhardt /dpa)

Fragt man Piloten nach ihrer Motivation, erzählen sie häufig Geschichten aus ihrer Kindheit, in der sie bereits die Faszination des Fliegens verspürt haben. Doch die Corona-Pandemie hat den Traumberuf schwer in Mitleidenschaft gezogen, denn die Luftverkehrsindustrie wurde von ihr als erste Branche besonders heftig und dann auch noch besonders nachhaltig getroffen. Auf einen Schlag sind weltweit Tausende Piloten auf die Straße gesetzt worden, ihre Perspektive ist über Jahre hinweg unklar.

An der Flugschule Bremen, der European Flight Academy (EFA) der Lufthansa, soll der Betrieb länger ruhen als zunächst erwartet. „Wir haben uns entschieden, die Schulungspause an unseren Flugschulen bis mindestens 31. Dezember zu verlängern“, teilte Dirk Sturny, Sprecher von Lufthansa Aviation Training, mit. Es werde weiter mit Hochdruck an „verschiedenen Handlungsoptionen für die Zukunft der EFA-Flugschulen“ gearbeitet. Die aktuelle Situation stelle alle Flugschülerinnen und Flugschüler und die Mitarbeiter der Lufthansa Aviation Training vor größte Herausforderungen. Lufthansa sei nach den drei erfolgreichsten Jahren der Unternehmensgeschichte unverschuldet in diese einzigartige Krise geraten.

Generell sind die Aussichten trübe: Die europäische Cockpitvereinigung ECA kommt bereits auf 15 000 bedrohte oder schon verlorene Pilotenjobs in Europa. Mit geschätzt 6500 Stellen entfällt dabei der größte Anteil auf Piloten, die schon vor der Krise in unsicheren, atypischen Beschäftigungsverhältnissen unterwegs waren. Wie bei Auftragslücken in der Industrie mussten Leiharbeiter (Contract Pilots) als Erste gehen. Dazu kommen die Leidtragenden von Airline-Pleiten wie bei Flybe, Air Italy oder der deutschen Luftverkehrsgesellschaft Walter (LGW). Die Ryanair-Tochter Lauda schloss rabiat die Basen in Stuttgart und Düsseldorf.

Noch nicht ausverhandelt oder mit Kurzarbeit auf unbestimmte Zeit verschoben sind Jobverluste bei Branchengrößen wie British Airways, Lufthansa, SAS, KLM oder Easyjet. Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr stehen allein bei der Lufthansa-Kerngesellschaft 800 der 5000 Pilotenstellen auf der Kippe. Noch versucht die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC), mit Gehaltsverzicht und Teilzeitregeln Entlassungen zu verhindern. Job-Alternativen gibt es in Corona-Zeiten nur wenige. Bislang konnten arbeitslose Piloten im fliegerischen Umfeld leicht Zwischenjobs finden, aber auch dort herrscht derzeit Flaute.

Einige erwägen Abbruch

Der Nachwuchs der Lufthansa an der traditionsreichen Flugschule in Bremen fühlt sich in der Krise alleingelassen. In einem Brandbrief protestierten die Piloten in spe im Juli gegen die erneute Verlängerung der Trainingspause, mahnten von der Lufthansa Aviation Training vielfältige Informationen zur Gültigkeit bereits erworbener Qualifikationen an, fragten nach Auffrischungskursen und einer verlängerten Stundung ihrer Eigenanteile.

Nicht wenige Flugschüler erwägen zudem den Absprung aus der Ausbildung, hätten aber gerne die Zusicherung, später wieder einstiegen zu können. „Wir haben Verständnis für Überlegungen und Diskussionen unserer Flugschüler, sich aufgrund der veränderten Perspektiven für angehende Piloten möglicherweise beruflich neu orientieren zu wollen“, sagt Sprecher Dirk Sturny. Man berate die Flugschüler bei Fragen zu einer eventuellen vorzeitigen und kostenfreien Beendigung der Schulungsverträge.

Aus dem Traumberuf ist ein Job mit ungewisser Zukunft geworden. Ein A380-Kapitän rät dazu, zunächst Geduld zu haben. „Ich würde raten, erst einmal die nächsten zwei Jahre abzuwarten, ob die Industrie wieder anfährt. Die wirklich coolen Jobs gibt es am ehesten bei großen Airlines mit eigener Ausbildung. Wer blind zu einer Flugschule geht, trägt ein hohes Risiko des Scheiterns. Ich habe da schon viel Leid gesehen.“

Der Kapitän, der anonym bleiben will, rechnet mit weiteren Absenkungen der sozialen Standards. „Da wird es dann sehr schwer, wenn man mit einem Anfangsjahresgehalt von vielleicht 30.000 Euro brutto seinen Ausbildungskredit von mehr als 100.000 Euro bedienen will.“