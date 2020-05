Die große Mehrheit der Unternehmen in Bremen und Bremerhaven erwartet als Folge der Corona-Pandemie erhebliche Umsatzeinbußen für das Gesamtjahr 2020. (Carsten Rehder)

Dass die bremische Wirtschaft die Folgen der Corona-Krise spürt, ist längst bekannt. In welchem Umfang das jedoch geschieht, zeigt nun eine aktuelle Umfrage der Handelskammer Bremen, die an diesem Dienstag veröffentlicht wurde. Ihr vierteljährlich erscheinender Konjunkturindex ist demnach drastisch abgestürzt.

„Die Ergebnisse unserer regelmäßigen Konjunkturumfrage für die bremische Wirtschaft sind alarmierend“, sagt Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer. Bereits vor der Corona-Pandemie sei das Geschäftsklima in der stadtbremischen Wirtschaft einem leicht negativen Trend gefolgt. Nun zeigt das Barometer einen Wert an, der unter dem des Tiefpunkts der Wirtschafts- und Finanzkrise von 2009 liegt.

Insgesamt haben 413 Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven an an der Umfrage zur ihrer aktuellen Geschäftslage und ihren Erwartungen teilgenommen. Zu ihren größten Sorgen zählen sie mittlerweile die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung der Nachfrage im In- und Ausland.

Zudem gehört für mittlerweile mehr als jedes fünfte Unternehmen die Finanzierung zu den größten Risiken. Vor der Corona-Krise galten noch der Fachkräftemangel und die steigenden Arbeitskosten als größte Gefahren für das Geschäft.

Um den Folgen der Pandemie zu begegnen, plant ein großer Teil der Firmen, im laufenden Jahr seine Investitionen zu verringern und Personal abzubauen.