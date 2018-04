Ob im Krankenhaus, in der Apotheke, Ernährungsberatung oder der Sauna: 15 Prozent der Erwerbstätigen in Bremen arbeiten in der Gesundheitswirtschaft. (Christian Kosak)

Wenn Josef Hilbert die Bedeutung der Gesundheitswirtschaft in Deutschland beschreiben soll, dann findet er eine eindeutige Antwort: „Outstanding!“ Denn die Branche ist seiner Ansicht nach mit Abstand die größte – eben herausragend. Zwölf Prozent trug die Gesundheitswirtschaft zum Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2016 bei und beschäftigte sieben Millionen Menschen. Hilbert: „Wir leben in einer Gesundheitsgesellschaft.“ In einer Studie hat der Direktor des Instituts Arbeit und Technik in Gelsenkirchen mit Kollegen Einblick in die Branche in Bremen genommen. Demnach nehmen Krankenhäuser, Pflegeheime, Pharmazie, Apotheken, aber auch Ernährungsberatung, Biotechnologie, Selbsthilfe oder Wellness in der Wirtschaft eine besondere Rolle ein.

Das machen zwei Zahlen deutlich: 15 Prozent der Erwerbstätigen in Bremen arbeiten in der Gesundheitswirtschaft und damit rund 61.000 Menschen. Der Großteil ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt (49.200) und in der stationären und ambulanten Gesundheitsversorgung tätig: in Kliniken, in Arztpraxen, Apotheken sowie der Reha (42.517). Damit ist die Gesundheitswirtschaft die zweitgrößte Branche in Bremen. Nur im verarbeitenden Gewerbe, im Maschinenbau, der Luft- und Raumfahrt und der Automobilindustrie arbeiten mit 55.000 Beschäftigten insgesamt mehr Menschen.

Die Arbeitnehmerkammer Bremen hat die Studie zur Gesundheitswirtschaft im Land in Auftrag gegeben. Das Ziel ist klar: Die Aufmerksamkeit der Politik soll wieder auf die Branche gerichtet werden. In der Vergangenheit war der Gesundheitsbereich tatsächlich ein Schwerpunkt – eine Art Cluster – erinnert die Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer Elke Heyduck. Doch die Bemühungen seien bedauerlicherweise eingestellt worden.

Innovationsmanager notwendig

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen dabei, dass die Gesundheitswirtschaft in Bremen zwar stark wächst, doch die Entwicklung insgesamt dynamischer verläuft. In den vergangenen zehn Jahren legte die Beschäftigung um 17,5 Prozent zu, erreichte aber nicht den Bundeswert von 26,4 Prozent. „Die Gesundheitswirtschaft muss in den Fokus der Wirtschaftspolitik rücken. Sie ist eine Branche mit Zukunfts- und Wachstumspotenzial“, betonte deshalb Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer Bremen, bei der Präsentation der Studie am Donnerstag. Die Bedeutung des Gesundheitsbereichs für den regionalen Arbeitsmarkt sei groß. Nur in Hamburg ist der Anteil der Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerungszahl mit 8,9 Prozent noch höher. In Bremen sind es 8,4 Prozent.

Wissenschaftler Hilbert wünscht sich in der Branche insgesamt mehr Kooperationen für mehr Innovation. In Bremen gebe es eine Forschungslandschaft mit Unternehmen wie Mevis oder dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Die Wirtschaft nutze deren Erkenntnisse in Sachen Digitalisierung und Robotik jedoch zu wenig. Dazu braucht es nach Hilbert einen „Kümmerer“, der das Zusammenspiel zwischen Forschung und Praxis organisiert.

In Bremen sieht Michaela Evans dabei zugleich mehrere Herausforderungen. Die Direktorin des Instituts für Arbeit und Technik hat ebenfalls an der Studie mitgewirkt. Dabei haben sie und ihre Kollegen heraus­gefunden, dass der Anteil an Teilzeitkräften in Bremen im Vergleich besonders hoch ist: In der Altenpflege sind es 67 Prozent und damit 23 Prozent mehr als im Schnitt. In ­Zeiten der Personalnot und des Fachkräftemangels sei es wichtig, herauszufinden, ob diese Teilzeit immer freiwillig ist: „Vielleicht wollen die Mitarbeiter ihre Arbeit durchaus aufstocken.“ Evans plädiert zudem dafür, die Potenziale der Mitarbeiter besser zu ­nutzen.

Fachkräftemangel – in Bremen müsse davon gesprochen werden, sagt Elke Heyduck. Das zeigt sich bei der Neubesetzung von Stellen in 2016: In Bremen blieb eine Fachkräftestelle in der Gesundheits- und Krankenpflege im Schnitt 159 Tage unbesetzt – und damit 27 Tage länger als das im Bund der Fall ist. In der Pflege lag die sogenannte Vakanzzeit sogar bei 227 Tagen.

Viele Helfer mit geringerer Ausbildung im Einsatz

Die ­Geschäftsführerin der Arbeitnehmerkammer appelliert an das Wirtschafts- und Gesundheitsressort, sich des Themas Gesundheitswirtschaft stärker anzunehmen: Weil Fachkräfte fehlten, seien in Bremen überproportional viele Helfer mit geringerer Ausbildung im Einsatz. Ein verlässliches Pflegeangebot spiele für die gesamte ­Wirtschaft eine Rolle. Denn jeder Arbeitnehmer, der einen Angehörigen pflege, in ­Deutschland sei das rund jeder elfte, werde dadurch entlastet. Zugleich seien die Arbeitgeber in der Pflicht: Unternehmen sollten mehr für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf tun.

Ihre Botschaften konnten Heyduck, Schierenbeck, Evans und Hilbert direkt am Donnerstag überbringen. Nachmittags gingen sie in eine Diskussion, an der unter anderem Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) teilnahm. Günthner lobte die Ergebnisse im Vorfeld: Die Studie biete einen umfassenden Überblick über den Zustand der Gesundheitswirtschaft und zeige erhebliche Potenziale auf: „Insgesamt ist die Gesundheitswirtschaft ein starker Wachstumsbereich für Bremen.“ Es sei allerdings ein kleinteiliger Bereich mit einigen sehr erfolgreichen Firmen in Diagnostik, Software und Lifescience. „Dort wo Bremen in der Forschung Spitze ist, wie beispielsweise bei den bildgebenden Verfahren, haben wir echte Highlights zu bieten.“