Umschlagplatz für Container: Unter anderem nach Hamburg werden von Bremen aus Güter transportiert. Das Güterverkehrszentrum Bremen ist laut einem aktuellen Vergleich von mehr als 300 Standorten in über 30 Ländern die Nummer eins in Europa. (Frank Thomas Koch)

Es ist keine fünf Jahre her, da schickte Christoph Holtkemper zweimal die Woche zwei halbe Güterzüge nach Hamburg auf die Reise. Holtkemper ist Geschäftsführer des Kombiterminals Roland Umschlag, das im Güterverkehrszentrum (GVZ) Bremen zu Hause ist. Heute fährt Roland Umschlag an jedem Werktag mit zwei ganzen Zügen nach Hamburg und mit einem nach Wilhelmshaven. Dazu kommen Ziele in Duisburg, Dortmund, Mannheim und Frankfurt, die teilweise mehrfach die Woche angefahren werden. „Der Schienenverkehr hat sich sprunghaft nach vorne entwickelt“, sagt Holtkemper. Umgerechnet 400 bis 450 Lkw-Ladungen bringt Roland Umschlag jeden Tag allein in Richtung Hamburg und Wilhelmshaven auf die Schiene.

Diese Erfolgsgeschichte kann stellvertretend für die Gesamtentwicklung des GVZ stehen. Es war immer schon weit vorne, die Deutsche GVZ-Gesellschaft (DGG) zählt Bremen seit Langem zur „Champions League in Europa“. Aber, um im Bild zu bleiben, jetzt hat Bremen nicht nur in der Champions League mitgespielt, sondern sie erstmals auch gewonnen. In ihrem neuen Ranking hat die DGG das GVZ Bremen auf Platz eins gesetzt. Alle fünf Jahre werden in der Auswertung knapp 300 Standorte in mehr als 30 Ländern verglichen. Ein Bewertungskriterium ist zum Beispiel die Intermodalität, also die Verknüpfung von verschiedenen Verkehrsmitteln, etwa von Straße und Schiene wie im Fall von Roland Umschlag.

Im GVZ Bremen sitzen über 160 Firmen. Sie beschäftigen mehr als 8000 Menschen, das ist überproportional viel im Vergleich zur Konkurrenz. „Platz eins ist eine deutliche Anerkennung für die Leistung, die hier erbracht wird“, sagt Ralph Sandstedt, Geschäftsführer der GVZ Entwicklungsgesellschaft. Zu den Gratulanten gehört auch Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke): „Das bestätigt die gute Arbeit der GVZ Entwicklungsgesellschaft und der Wirtschaftsförderung.“

Das aktuelle Ranking hat Standorte anhand von 38 Kriterien verglichen, darunter Aspekte wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Managementleistungen. 400 Punkte waren zu erreichen, Bremen holte 362 und damit einen mehr als das Güterzentrum Quadrante Europa in Verona, das 2010 und 2015 noch die Nummer eins war. Auf Platz drei landete Nürnberg, dahinter folgen das spanische Saragossa, das GVZ Berlin Süd Großbeeren und Clip Logistics, eine Unternehmensgruppe aus Polen.

Pluspunkte durch Konzepte für eine elektromobile City-Logistik

Pluspunkte hat den Bremern verschafft, dass sie intensiv an Konzepten für eine elektromobile City-Logistik arbeiten. Seit September läuft in Bremen ein Pilotprojekt, das die Wirtschaftssenatorin mit 230.000 Euro fördert. „Urban BRE“ nennt sich das Projekt. „Wir wollen damit einen Beitrag zu einer ökologischen und zukunftsfähigen Innenstadtentwicklung leisten“, sagt Sandstedt.

Neben der GVZ Entwicklungsgesellschaft wirken daran der Logistiker Hellmann, die DGG und das Unternehmen Rytle mit, das Elektro-Lastenräder herstellt. Ziel ist es, den Lkw-Lieferverkehr in der Innenstadt zu minimieren. Dafür werden Pakete und Paletten ab Jacobikirchhof per Elektro-Lastenfahrrad an die Firmenkunden verteilt. „Das Projekt ist sehr gut angelaufen“, sagt Sandstedt. In Kürze soll neben Hellmann ein weiteres Unternehmen einsteigen.

Die Logistikbranche ist nach der Automobilindustrie und dem Handel der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Der Standort Bremen gehört bundesweit zur Spitze. 2,9 Millionen Quadratmeter Logistikfläche gibt es in der Stadt, nur im Ruhrgebiet, der Region Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin stehen mehr Hallen. Positiv bewertet das Europa-Ranking die direkte Anbindung des GVZ Bremen an Straße, Schiene und Wasser sowie die Nähe zum Flughafen. Allein die Hälfte der Bremer Flächen gehören zum GVZ, die vier anderen großen Standorte sind an der Hansalinie, dem Bremer Kreuz, im Überseehafen und in den Industriehäfen.

„Wir brauchen neue Flächen in der Nähe des GVZ“

1,5 Millionen Quadratmeter Hallenfläche im GVZ sind eine beeindruckende Zahl. Das jahrelange Wachstum hat aber auch dafür gesorgt, dass Flächen nun knapp sind. Leerstand gibt es im GVZ kaum. Und für die 140.000 Quadratmeter, die bis vergangenen Sommer für die angedachte Borgward-Ansiedlung freigehalten worden waren, soll es, so ist zu hören, einen Nachfolger geben. „Wir brauchen neue Flächen in der Nähe des GVZ“, sagt Sandstedt.

Tatsächlich sei die Nachfrage ungebrochen, heißt es aus dem Wirtschaftsressort. 20 Hektar sind im Moment reserviert, auf 40 weiteren Hektar stehen Flächen zur Verfügung. Potenzial sieht das Ressort darüber hinaus im Industriepark, der mit dem Ringschluss der A 281 in den nächsten Jahren mit dem GVZ verbunden wird. Auf diese Weise würde das größte zusammenhängende Logistik- und Gewerbegebiet Deutschlands entstehen.

Noch ist der A 281-Ringschluss aber nicht vollzogen. Zwar haben nach Jahren der Verzögerung die Bauarbeiten am fünf Kilometer langen Teilstück begonnen, das die A 27 ab der neuen Anschlussstelle Gröpelingen inklusive Wesertunnel mit der A 281 in Strom verbinden wird. Was aber immer noch nicht angepackt ist, sind die 17 Kilometer zwischen Neuenlander Ring und Autobahnzubringer Arsten. „Höchste Priorität“ fordert Sandstedt hierfür von der Politik, „der Autobahnringschluss stellt eine Grundvoraussetzung zum Erhalt der Standortattraktivität dar“, sagt er. Schließlich will das GVZ auch in fünf Jahren noch Spitzenreiter in der Champions League sein.