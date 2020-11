Noch 2019 firmierte der US Bike Container als Harley Container in Hemelingen. Das Schild hängt bis jetzt am Geschäft. (Christina Kuhaupt)

Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, die er Anfang des Jahres getroffen habe, sagt Werner Meyer. Er verabschiedete sich von seiner Harley. Nicht ganz freiwillig: Im Februar sei ihm ein Teil seiner Lunge entfernt worden. Körperlich geschwächt sei ihm seine Maschine – Modell Softail – zu schwer gewesen; zu groß die Gefahr, die Kontrolle über das Motorrad zu verlieren.

Ganz auf das Harley-Gefühl habe er aber nicht verzichten wollen. Zusammen mit seiner Frau – ebenfalls Harley-Fahrerin – habe er überlegt und sei zu dem Schluss gekommen, dass ein Trike die Lösung sein könnte. Ähnlich wie ein Motorrad, nur eben mit einem Rad vorne und zwei hinten.

Der Zufall habe ihn im April nach Bremen geführt. „Leider“, wie er heute sagt. Seine Frau und er hätten sich mit Bekannten ­verabredet, um zu einem ­Harley-Händler nach Stuhr zu fahren. Weil sie früh dran gewesen seien, hätten sie noch einen Abstecher zum US Bike Container in Bremen-Hemelingen gemacht. Eigentlich wollten sie nur mal kurz schauen, erzählt der 65-Jährige. Doch was sie dort gesehen hätten, habe sie überzeugt: ein gebrauchtes Harley-Trike.

Ein Fall für die Staatsanwaltschaft

Wenige Tage später habe er sein altes ­Motorrad zum US Bike Container gebracht. Für 10.000 Euro habe er es in Zahlung ge­geben; das neue Trike sollte 15 000 Euro kosten. Nach eigenen Angaben schließt Meyer einen Kaufvertrag ab, die restlichen 5000 Euro zahlt er Ende Mai. Nichts davon habe er bis heute wiedergesehen. Mittlerweile ist es ein Fall für die Bremer Staatsanwaltschaft. Der Händler habe ihm zugesichert, dass er Anfang Juni die Papiere für sein Trike abholen könne, um es anzumelden.

„Doch dann hat es sich immer wieder verzögert“, sagt Meyer. Angeblich seien Probleme mit den Bremsen und dem Tüv schuld gewesen. Einen Monat später habe er noch immer kein Trike gehabt. Nach eigenen Angaben erhielt er einen Anruf vom Betreiber des Bike ­Containers, der ihm angeboten habe, den Kauf zu stornieren. Meyer habe angenommen und darum gebeten, das angezahlte Geld und die Summe für seine Softail, die in der Zwischenzeit verkauft worden sei, schnell zu überweisen. Doch das sei nicht geschehen.

Die Rede ist von „Betrug“

Werner Meyer ist damit kein Einzelfall. Im Internet schildern mehrere Kunden ihre Erfahrungen mit dem US Bike Container und wie sie Geld für Motorräder bezahlt hätten, die sie am Ende nicht bekamen. Einige sprechen von „Betrug“.

Auf Nachfrage bestätigen die Betreiber des US Bike Containers, dass es zivilrecht­liche Verfahren beim Landgericht gibt. Diese würden über einen Anwalt „abgewickelt“. Zum derzeitigen Stand könne man keine ­Angaben machen. Auf konkrete Vorwürfe gehen die Betreiber nicht ein. Nur: „Die ­Vorwürfe eines Betrugs werden zurück­gewiesen und diesbezüglich gibt es auch keine Verfahren“, heißt es in der Stellungnahme. Auf die Frage, wie es zu den zahlreichen Beschwerden und den Verfahren gekommen sei, gehen die beiden Geschäftsführer nicht ein. Sie machen hingegen deutlich: „Zahlungsschwierigkeiten im laufenden Geschäftsbetrieb gibt es nicht. Auch eine Insolvenz ist lebensfremd.“

Gegründet wurde der Motorrad-Händler in den 1970er-Jahren vom Vater der jetzigen Geschäftsführer. Bis vor gut einem Jahr firmierte das Unternehmen als Harley Container, war einer der ältesten Harley-Davidson-Händler Deutschland. Dann folgte die Umbenennung in US Bike Container; eine offizielle Vertretung des Motorradbauers ist das Geschäft seitdem nicht mehr.

Auf Nachfrage bestätigt das Landgericht Bremen, dass es mindestens 13 Zivilverfahren gibt, in denen der US Bike Container als Beklagter vorkommt. Dabei gehe es entweder darum, dass Motorräder in Zahlung genommen worden seien, aber die versprochene Gegenleistung nicht erbracht wurde, wie ein Sprecher des Gerichts sagt. Oder aber darum, dass Kunden eine Anzahlung für ein neues Motorrad gemacht hätten, dieses aber nicht übergeben wurde.

In mehreren Fällen sind laut Gerichtssprecher bereits Versäumnisurteile ergangen, weil die Geschäftsführer des US Bike Containers nicht auf die Post vom Gericht reagiert haben. Warum das nicht geschehen ist, dazu äußern sich die beiden Geschäftsführer auf Nachfrage nicht.

Anfänglich noch Verständnis gehabt

Einer dieser Fälle, die noch bei Gericht liegen, ist der eines jungen Mannes aus der Nähe von Bremen. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, weil er fürchtet, es könnte den Ausgang seines Verfahrens beeinflussen. Er hatte sich im Sommer zum Ende seiner Ausbildung ein neues Motorrad beim US Bike Container gekauft und sein altes dafür in Zahlung gegeben. So wie Meyer sei auch er immer wieder vertröstet worden. Mal habe sich das Unternehmen auf die Corona-Krise berufen, mal auf Probleme bei der Zulassungsstelle.

Anfangs habe er noch Verständnis gehabt. „Dass eine Pandemie zu Lieferproblemen führen kann, verstehe ich natürlich“, sagt der junge Mann. Irgendwann sei seine Geduld dann aber aufgebraucht gewesen. Als er nach zweieinhalb Monaten noch immer kein Motorrad erhalten habe, habe er den Vertrag storniert. Das Geld habe er bislang nicht zurückbekommen.

Auch Werner Meyer hat die Sache seinem Anwalt übergeben. Im Dezember geht der Maschinenbautechniker in Rente. Seinen Ruhestand hatte er sich anders vorgestellt. Seit 40 Jahren fährt er Motorrad, er liebt das besondere Gefühl, eine Harley zu fahren, sagt er. Es gehe ihm nicht um Geschwindigkeit, der Weg sei das Ziel – so abgedroschen das auch klingen möge. Auch das Gemeinschaftsgefühl schätzt er.

Deswegen gehe es ihm jetzt nicht nur darum, sein Geld zurückzubekommen. Er will auch andere warnen. „Mir selbst“, sagt Meyer, „bleibt jetzt nichts anderes übrig als zu warten.“