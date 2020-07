Hammer sucht noch Azubi, der mit ihm etwas bauen möchte. Laut Handwerkskammer-Präses Thomas Kurzke sind noch 232 Lehrstellen unbesetzt. (Michael Matthes)

Bremens Handwerkskammer-Präses Thomas Kurzke ermutigt die jungen Menschen in Bremen und umzu, sich noch nach einer Ausbildungsstelle zu erkundigen. Zwar beginnt offiziell zum 1. August das neue Ausbildungsjahr, doch noch immer suchten Betriebe nach Azubis. Laut Kurzke wollen viele Firmen ausbilden und Nachwuchs qualifizieren, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fehlten jedoch die Bewerber.

Deshalb ruft der Präses alle Jugendlichen auf, eine Ausbildung im Handwerk ins Auge zu fassen und sich über den Wunsch-Ausbildungsplatz zu informieren: „Ganz gleich, welche Interessen und Fähigkeiten man hat und ob man lieber mit Holz, Metall oder Glas arbeitet oder Lebensmittel produziert – im Handwerk findet jeder genau den Beruf, der zu ihm passt." So seien die Zukunftsperspektiven ausgezeichnet und über Fortbildungen sei auch der Weg zu Führungsaufgaben oder sogar bis zur Leitung eines Betriebs möglich. Dabei betont Kurzke: „Ganz unabhängig vom Schulabschluss oder der Herkunft.“

Nur 132 neue Ausbildungsverträge

Nach Angaben der Handwerkskammer Bremen konnten im Juni lediglich 132 neue Ausbildungsverträge in die Lehrlingsrolle eingetragen werden. Dies seien gegenüber dem Juni vor einem Jahr 31 weniger. Zwar ist die Zahl der geschlossenen Verträge für das neue Lehrjahr aktuell auf 368 gestiegen. Gleichwohl waren dies im vergangenen Jahr zu dieser Zeit bereits 509. „Der Rückgang ist umso bedauerlicher, da das Angebot freier Praktikums- und Ausbildungsplätze höher ist als in 2019“, sagt Kurzke.

Allein in der Lehrstellenbörse des Bremer Handwerks im Internet unter der Adresse www.es-ist-deine-staerke.de bieten die Handwerksbetriebe aktuell 232 freie Ausbildungsplätze an. Zudem halten die Betriebe derzeit 117 Praktikumsstellen bereit. Gegenüber den 83 Plätzen vor einem Jahr sind dies aktuell fast vierzig Prozent mehr. Kurzke weist darauf hin, dass Praktika erfahrungsgemäß oft in Ausbildungsverträge übergehen.

Die Handwerkskammer unterstützt Jugendlichen bei der Berufswahl: Der „Berufe-Checker“ auf www.handwerk.de zeigt, welcher Ausbildungsberuf im Handwerk den Interessen und Fähigkeiten entspricht. Der Service der passgenauen Besetzung hilft bei der Vermittlung von Praktikums- oder Ausbildungsplätzen. Infos gibt es bei der Handwerkskammer telefonisch unter 0421-30500-136 und -137.