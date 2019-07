Thomas Kurzke ist seit Ende Juni Präses der Bremer Handwerkskammer. Er fordert, dass Bremen endlich die Mangelverwaltung an den Berufsschulen angehen muss. (Christina Kuhaupt)

Herr Kurzke, das neue Ausbildungsjahr startet. Wie sieht es denn mit den Zahlen aus?

Thomas Kurzke: Die derzeitigen Zahlen sehen positiv aus. Wir haben einen leichten Zuwachs, und ich hoffe, dass wir da noch einen weiteren Schub bekommen. Viele fangen auch erst am 1. September mit der Ausbildung an – so auch in meinem Gewerk.

In der Vergangenheit haben Sie gesagt, dass es im Malerhandwerk nicht einfach sei, Azubis zu finden.

Viele Geflüchtete fangen momentan einiges ab, was ansonsten fehlen würde – nicht nur in meinem Gewerk. Auch versucht man, die Geflüchteten in Ausbildung zu bringen, was zunehmend besser läuft.

Über diesen Zuwachs können Sie sich freuen. Wie groß ist denn die Freude, wenn Sie den Zustand von Bremens Berufsschulen sehen?

Da liegt momentan einiges im Argen, aber ich sehe ja erstmal das Positive. So gibt es einige Bereiche, in denen es gut funktioniert wie beispielsweise die Lebensmittelberufe. Die Schule in Gröpelingen macht eine tolle Arbeit. Ebenso sind die Metaller zufrieden. Dagegen sieht es bei den Berufsschulen im Baubereich nicht so gut aus.

Vor Kurzem beschwerten sich Ihre Baukollegen, dass deren Azubis wegen zu viel Unterrichtsausfall bei der Prüfung durchgefallen seien. Was man da sehen konnte: Man differenziert zwischen dem, was Schulen vor Ort leisten, und der Bildungssenatorin.

In solchen Diskussionen trifft man oft die Falschen. Es dauert in Bremen oft lange, bis man diejenigen trifft, die auch die Entscheidungen fällen. Vor Ort an den Berufsschulen gibt es Menschen, die sich wirklich Mühe geben. Man darf aber nicht vergessen: In Bremen gab es über viele Jahre einen Einstellungsstopp für Lehrer. Das müssen Sie erstmal aufholen – und das gerade jetzt, wo Sie kaum Lehrer finden. In meinem Malerbereich gibt es viele tolle junge Lehrer und viele kurz vor Ruhestand. Dazwischen fehlt die wichtige Altersschicht derer in den Vierzigern. In anderen Bereichen wird das ähnlich sein. Da sollte man auch neue Wege gehen.

Und welche?

Es gibt viele Meister, die hervorragend als Lehrer geeignet wären. Ich kenne einige davon. Sie sollten die Befähigung erhalten, Berufsschulunterricht zu geben. Man kann sie dafür ja auch weiterbilden – auch wenn es um die pädagogische Zusatzausbildung geht. Damit tut sich die Behörde schwer und sollte lockerer an das Thema herangehen, um mehr Freiheiten zu schaffen.

Mit den Meistern wäre zumindest die personelle Situation schon mal besser.

Genau, aber dann gibt es an den Berufsschulen auch noch die mangelhafte bauliche Situation. Da erwarte ich vom neuen Senat, dass er das Thema wirklich angeht. Während über Digitalisierung diskutiert und philosophiert wird, zieht es in den Schulen beispielsweise durch die Fenster.

Wie war das: Sind Sie im Wahlkampf mit den Politikern in den Schulen vor Ort gewesen?

Ja, so war es. Das Erstaunen und Erschrecken konnten sie teilweise im Gesicht der Politiker aller Parteien erkennen, als sie mit denen durch die Gänge liefen. Nur selten schauen unsere Politiker an unseren Berufsschulen vorbei, abgesehen von unserer Bildungssenatorin. Der erste Schritt wäre hier, dass man merkt, es passiert nun wirklich etwas. Wir erwarten in fünf Jahren auch nicht, dass nun alles fertig ist.

Gleichzeitig wird über den Nord-Handwerker-Campus auf dem ehemaligen Gelände der Bremer Wollkämmerei diskutiert.

Darüber diskutieren die Handwerker gerade viel. Es gibt sowohl Zustimmung als auch Vorbehalte. Auch das müssen wir alles erstmal bündeln, weil es noch keinen konkreten Plan gibt. Es ist ja auch noch unklar, welche Berufe dort ausgebildet werden sollen. Bis so etwas alles fertig ist, braucht das erfahrungsgemäß 15 bis 20 Jahre.

Was passiert dann in der Zwischenzeit?

Genau das ist die Frage. Wenn es irgendwo in einer Schule durchregnet, muss der Glaser kommen und die Scheibe reparieren. Ich bin mir da auch selbst noch nicht so schlüssig. Vielleicht sollte man auch die bestehenden Standorte stärken. Vielleicht kann man einige davon zusammenfassen, aber andere auch weiterhin halten und dann stärken. Da ist die Bildungsbehörde gefragt, das zu prüfen. Wenn es zu dem großen Campus kommen sollte, wäre es geradezu unsere Pflicht, den mit zu begleiten und zu entwickeln. Das müssen auch Leute ran, die etwas davon verstehen.

Wie erklären Sie sich den leichten Zuwachs bei den Azubizahlen?

Die Bereitschaft der Betriebe zur Ausbildung ist weiterhin groß. Bei einigen Betrieben sieht es aber leider mau aus, weil sie niemanden finden konnten. Gut ist, dass die Betriebe konjunkturunabhängig ausbilden. So gab es da nach der Finanzkrise 2008 keine großen Einbrüche verglichen mit anderen Wirtschaftszweigen. Wo sich jetzt allerdings die Baby-Boomer-Generation in den Ruhestand verabschiedet, ist der Bedarf an Kräften viel größer. Das führt sogar dazu, dass ich für unser Bildungshaus keinen Elektriker finde. Da kann ich mit all denen mitfühlen, die derzeit einen Handwerker suchen und keinen finden. Aber im Bereich der Krankenpflege wird ja auch händeringend gesucht.

Der Handwerkskammer-Präses sucht selbst einen Handwerker.

Um die Situation zu verbessern, müssen wir lernen, allgemein Handarbeit wieder mehr wert zu schätzen. Von Kopfarbeit lebt unser Land, aber Handarbeit ist genauso wichtig. In unserer Gesellschaft haben wir über viele Jahre vernachlässigt, Handwerk genauso zu schätzen wie akademische Ausbildungen. Das hat dazu geführt, dass alle studieren wollen. Davon wäre eine ganze Reihe von jungen Menschen vielleicht viel glücklicher, wenn sie etwas mit Händen schaffen würden. Da geht viel Potenzial verloren. Aber auch an einigen Schulen ist die Berufsorientierung stehen geblieben. Die muss der Zeit angepasst werden und sich nach dem Bedarf der Wirtschaft richten. Es gibt heute immer mehr neue Berufe, die Auswahl ist so groß wie noch nie. Viele werden bei der Berufswahl von ihren Eltern begleitet.

Was bedeutet das Uni-Dilemma für die Kammer?

Da ist es auch unsere Aufgabe, die Nähe zu den Hochschulen und Unis zu suchen. Denn wenn da hohe Abbrecherquoten sind, sind darunter so einige Kandidaten, die für das Handwerk interessant sind.

Und der Kontakt zu den allgemeinbildenden Schulen?

Da ist in den vergangenen Jahren viel passiert, aber auch der ist noch verbesserungswürdig. Wir brauchen auch da viel mehr Nähe, damit es auch in den Köpfen ankommt, vielleicht erstmal eine Ausbildung zu machen. Da kann sich so mancher entwickeln, wenn er erstmal aus dem Schulbetrieb raus ist und drei Jahre eine Ausbildung macht. Viele Obermeister aus den Innungen sind da unterwegs, besuchen Schulmessen und opfern dafür unheimlich viel Zeit.

Und die Eltern müssen Sie stärker ins Boot holen.

Auch das ist ein Punkt. Ich habe beispielsweise mit meinem Vater oder mit meinen Onkeln früher handwerklich zusammen etwas gewerkelt. Das gibt es ja leider in vielen Familien heute nicht mehr, dass da am Auto noch herumgeschraubt oder das Zimmer tapeziert wird. Auch dadurch fehlt die Nähe zu handwerklichen Arbeiten. Daher wünsche ich mir in den Schulen einen Werkunterricht 2.0 und textiles Gestalten – gern unter einem moderneren Namen und moderneren Inhalten, aber von der Tendenz her gleich. Da konnten sich zu meinen Zeiten viele ausprobieren und waren plötzlich die besten von der Note her.

Mit der neuen Landesregierung steht eine Ausbildungsumlage für alle Berufe im Raum. In einigen Gewerken gibt es die ja schon.

Im Handwerk wird das kritisch gesehen. Netterweise wird das ja Ausbildungsfonds genannt. Nehmen wir zum Beispiel als Kleinstbetrieb einen Friseur. Die Friseurmeisterin hat nur eine Angestellte, sucht händeringend einen Azubi und findet keinen. Die soll danach in diesen Fonds einzahlen und fühlt sich damit auch noch bestraft, obwohl sie sich ja um einen Azubi bemüht hat. Wir sollten aber erstmal abwarten, was wirklich kommt, weil der Koalitionsvertrag da einiges offenlässt.

Ein weiteres Anliegen des neuen Senats wird die autofreie Innenstadt sein. Doch wie sieht es jetzt aus mit der Verkehrssituation?

Derzeit stehen Sie nur noch im Stau. Da muss eine Lösung her. Die sollte aber ein Mix aus allem sein, und sollte bei der Umsetzung alle Menschen mitnehmen. Wir haben ja im Viertel einen Klempner, der mit Lastenfahrrad unterwegs ist. Da geht sowas. Die Bereitschaft dafür sinkt aber auch beim Kunden, wenn der erstmal zwei Stunden für die Anfahrt zahlen soll. Ich selbst bin ja begeisterter Radfahrer. Aber wenn Sie im fortgeschrittenen Alter sind, können Sie vielleicht nicht mehr Rad fahren. Und auch für diese Menschen muss es eine vernünftige Möglichkeit zur Fortbewegung geben. Und für uns Handwerker eben die, dass wir problemlos mit unserem Material dorthin gelangen können, wo sich die Baustelle befindet.

Was wünschen Sie sich zum Ende Ihrer Präseszeit in fünf Jahren?

Da wird auch in fünf Jahren nicht alles toll sein. So ein Träumer bin ich nicht. Aber ich möchte gern vieles auf den Weg bringen. So möchte ich auch das Kammerwesen modernisieren. Kammern müssen sich als Dienstleister und nicht als Verwalter sehen, wobei sie weiterhin auch Aufsichtsbehörde sind. Auch in unserem eigenen Bildungshaus stehen große Investitionen an, bauliche Dinge müssen dringend geändert werden und die Digitalisierung fordert mich da heraus. Insgesamt muss viel passieren und es passiert auch schon viel.

Die Fragen stellte F. Schwiegershausen.

Zur Person

Thomas Kurzke (57) war mehr als zehn Jahre lang Obermeister der Bremer Maler-Innung und wurde im Juni zum neuen Präses der Bremer Handwerkskammer gewählt. Er führt seinen Malereibetrieb in Bremen-Walle in dritter Generation.

Zur Sache

Leicht gestiegene Ausbildungszahlen

Momentan liegt die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Handwerk bei knapp 900. Das sind etwas mehr als im Juli 2018. Erfahrungsgemäß ist gerade im Handwerk bis in den Herbst aber noch viel Bewegung. Die Handwerkskammer verweist auf noch 217 freie Azubi-Stellen in allen Gewerken. Infos gibt es dazu im Internet auf der Seite www.es-ist-deine-staerke.de. Laut Bremer Handelskammer liegt die Zahl der geschlossenen Ausbildungsverträge in etwa auf gleichem Niveau wie 2018. Damals waren es Ende Juli 3103. Wegen der Umstellung auf eine neue EDV kann die Kammer konkretere Zahlen erst in einigen Tagen herausgeben.