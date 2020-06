Die Zahl der Mitglieder ist bei der HKK erneut gestiegen. Gleichzeitig ist im vergangenen Jahr ein Minus von mehr als 20 Millionen Euro entstanden – das hat aber einen guten Grund. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer Krankenkasse HKK hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Minus von mehr als 20 Millionen Euro abgeschlossen. Gleichzeitig garantiert sie ihren Mitgliedern, dass der Zusatzbeitrag, den sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer teilen, bis Ende 2021 unverändert bei 0,39 Prozent bleiben wird.

Das eine hat nämlich mit dem anderen zu tun, wie es HKK-Vorstand Michael Lempe bei der Präsentation der Geschäftszahlen an diesem Freitag erläutert hat: „Wir tauchen damit in eine Phase ein, die von Bundesgesundheitsminister Spahn so definiert ist: Alle wohlhabenden Krankenkassen, zu denen zählt auch die HKK, müssen jetzt so lange Defizite machen, bis ihr Vermögen unter eine bestimmte Obergrenze abgeschmolzen ist.“ Die HKK und andere Krankenkassen in der gleichen Situation sollen so innerhalb von drei Jahren ihre Rücklagen unter die gesetzliche Obergrenze von einer Monatsausgabe senken. Das sieht das entsprechende Gesetz vor. Entsprechend weitet die HKK auch ihre Leistungen aus: So zahlt die Krankenkasse beispielsweise nun bei ausgewählten Schutz- und Reiseimpfungen 100 Prozent der Kosten.

Mehr Transparenz bei Krankenhäusern gefordert

HKK-Vorstand Lempe forderte am Freitag gleichzeitig mehr Transparenz bei den Krankenhäusern. Im Zuge des Kampfs gegen die Corona-Pandemie hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch ein Intensivbettenregister eingeführt. „Zum ersten Mal haben wir einen Überblick, wie viele Intensivbetten wir in Deutschland haben und wie viele davon frei sind“, stellte Lempe fest. Die aktuellen Zahlen kann jeder im Internet auf der Seite www.intensivregister.de einsehen – auch geordnet nach Bundesländern. „Diese Meldepflicht fordern wir von den Krankenhäusern in Zukunft für alle Betten.“ Dies würde den Krankenversicherungen mehr Einblick über die Belegung der Krankenhäuser geben. Kritisch sieht er dabei die Ausgleichszahlungen, die die Kliniken als Kompensation für ihre Einnahmeausfälle erhalten.

So erhalten Krankenhäuser einen finanziellen Ausgleich für verschobene Operationen und Behandlungen, um Kapazitäten für Corona-Patienten frei zu halten. Für jedes Bett, das dadurch bis zum 30. September nicht belegt wird, oder für jeden gegenüber dem Vorjahr nicht stationär behandelten Patienten erhalten die Kliniken pro Tag eine Pauschale in Höhe von 560 Euro pro ausgebliebenem Patienten. Das Geld wird aus dem Gesundheitsfonds bezahlt. Die Kosten dafür werden auf 2,8 Milliarden Euro geschätzt. Lempe setzte diese Summe mit einem „bedingungslosen Grundeinkommen für Krankenhäuser“ gleich und kritisierte: „Jetzt im Nachtragshaushalt der Bundesregierung werden zusätzlich nochmals 11,5 Milliarden Euro für leere Krankenhausbetten veranschlagt. Das sind alles Kosten, die später mal unsere Kinder bezahlen müssen.“ Bei den 560 Euro sei außerdem anzuschauen, ob die Summe für kleine Krankenhäuser nicht zu hoch angesetzt sei.

Versicherte hamsterten im März Medikamente

Infolge der Corona-Pandemie konnte die HKK eine Hamsterbevorratung bei Arzneimitteln feststellen. Im März habe es hier eine Kostensteigerung von mehr als 22 Prozent gegenüber dem März 2019 gegeben. Auf der anderen Seite sanken seit Jahresanfang die Kosten für planbare Behandlungen, die sich verschieben lassen. Bei Schlaganfällen gab es in den ersten vier Monaten 17 Prozent weniger stationäre Aufnahmen verglichen mit dem Vorjahr.

Die Kosten für die Intensivbehandlung eines Covid-19-Patienten liegen laut HKK im unteren fünfstelligen Bereich. Der gestiegene Hygieneschutz, nicht nur in Kliniken, führt zu einem weiteren Nebeneffekt. Das sagte Cornelius Erbe, Leiter des HKK-Versorgungsmanagements: „Durch die Schutzmaßnahmen ist die Zahl aller Infektionserkrankungen allgemein zurückgegangen.“ Es verbreiten sich eben auch andere Infektionen weniger schnell.

Wieder mehr Mitglieder

Was die Zahl der Mitglieder angeht, konnte die HKK erneut auf ein positives Jahr zurückblicken. Im Jahresdurchschnitt stieg die Zahl der zahlenden Mitglieder auf 498.335. Nimmt man alle Versicherten, also auch die Familienmitglieder hinzu, stieg die Zahl im Durchschnitt auf 647.056 Personen. Das entspricht einem Plus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Nur noch 15 Prozent davon sind aus unserem Stammgebiet Bremen und Niedersachsen.“ Die Zuwächse stammen unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Das Durchschnittsalter bei der HKK liegt bei 39,9 Jahren, während das Branchenmittel bei 44,4 Jahren liege. Die gestiegene Zahl der Versicherten und ihr Durchschnittsalter spiegelt sich auch in den Leistungsausgaben wider: So gab es beim Krankengeld ein Plus von knapp zwölf Prozent. Das sei auf die Einkommensstruktur der Neumitglieder aus den Jahren 2015 bis 2018 zurückzuführen: höhere Einkommen führen auch zu höheren Summen beim Anspruch auf Krankengeld. „Sie machen davon auch vermehrt Gebrauch“, sagte Lempe. Auch bei Schwangerschaften stiegen die Kosten um mehr als zehn Prozent und bei den sozialen Diensten, Prävention und Selbsthilfe um knapp 18 Prozent.

HKK stellt zusätzliche Mitarbeiter ein

Die steigende Versichertenzahl führt dazu, dass bei der HKK zu ihren 1100 Mitarbeitern auch dieses Jahr wieder 52 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze hinzukommen sollen. Den Standort in der Bremer Airport-City erweitert sie auf 5000 Quadratmeter. Inzwischen hat die Krankenversicherung ihre Verwaltung auf vier Standorte in Bremen verteilt. Bremen ist laut Lempe durchaus ein Standortvorteil: „Bezogen auf die Lebenshaltungskosten in der Region zahlen wir gute Gehälter, die aber nicht überbordend an anderen urbanen Regionen orientiert sind.“ Ansonsten haben andere Krankenkassen eine andere Tarifstruktur als die HKK.