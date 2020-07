Ob Fisch oder Pizza: Alexandra und Kai Grünenwald sowie Michael Albrecht (Mitte) wollen Lust aufs Grillen machen. (Frank Thomas Koch)

Alexandra und Kai Grünenwald tragen zwar keinen Professorentitel. Und ein Lehrauftrag existiert auch nicht. Doch seit ein paar Wochen hat das Ehepaar eine Forschungseinrichtung. Zumindest sehen die beiden Gründer das so. In Bremen haben sie ihr „Institut für Grillkunst“ eröffnet. Grillen ist für sie mehr als heiße Kohle und Steaks auf den Rost zu werfen. Grillen ist für Grünenwalds eine Wissenschaft.

Ihr Institut befindet sich in einer alten Güterabfertigungshalle beim Neustadtsgüterbahnhof und hat damit viel Industrieschick. Die Zufahrt im neuen Gewerbegebiet ist derzeit noch eine Schotterpiste – rustikal. Doch welches Institut hat schon einen Bahnwaggon vor der Haustür? Die Halle, die schon abgerissen werden sollte, haben die Grünenwalds zudem modern und gemütlich eingerichtet. Wo der Besucher auch hinschaut: Grills aller Art.

Und wie kommt das Ehepaar zur Kunst mit Gas, Kohle und Pellets? Das erklären sich die beiden mit ihren Reisen. Gleich nach dem Studium ging es gemeinsam nach China mit Stationen in Shanghai und Hongkong. „Wir sind zusammen rübergegangen – ein großes Abenteuer!“, sagt Kai Grünenwald. Wie ein roter Faden habe sich dann das Grillen durch ihr Leben gezogen. Überall auf der Welt werde gegrillt: Yakitori in Japan, Barbecue in Korea oder Tandoori in Indien. Kai Grünenwald gerät bei dieser Aufzählung ins Schwärmen: „All das haben wir genossen. Wir wollen es hier unter unserem Label erforschen und anbieten.“

Ganz klar, dass die Kurse im Institut Seminare heißen. Doch vor allem geht es Chefkoch Michael Albrecht darum, dass die Menschen Spaß haben und es locker ist, wenn er ihnen die Grilltechniken zeigt. Albrecht baut das Seminarprogramm mit den Grünenwalds auf. 40 Jahre Erfahrung hat er in seinem Beruf. Durch einen Bekannten lernten sich das Ehepaar und Albrecht zufällig kennen. „Wir haben uns von einer auf die andere Sekunde verliebt“, sagt der Koch.

In der Gemeinschaft draußen am Grill sein

Albrecht freut sich auf seine Aufgabe. Kochen mit Publikum? Da hat er schon viel Erfahrung. „Das ist eine schöne Sache und anders als hinter den Kulissen in einer Hotelküche zu sein. So kann ich zeigen, was ich kann.“ Überhaupt sei das derzeit ein Trend: in der Gemeinschaft draußen am Grill zu sein. Und seine Gäste im Institut – ob Einsteiger oder Profi – hätten Interesse: „Die kommen alle, weil sie gerne grillen.“

Der Start fiel für die Grünenwalds in schwierige Zeiten: Kurse können derzeit nur in kleiner Runde stattfinden. Zurückhaltung gibt es beim Kauf der Grills noch. Kurz vor der Kontaktsperre – ein Glück – fanden die Unternehmer mit Peper & Söhne die Güterabfertigungshalle.

Vielleicht könne es nun aber viele Menschen geben, die im Sommer nicht in den Urlaub fahren, sondern ihre Auszeit zu Hause nehmen. Da passe der neue Grill samt Seminarbesuch in die Zeit, hoffen die Gründer. Corona habe nämlich das sogenannte Cocooning verstärkt, beobachtet Kai Grünenwald, also den Rückzug ins Private. Das Bewusstsein für Nahrungsmittel und Zeit sei zudem gestiegen, die Wertschätzung von Freundschaften. Für Grünenwald hängt das mit dem Grillen in Gemeinschaft zusammen. Und Saison sei schließlich immer.

Warum hat es die Familie nach Norddeutschland gezogen? Das hat mit der Fun Factory zu tun. Denn in Hongkong machten sich die Grünenwalds selbstständig und bauten einen Großhandel für Erotikprodukte auf: Ware aus den USA und Europa verkauften sie hauptsächlich in China. „Das hat uns nach Bremen geführt“, sagt Kai Grünenwald, weil das Ehepaar schließlich das Asiengeschäft der Fun Factory aufbaute und in Bremen dann den weltweiten Vertrieb des Unternehmens übernahm.

Im Institut sind ganz verschiedene Grillmodelle aufgebaut – wie dieser Monolith. Das Unternehmerpaar setzt auf eine gute Beratung und das Erlebnis vor Ort mit den Seminaren. Die leitet der Koch Michael Albrecht. Außerdem wollen die Grünenwalds verstärkt regionale Produkte einbeziehen. (Frank Thomas Koch)

Es gibt noch Luft nach oben

Alexandra und Kai Grünenwald leben mit ihren beiden Kindern seit fünf Jahren in Weyhe. Nun ist das „Institut für Grillkunst“ ihre Zukunft. Das Paar geht davon aus, dass Grillen hierzulande noch viel stärker zünden kann. Barbecue sei traditionell sehr amerikanisch geprägt. Dort sei die Industrie für hochwertige Grillgeräte weit entwickelt. Hier gebe es noch Luft nach oben, findet Kai Grünenwald: „Das hat Potenzial, weitergedacht zu werden.“

Die Idee, das zu tun und den roten Faden der Reisen damit aufzugreifen, kam dem Paar Ende 2019. In Köln besuchten sie das Unternehmen Santos: ein Grillmekka mit mehr als 40.000 Seminarteilnehmern im Jahr. „Köln ist zu einem Pilgerort geworden. Leute reisen aus Norddeutschland dorthin, um Fachseminare zu besuchen“, sagt Alexandra Grünenwald. Dort ließen sie sich das Grillen beibringen und inspirieren. Das Paar überlegte: Das wäre doch auch was für Bremen mit seiner überregionalen Anziehungskraft!

Kai Grünenwald ist überzeugt, dass der Grillfachhandel auf diese Art gut funktionieren kann – mit Seminaren wie bei Santos. „Genau so muss man einen Einzelhandel zum Leben erwecken. Es reicht nicht, nur Ware in die Fläche zu stellen, sondern man muss den Geschmack, den Geruch, das Erlebnis vermitteln.“ Vor Ort seien die Grills und Outdoor-Küchen erlebbar, und dazu gebe es Beratung. „Das ist das, was einen als Einzelhändler differenziert vom Onlinegeschäft, weil Amazon beim Angebot nicht zu schlagen ist“, sagt Grünenwald.

Selbst wenn die beiden Weltenbummler sind: In ihrem Geschäft ist ihnen das Regionale wichtig. Ein großer Massivholztisch schmückt das Institut. Gemacht hat das Möbelstück Wood You Love aus Bremen. In den Regalen finden sich Gewürze von Pepper World aus Weyhe, die Piekfeinen Brände aus der Überseestadt und das Bier der Union Brauerei. Und auch bei dem, was auf den Grill kommt, sollen neben internationalen Spezialitäten Produkte von Fleisch- und Gemüselieferanten aus der Region einbezogen werden – ganz nach dem Credo: Qualität statt Quantität.

Sich gute Lebensmittel gönnen

Weniger ist mehr, dort gehe die Reise aber auch hin, beobachtet Koch Albrecht. Die Menschen gönnten sich zunehmend gute Lebensmittel, vielleicht auch weniger Fleisch, statt auf billigen Massenkonsum zu setzen. Das findet er richtig. Auch bei einem Grillabend ist sein Tipp: lieber mehrmals kleinere Portionen reichen als einen riesigen Berg Fleisch anbieten. Und mit den richtigen Techniken gebe es dabei keinen Stress, worauf es auch ankomme: „Ein schönes Barbecue ist ein entspanntes Barbecue.“

Gemüse, Fisch, Pizza, Schokoladenkuchen – Grenzen scheint der Grill nicht zu haben. Das könne auch mehr Frauen überzeugen, die beim Grill an Unmengen von fettigem Fleisch denken, sagt Alexandra Grünenwald. „Stimmt aber nicht“, sagt die Unternehmerin. Im Institut soll es um echte Kulinarik gehen, die Wertschätzung der Lebensmittel – und natürlich um köstliche Forschungsarbeit.