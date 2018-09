Bis 2024 werden 40 Prozent der Berufskraftfahrer im Güterkraftverkehr in Deutschland in Rente gehen. (Jens Büttner)

Der Nachwuchsmangel hat längst auch die Logistikbranche erreicht. Um dem entgegenzuwirken, organisiert die Bremische Hafenvertretung (BHV) in Kooperation mit dem Hafenmuseum Speicher XI zum siebten Mal die Jobmesse „Welt der Logistik“. Sie findet am 20. September in der Bremer Überseestadt im BLG-Forumvon 9 bis 14 Uhr statt.

Christoph Bruns, vom BHV-Vorstand sagt: „Mit der Jobmesse Welt der Logistik wollen wir dem Fachkräftemangel in der Logistik begegnen – so unter anderem dem Fahrermangel.“ Er ergänzt: „Wir möchten junge Menschen bereits frühzeitig über die Vielfalt der Logistikberufe informieren. Daher werden auch im Vorfeld der Messe 5000 Info-Broschüren über Logistik-Ausbildungsberufe in Schulen verteilt.“

Mehr als 250.000 Berufskraftfahrer gehen in Rente

Was den Mangel an Berufskraftfahrern angeht, spitzen sich die Zahlen zu: Bis 2024 werden 40 Prozent der Fahrer im Güterkraftverkehr in Deutschland in Rente gehen. Das bedeutet, dass von etwa 660.000 Fahrern mehr als 250.000 im Jahr 2024 bereits im Ruhestand sein werden. Was diese ohnehin schwierige Entwicklung weiter verschärft, ist, dass die Güterverkehre auf der Straße zugenommen haben. Laut einer Erhebung der EU-Kommission wird sich in Europa bis 2020 dieser Verkehr im Vergleich zu 2000 verdoppelt haben.

Mehr zum Thema Welt der Logistik "Welt der Logistik" mit Bode Ob Berufskraftfahrer oder Fachkraft für Lagerlogistik: Die Logistik bietet eine Vielzahl an Jobs. ... mehr »

Dass es immer schwieriger werde, Berufskraftfahrer zu finden oder junge Leute, die eine dreijährige Ausbildung machen wollen, hat Gründe. „Das Image des Berufskraftfahrers ist schlecht – das hat die Logistikbranche selber zu verantworten“, sagt Holger Schulz, Geschäftsführer von EKB Container Logistik. „Die Fahrer wurden schlecht entlohnt, sind sechs Tage unterwegs, schlafen im Lkw und sind während dieser Zeit von ihren Familien getrennt.“ Daran müsse sich vieles ändern. Das sei bereits auch bei einigen Unternehmen geschehen. „Bei uns ist der Berufskraftfahrer ein wichtiger Teil der Logistikkette, und ich muss ihn genauso behandeln wie jeden anderen Mitarbeiter auch – mit Respekt.“ Das Geschäft dürfe nicht auf Kosten des Fahrers, sondern mit ihm gemacht werden.

„Wer viel Verantwortung trägt, muss einfach besser entlohnt werden“

In Holland habe der Beruf ein viel besseres Image, so Schulz. „Da wird der Fahrer Chauffeur genannt.“ Image sei aber nur ein Aspekt. „Am Ende muss der Fahrer, der viel Verantwortung trägt, einfach besser entlohnt werden.“ Dahingehend bewege sich etwas in der Branche, und dadurch werde der Beruf auch wieder attraktiver und könne junge Leute mehr begeistern, in diesem Bereich eine Ausbildung zu machen.

Laut einer neuen Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC könnten sich durch Roboterautos, Automatisierung und Digitalisierung bis 2030 die Logistik-Kosten einer neuen Studie zufolge beinahe halbieren. Allerdings gehen damenach vier Fünftel der Einsparungen auf Einschnitte beim Personal in der Transport- und Logistikbranche zurück. Die Studie geht dabei von enormen Effizienzsteigerungen aus – autonom fahrende Lkw könnten ab 2030 bereits 78 Prozent der verfügbaren Zeit unterwegs sein anstatt wie heute 29 Prozent. Denn Ruhepausen für Fahrer könnten entfallen und Leerlaufzeiten dank des Einsatzes von Algorithmen sinken. Autonomes Fahren sei sicherlich sehr interessant, findet EKB-Geschäftsführer Schulz. Und technisch sei in Zukunft sicherlich viel umsetzbar, aber es würden noch viele Jahre vergehen, bis es einen rechtlichen Rahmen fürs autonome Fahren gebe.

Mehr zum Thema Nachwuchsförderung Den guten Ruf der Häfen transportieren Nachwuchs fördern und Perspektiven schaffen: Die Bremische Hafenvertretung macht sich stark für ... mehr »

Digitale Entwicklungen spielen auch auf der Messe eine Rolle, so BHV-Projektleiterin Petra Lüdeke. „Darüberhinaus wollen wir die Menschen insgesamt für die Logistik begeistern. Deshalb bieten wir auch dieses Jahr wieder ein umfangreiches Programm an von Messeständen, Vorträgen und Interviews bis hin zu Mitmachaktionen.“