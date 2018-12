Geschäftsführer David Wolf-Rooney war am Freitag nicht für ein Gespräch zu erreichen. (Volker Köllingcoast communication)

Bremen. Velibre hat den Verkauf seiner alternativen Kaffeekapseln nach eigenen Angaben „bis auf Weiteres“ eingestellt. Das gab das Bremer Unternehmen am Donnerstag auf seiner Facebookseite bekannt. Geschäftsführer David Wolf-Rooney war am Freitag nicht für ein Gespräch zu erreichen. Die kurze Nachricht endet mit dem Hinweis, mögliche Fragen an eine angegebene Mailadresse zu schicken.

Unter dem Eintrag bei Facebook haben bereits mehrere Kunden einen Kommentar hinterlassen. Einer von ihnen schreibt dabei, dass am Freitag eine Mail an die Besteller ging. In ihr soll demnach stehen, dass Velibre Zahlungsunfähigkeit angemeldet hat. Eröffnet ist ein Insolvenzverfahren offenbar aber nicht. Auf der Seite Insolvenzbekanntmachungen.de findet sich derzeit zumindest kein Eintrag. Das Amtsgericht Bremen konnte dazu am Freitag keine Stellung nehmen. Einige Kunden äußern unter dem Post ihr Bedauern über die Nachricht, andere kritisierten am Donnerstag, dass das Unternehmen scheinbar bis dahin allein über diesen Weg informierte. Gerrit Cegielka von der Bremer Verbraucherzentrale empfiehlt betroffenen Kunden, Zahlungen mithilfe der Bank wenn möglich zurückzuholen. Wenn es ein Insolvenzverfahren gibt, gehen sonst alle Forderungen – von Kunden und Lieferanten – in die Insolvenzmasse ein.

Velibre mit Sitz in Bremen-Burglesum hat Kapseln entwickelt, die sich biologisch abbauen lassen. Erst im September warb das Unternehmen mit seinen ganz neuen Kapseln auch für Nespresso-Maschinen ausschließlich aus Papier.