Die beiden Bremer Kanzleien wollen ihre jeweiligen Stärken verbinden. (Christin Klose /dpa-tmn)

Die beiden Kanzleien sind Bremer Traditionshäuser. So kommen die Unternehmen zusammen auf rund 250 Jahre Geschichte an der Weser: die 1931 gegründete Sozietät Schütte, Richter & Partner und die 1874 gegründete Sozietät Blaum Dettmers Rabstein Rechtsanwaltspartnerschaft. In Zukunft werden die Wirtschaftsrechtskanzleien gemeinsam älter, denn zum nächsten Jahr schließen sie sich zusammen. Blaum übernimmt dabei die vier Partner und sämtliche Mitarbeiter von Schütte Richter.

Die Entscheidung fällt auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Rechtsberatung, teilten die Kanzleien mit. „Angesichts der zunehmenden Komplexität können mit dem Zusammenschluss alle Beteiligten weiterhin in ihrer Spezialisierung auf höchstem fachlichem Niveau tätig sein“, äußert sich Wolfgang Richter. „Und bei Bedarf steht unseren Mandanten darüber hinaus innerhalb der Sozietät jegliche Form der Unterstützung zur Verfügung.“

Mehr zum Thema Analyse zum Zahlungsverhalten in Bremen Warnsignale vor der Pleitewelle Die Auswertung von Creditreform zeigt, dass die Zahlungsprobleme von Hotels, Gastronomie und ... mehr »

Gemeinsames Ziel ist es laut der Mitteilung, die jeweiligen Stärken zu verbinden. Blaum sei mit seinem Gesellschaftsrechtsteam auch für seine internationalen Transaktionen bekannt. Schütte und Richter habe umfangreiche Expertise in den Bereichen Steuer- und Gesellschaftsrecht und der Nachfolgeberatung. Das ergänze sich. „Beide Seiten kennen und schätzen sich bereits seit Jahrzehnten und sind davon überzeugt, dass die Arbeitskultur der Sozietäten harmoniert“, heißt es im Schreiben. Die Sozietäten seien mit vielen Unternehmen aus der Region seit langer Zeit verbunden.

Für Blaum, mit weiteren Standorten in Hamburg und München, sind 33 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte tätig – auch zum Handels-, Transport-, Arbeits-, Bank-, Immobilien-, Wettbewerbs- und Markenrecht. „Wir schätzen an den neuen Kollegen, dass es ihnen in der Betreuung und Beratung der Mandanten ein Anliegen ist, das Recht vollständig in die unternehmerische Praxis zu integrieren“, sagt Stephan Kulenkampff von Blaum.