Die Sparkasse Bremen vergibt den Bremer Gründungspreis in diesem Jahr an vier Gewinner. In der Regel wird sonst nur ein Gewinner ausgezeichnet, heißt es in einer Mitteilung der Sparkasse Bremen. Der Erstplatzierte, das KI-Unternehmen Just Add AI, erhält 8000 Euro. Das Bremer Unternehmen hilft Firmen, Künstliche Intelligenz (KI) bei ihren Geschäften anzuwenden – ganz gleich, welcher Art diese sind. Die drei Zweitplatzierten My Enso, Elise und Freiheit Media erhalten jeweils 4000 Euro.

Insgesamt beläuft sich das Preisgeld damit auf 20.000 Euro und ist damit doppelt so hoch als noch im Jahr zuvor. Der Grund: die Coronakrise. „Gerade jetzt, wo es kleinen Unternehmen oft noch schlechter geht als den großen, verdoppeln wir das Preisgeld auf 20 000 Euro“, sagt Dino Zirwes aus dem Corporate-Finance-Bereich der Sparkasse Bremen.

„Weil die Live-Pitches der vier besten Bewerber wegen Corona ausfallen mussten, haben wir uns entschieden, alle vier zu berücksichtigen“, sagt Zirwes. „Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass wir Gründungen unterstützen und dass wir auch zeigen, dass Gründungen möglich sind“, sagt Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Die Qualität der diesjährigen Preisträger zeige, welches Potenzial in Bremen und Bremerhaven vorhanden sei.

Umbenennung in Gründungspreis

„Alle Preisträger sind hoch innovativ und bringen Beiträge zur Digitalisierung“, betont die Wirtschaftssenatorin. Sie hoffe, dass sich 2021 mehr Frauen für den Gründungspreis bewerben werden. Damit sich Frauen künftig besser angesprochen fühlen, wurde in diesem Jahr der „Bremer Gründerpreis“ in „Bremer Gründungspreis“ umbenannt, heißt es in der Mitteilung der Sparkasse Bremen.

„Wir freuen uns über das ausgesprochen hochklassige Teilnehmerfeld mit unglaublich plietschen, engagierten und netten jungen Unternehmen“, sagt Helge Hußmann, Starthelfer der Bremer Aufbau-Bank (BAB). „Es ist ein Vergnügen vor diesem Hintergrund den Gründungspreis mit der Sparkasse Bremen gemeinsam zu organisieren. Die Preisträger spiegeln das hohe Innovationspotenzial Bremens wider.“

Der Gründungspreis wurde in diesem Jahr wegen der Coronakrise nur virtuell per Video verliehen. Normalerweise hätte die Verleihung im Rahmen der Unternehmer-Gala im Mai im Finanzcentrum Am Brill mit 600 Gästen stattgefunden. Die Veranstaltung und die Verleihung des Preises „Unternehmer des Jahres“ wurde laut Sparkasse Bremen auf das Jahr 2021 verschoben.

Der Bremer Gründungspreis ist eingebunden in den bundesweiten Wettbewerb des Deutschen Gründerpreises. Ziel ist es laut Sparkasse Bremen, einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Gründungsklimas in Bremen zu leisten.