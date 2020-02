Der Bremer Wissenschaftler Michael Beetz ist auf Platz Vier der weltweit führenden KI-Experten gelistet. (Ingo Wagner/dpa)

Vier Wissenschaftler der Bremer Universität gehören zu den weltweit führenden Experten im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse von Beiträgen für die wichtigsten Fachpublikationen und Konferenzen der vergangenen zehn Jahre.

Das Ranking - erstellt von der international renommierten Tsinghua University in China - listet die 2000 einflussreichsten Forscherinnen und Forscher im Bereich Künstliche Intelligenz auf. Die beste Platzierung der Bremer Wissenschaftler erreichte demnach Michael Beetz mit Rang Vier in der Kategorie Robotik. Beetz ist Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz sowie des Sonderforschungsbereichs EASE (Everyday Activity Science and Engineering) der Universität Bremen. Ziel der Forschung ist die Entwicklung von Robotern, die in der Lage sind, alltägliche Aufgaben mit der Kompetenz von Menschen zu erledigen - beispielsweise das Kochen und das Decken eines Tisches.

Vordere Plätze auch im Nachwuchsbereich

Carsten Lutz vom Fachbereich Mathematik und Informatik wird in dem Ranking in zwei Bereichen geführt: In der Wissensverarbeitung erreicht er Platz 30, in der fachübergreifenden Rubrik „AAAI/IJCAI“ den Platz 94. Die Rubrik „AAAI/IJCAI“ wurde nach den beiden größten internationalen KI-Konferenzen benannt. Auch Rolf Drechsler, Dekan des Fachbereichs Mathematik und Informatik, und Moritz Tenorth vom Institut für Künstliche Intelligenz sind in den Kategorien Chip-Technologie und Robotik vertreten.

Bei der Nachwuchsförderung erreicht die Universität Bremen im KI-Bereich ebenfalls einige vordere Plätze. Drei ehemalige Doktoranden von Michael Beetz haben es in der Kategorie Robotik auf die Liste geschafft: Radu Rusu (Platz 2), Nico Blodow (Platz 22) und Moritz Tenorth (Platz 87).

Ganzheitliche Betrachtung von KI und Robotik

„Das gute Abschneiden beruht unter anderem auf der langfristigen Blickrichtung der Bremer KI-Forscherinnen und -Forscher“, erklärt Beetz. So gehe es ihnen darum, wichtige Probleme mit langem Atem zu lösen. „Zu den Besonderheiten bei uns zählt der ganzheitliche Ansatz, mit dem wir Robotik und Künstliche Intelligenz betrachten“, erklärt er. „Wir kombinieren die klassischen Methoden der KI mit den sehr starken neuen Methoden wie dem maschinellen Lernen, um Systeme robuster zu machen.“ Ein Ziel sei es dabei auch, die KI-Systeme so zu gestalten, dass ihr Vorgehen jederzeit verständlich und erklärbar ist – im Gegensatz zu „Black-Box-Systemen“, deren Entscheidungsprozesse nicht nachvollzogen werden können, so Beetz.