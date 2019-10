Das Büro des neuen Lotsen und des bereits bestehenden 4.0-Kompetenzzentrums soll in der Passage im Kontorhaus am Markt in der Langenstraße sein. (Frank Thomas Koch)

Gerade für kleine und mittlere Unternehmen ist die Digitalisierung eine besondere Herausforderung. In Bremen und Bremerhaven soll es nun eine neue Hilfe geben: einen Digital-Lotsen. Das Angebot richtet sich dabei ausschließlich an den Einzelhandel, die Gastronomie und Touristikdienstleister. Das teilte die Wirtschaftsförderung (WFB) am Freitag mit. In Zukunft gibt es demnach eine zentrale Beratungsstelle zu den Themen in der Passage des Kontorhauses in der Langenstraße: Dort soll ab November auch das bereits seit eineinhalb Jahren bestehende 4.0-Kompetenzzentrum für den Mittelstand ansässig sein. Der Zugang zu Hilfe soll mit dem gemeinsamen Standort in der Innenstadt unweit des Marktplatzes vereinfacht werden.

Das Angebot auf Initiative von Kammern und Verbänden beider Städten wird im Auftrag der Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) ausgeweitet. Schon zu Beginn ihrer Amtszeit hatte sie betont, dass das Thema Digitalisierung der kleinen und mittleren Betriebe wichtig sei und die Hilfe ausgebaut werden soll. Die Unternehmen müssten sich auf den digitalen Wandel einstellen, um auf Dauer wettbewerbsfähig zu bleiben, wird Vogt in der Mitteilung der WFB zitiert. In Bremen und Bremerhaven habe sich in den vergangenen Jahren ein starkes Digitalisierungsnetzwerk für die kleinen und mittleren Betriebe herausgebildet. „Die bremischen Unternehmen können in allen Fragestellungen auf diese Expertise bauen, und wir arbeiten intensiv an der Weiterentwicklung und dem Ausbau des Netzwerks“, verspricht Vogt.

Die Beratung Digital-Lotse soll den Unternehmen helfen, digitale Absatzwege zu erschließen. Unterstützung soll es auch für den Auftritt im Internet geben – bis zur Einrichtung eines Onlineshops. In Bremerhaven soll es ebenfalls einen Lotsen geben, kostenlose Workshops und Sprechtage sind angedacht. Die WFB, äußert sich der Vorsitzende der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Andreas Heyer, wolle mit der Digitalisierungsberatung den Weg zu neuen Technologien so einfach wie möglich machen. „So sind wir ganz nah dran an den Unternehmen und arbeiten an konkreten Lösungen mit, egal ob in der Fabrikhalle, im Büro oder am Verkaufstresen.“ Am 14. November soll der neue Standort in der Bremer Langenstraße offiziell mit einer Veranstaltung eröffnet werden.