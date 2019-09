Ehemaliger Besitzer der „Octopus" war der im vergangenen Herbst verstorbene Microsoft-Mitgründer Paul Allen. (Horst Pfeiffer /dpa)

Gebaut wurde sie 2003 von der Bremer Werftengruppe Lürssen, nun steht sie zum Verkauf: Die Superjacht „Octopus“ wird derzeit per Internet-Annonce von einer Brokerfirma angeboten. Das 126 Meter lange Schiff gehörte dem Mitgründer des Softwarekonzerns Microsoft, Paul Allen, der im vergangenen Herbst an Krebs gestorben war. Laut Anzeige verfügt die Jacht über zwei Hubschrauber-Landeplätze, mehrere Beiboote inklusive eines U-Boots für zehn Personen, ein Kino, ein Tonstudio, ein Schwimmbad, ein Fitnessstudio plus Spa mit Sauna und Hammam. An Bord ist Platz für 26 Passagiere und 63 Besatzungsmitglieder.

Zu Allens Partygästen auf der „Octopus“ gehörten einst Rock-Größen wie Mick Jagger und die Musiker von U2. Nachdem das Schiff bei Blohm + Voss in Hamburg überholt worden war, hatte es im August Erprobungsfahrten in der Deutschen Bucht absolviert. Der aufgerufene Kaufpreis: 295 Millionen Euro.