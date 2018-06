Der Zero Outletstore in Bremen-Habenhausen. (Karsten Klama)

Das Bremer Modeunternehmen Zero ist gerettet: Nach Angaben der Insolvenzverwalter Malte Köster von der Kanzlei Willmer/Köster und Tim Beyer von der Kanzlei Schultze & Braun steigen die Modehandelsexperten Urs-Stefan Kinting und Viktor Seuwen als neue Investoren bei Zero ein. Die entsprechende Vereinbarung zur Übernahme wurde bereits unterzeichnet. Die Zero-Unternehmensgruppe hatte im April 2016 Anträge auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt.

Die Übernahme-Vereinbarung sieht die Fortführung des laufenden Geschäfts bei Zero vor und schließt die Übernahme der Mitarbeiter ein. Die Zero-Gruppe wird damit auch künftig ihren Hauptsitz in Bremen haben. Über den Kaufpreis und die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Die Gläubigerausschüsse haben ihre Zustimmung zur Transaktion erteilt. Die Mitarbeiter bei Zero wurden bereits entsprechend informiert.

Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro

Zero gilt als einer der Pioniere im deutschen Modehandel und einer der führenden vollvertikalen Systemanbieter im textilen Bekleidungshandel für Damenoberbekleidung. Das Unternehmen wurde 1967 gegründet und entwirft, produziert und vertreibt Damenmode in eigenen Stores, online sowie in Shop-in-Shop-Kooperation. Zero betreibt etwa 320 Flächen mit Partnern im Modeeinzelhandel in Deutschland und Österreich sowie rund 70 Zero-Stores. Aktuell beschäftigt die Zero-Gruppe über 700 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 100 Millionen Euro.

Kinting und Seuwen waren nach Angaben von Köster und Beyer zu Beginn des Insolvenzverfahrens als ausgewiesene Branchenexperten von den Insolvenzverwaltern interimsmäßig als Manager für das operative Geschäft hinzugezogen worden. Gemeinsam wurden die Stabilisierung und Restrukturierung der Unternehmensgruppe vorangebracht und wichtige Weichenstellungen für eine erfolgreiche Neuausrichtung vorgenommen.

Kinting und Seuwen waren zuvor bei mehreren namhaften Unternehmen in der Textil- und Bekleidungsbranche in unterschiedlichen Funktions- und Führungspositionen tätig. Bei der Fortführung lag der Fokus der Insolvenzverwalter auf dem Erhalt der Unternehmensgruppe als Ganzes und der Absicherung der Arbeitsplätze. Eine erste Übernahmevereinbarung mit einer europäischen Investorengruppe konnte aufgrund einer veränderten steuerlichen Gesetzgebung nicht umgesetzt werden.