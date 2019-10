Wegen möglicher Durchfallerkrankungen nehmen das Deutsche Milchkontor, die nach eigenen Angaben größte deutsche Molkereigenossenschaft, und das Unternehmen Fude + Serrahn eines ihrer Produkte vom Markt. (Lukas Schulze/dpa)

Das Deutsche Milchkontor (DMK) ruft bundesweit Milch zurück. Wie Deutschlands größte Molkereigenossenschaft mit Verwaltungssitz in Bremen mitteilt, könne der Artikel „Frische Fettarme Milch 1,5 % Fett“ im Ein-Liter-Pack Bakterien enthalten, die Durchfall verursachen. Die belieferten Handelsunternehmen – darunter Metro, Aldi, Edeka, Rewe, Real und Lidl – hätten umgehend reagiert. Die Produkte würden vorsorglich aus dem Handel genommen, hieß es.

Wie viel Ware betroffen ist, konnte DMK-Sprecher Oliver Bartelt vorerst nicht beziffern. Es handele sich aber um übersichtliche Mengen. Die Rückrufaktion sei aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes erfolgt, sei also eine Vorsichtsmaßnahme. Bartelt warnte vor einer Überbewertung: Lediglich einzelne Chargen seien betroffen, neben Produkten des DMK auch Milch der Molkerei Fude + Serrahn mit Standorten im brandenburgischen Gransee, in Erfurt, Berlin und Coesfeld.

Aufgefallen sei die Verunreinigung durch Bakterien bei einer Routinekontrolle, teilten die Unternehmen mit. Die Erreger seien über eine undichte Dichtung in die Produktion des Werks Everswinkel im Münsterland in Nordrhein-Westfalen gelangt, sagte Bartelt. Das Problem in der Produktion sei mittlerweile behoben.

Nach der Entdeckung des Defekts seien Proben der Produktion an ein externes Labor geschickt worden. „In einer dieser Proben wurde eine Rekontamination mit einem krankheitserregenden Wasserkeim nachgewiesen“, sagte Bartelt, also eine Verunreinigung eines bereits durcherhitzten Lebensmittels. Die Laborergebnisse seien am Donnerstag nahezu zeitgleich mit einer ersten Kundenreklamation eingegangen. Daraufhin habe man den Rückruf veranlasst.

Bei den Bakterien handele es sich um die Erreger Aeromonas hydrophila/caviae, beide sind Wasserkeime und üblicherweise in Süß- und Brackwasser zu finden. Zu der Gruppe gehören mehrere toxinbildende Krankheitserreger für Menschen und bestimmte Tiere, etwa Fische. Für den Menschen ist vor allem Aeromonas hydrophila gefährlich. Sind Lebensmittel mit diesen Bakterien verunreinigt, können schwere Durchfallerkrankungen auftreten. Vor allem bei abwehrgeschwächten Menschen sind auch Haut- oder Weichteil-Infektionen sowie Entzündungen des Knochens oder Knochenmarks möglich; dann etwa, wenn die Keime in eine Wunde gelangen. Die Infektionen lassen sich mit Antibiotika behandeln, breiten allerdings wie auch andere Bakteriengruppen zunehmend resistente Stämme aus.

„Verbraucherinnen und Verbraucher sollten diese Milch auf keinen Fall trinken und können die gekauften Verpackungen im Laden zurückgeben“, warnt daher Sonja Pannenbecker, Ernährungsexpertin der Bremer Verbraucherzentrale. Kunden sollten bereits gekaufte Produkte überprüfen, um auszuschließen, dass verunreinigte Milch darunter sei. Verbraucher, die einen der angegebenen Artikel gekauft haben, erhalten den Angaben zufolge auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis zurück.

Einer von zahlreichen Rückrufen in diesem Jahr

Wer im Moment generell auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte die Milch aufkochen, rät Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern. Dadurch würden die Keime in jedem Fall abgetötet – allerdings würden so auch Vitamine zerstört. Zudem verändere das Abkochen den Geschmack der Frischmilch.

Der Rückruf vom Freitag ist nur einer von zahlreichen in diesem Jahr. Seit Januar wurden 160 Warnungen vor Lebensmittel veröffentlicht, teilt das Bundesamt für Verbraucherschutz mit. Es stützt sich dabei auf das Internetportal Lebensmittelwarnung.de. Die Zahl der Warnungen sei dabei von 83 im Jahr 2012 auf 186 im vergangenen Jahr geklettert.

Besonders häufig betroffen seien Fleisch- und Milchprodukte. Über die Gründe des Anstiegs gebe es keine gesicherten Erkenntnisse. Am häufigsten würden Produkte aber wegen mikrobiologischer Verunreinigungen oder Fremdkörpern zurückgerufen. Auch falsche Kennzeichnungen können zu Rückrufen führen.