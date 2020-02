Bremen. Dass die Bremer Carl Büttner GmbH zu den bedeutenden deutschen Tankerreedereien zählt, ist vor allem auf Carl Habbo Büttner zurückzuführen. Er ist am 29. Januar, wenige Wochen nach seinem 91. Geburtstag, gestorben. Büttner, der bis 2001 die Reederei als geschäftsführender Gesellschafter in vierter Generation leitete, traf 1968 die Entscheidung, sich vom Bunkerbetrieb und Binnenschifffahrtsunternehmen umzuorientieren – auf die Seeschifffahrt mit Tankschiffen.

Diese strategische Entscheidung war auf eine Annahme zurückzuführen, die Büttner hatte. Er war überzeugt, dass Lastwagen den Binnenschiffen zu sehr Konkurrenz machten. Hinzu kam, dass nach seiner Einschätzung die deutsche Bürokratie der deutschen Flagge auf Flüssen und Kanälen endgültig die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den niederländischen Mitbewerbern nimmt.

Seine Devise lautete: „Organisch wachsen, das heißt Gewinne wieder neu zu investieren und dabei den Betrieb den Ansprüchen des Marktes folgen lassen. Dabei mit Augenmaß, gestützt auf Erfahrung sowie mit persönlicher Glaubwürdigkeit des Unternehmers handeln", schreibt die Carl Büttner GmbH zum Tod des langjährigen geschäftsführenden Gesellschafters.

Carl Habbo Büttner hatte als Lehrling nach dem Zweiten Weltkrieg bei Büttner angefangen. 1950 wurde in Duisburg-Ruhrort eine Zweigniederlassung für die Betreuung der Binnenschifffahrtsaktivitäten eingerichtet, deren Leitung ihm übertragen wurde. Nach der Trennung von den Binnenfrachtschiffen wechselte Büttner zum Reederei-Standort nach Bremen, wo sich das Geschäft ausschließlich um die Seeschifffahrt drehte. 1970 übernimmt er nach dem Tode seines Vaters Carl Diedrich zusammen mit Emil Hartmann die Führung des Unternehmens in der Hansestadt, das ursprünglich mal in Leer 1856 als Schiffsmakler- und Speditionsbüro gegründet wurde.

Neben dem geschäftlichen Erfolg seien Büttner die Tankersicherheit und Umweltschutz wichtig gewesen, teilt das Unternehmen mit. So habe bereits in den 1980er-Jahren seine technische Expertise dazu geführt, dass Büttner als erste Reederei in Deutschland den Doppelboden und anschließend die Doppelhülle einführte. Dieses Engagement habe sich fortgesetzt: Bereits seit 2013 setzt Büttner zur Reduzierung des Schwefelausstoßes auf einem Teil der Flotte die Scrubber-Technologie ein.

Nach seiner Zeit als geschäftsführender Gesellschafter übernahm Büttner bis 2007 die Tätigkeit des Beiratsvorsitzenden in der Familienreederei. Bis zum Schluss sei er an der Entwicklung des Unternehmens interessiert gewesen. Es habe ihn sehr gefreut, heißt es in der Mitteilung, dass mit der Bestellung und sukzessiven Inbetriebnahme der vier neuen 38 000 Tonnen verdrängenden Tankern die nächste Schiffsgeneration realisiert worden sei.