Christopher Ernst in seinem Restaurant Kränholm: Umsatzeinbußen gab es für den Betrieb auch, weil Hochzeiten oder Tagungen in den vergangenen Wochen ausfallen mussten. (Christian Kosak)

Die Betreiber des Restaurants Kränholm in Bremen-St. Magnus haben Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das gab die in diesem Fall zuständige Bremer Kanzlei Willmer-Köster am Dienstag bekannt. Die Stiftung Kränholm sei aber nicht von der Insolvenz betroffen. Pächter des Lokals ist die Tafelsilber Gastronomie GmbH. „Deutschlandweit mussten die Gastronomen ihre Restaurants in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Pandemie vollständig schließen. Das hat auch unser Geschäft unmittelbar betroffen„, äußert sich deren Geschäftsführer Christopher Ernst in der Mitteilung. Aufgrund der Einschränkungen habe es zudem keine Veranstaltungen gegeben. Damit sei “ein weiterer existenzieller Umsatzbereich„ weggefallen. “Wir hoffen nun, die Sanierungschancen im Insolvenzverfahren nutzen zu können.“ Das Restaurant Kränholm in bester Lage steht für eine gehobene Küche und bietet zugleich auch die Organisation von Hochzeiten oder Tagungen an.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter ist Malte Köster bestellt worden. "Die Schließungen haben dazu geführt, dass bei vielen Restaurants die finanziellen Reserven aufgebraucht sind. Wir arbeiten bereits intensiv an einer neuen Ausrichtung für das gastronomische Konzept auf Kränholm, um unter dem Schutz des vorläufigen Insolvenzverfahrens neue Perspektiven für einen stabilen Geschäftsbetrieb zu entwickeln“, teilte Köster mit. Viele Gastronomiebetriebe habe Corona hart getroffen.

In Bremen-Nord ist neben Kränholm eine weitere Gastronomie von der Zahlungsunfähigkeit betroffen: Schon vor Wochen stellte die Strandlust in Vegesack einen entsprechenden Antrag. Das Hotel und Restaurant öffnete nun trotz des Verfahrens am Montag nach Wochen wieder.

In den nächsten Tagen sollen die elf Mitarbeiter des Restaurants Kränholm über den aktuellen Stand und die nächsten Schritte informiert werden. Ihre Löhne und Gehälter sind bis Ende Juni abgesichert.