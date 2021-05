Kijan Ivandi (v.l.), Sandra Cendon und Babak Darabi haben die Logistik für den Lieferdienst angeschafft. (Christina Kuhaupt)

Das Bremer Viertel lebt von vielen Dingen: vom Kopfsteinpflaster, den vielfältigen Menschen und auch vom Essen. Aber derzeit dürfen Restaurants nur Außer-Haus-Verkauf anbieten. Um den Menschen einen Happen aus dem Viertel zurückzugeben, haben sie eigene Lieferdienste aufgebaut.

„Um so eine Idee zu verwirklichen, muss man ein bisschen verrückt sein“, sagt Babak Darabi, Chef des Restaurants "Pott und Pann" im Steintor. „33 Jahre habe ich in der Gastronomie gearbeitet und noch nie geliefert." Bis zum zweiten Lockdown, dann musste er etwas tun, wie er sagt. Zunächst nutzte er Lieferando. 30 Prozent des Umsatzes jeder Bestellung zahlte Darabi an den Dienstleister, der die Ware auch ausliefert. Das sei zu viel: „Ein guter Gastronom verdient, wenn er alles richtig macht, mit der Küche maximal 30 Prozent Gewinn“, sagt Darabi.

Aus der Not wurde die Idee geboren, sich unabhängig zu machen. Darabi hat mit seinem Mitarbeiter Kijan Ivandi gesprochen. Der 28-Jährige hat früher bei Darabi gekellnert, studiert in Bremen Angewandte Wirtschaftssprachen und internationale Unternehmensführung und hat dem Gastronomen schon 2019 beim Online-Marketing geholfen. „Ich hab keine Ahnung von der Technik“, sagt Darabi. Ivandi konnte dabei helfen. Oft lohne es sich für ein einzelnes Restaurant nicht, einen Lieferdienst aufzubauen, sagt Ivandi. Gemeinsam mit anderen Lokalen könne es aber funktionieren. So hat Darabi benachbarte Lokale angesprochen, das Ergebnis: „Dein Viertel liefert“.

„E-Commerce funktioniert in der Gastronomie ganz anders als im Versandhandel“, erklärt Ivandi. Während der Versandhandel ein paar Tage Zeit hat, müssen Restaurants sofort liefern. Also hat er hat sich an „Gastro Digital“ gewandt, einen Dienstleister aus Süddeutschland, der schon die Internetseite für das Pott und Pann erstellt hat.

Anteil der Bestellungen wächst

Bei dem neuen Anbieter zahlen die Restaurants nur 49 Cent pro Vermittlung. Der Anteil der Bestellungen über „Dein Viertel liefert“ sei gewachsen und mittlerweile in etwa so groß wie der, der über Lieferando kommt. Auch der Kreis der Restaurants ist größer geworden – dabei sind nun auch Vera Delizia, Souryana, Mekong Grill, Buddel Cocktail und bald auch Yamama und Suppkultur. Zudem gebe es weitere Interessenten. Darabi und Ivandi arbeiten auch schon am nächsten Projekt: Sie wollen auf Mittelsmänner künftig ganz verzichten, ein eigenes System entwickeln. Auf 40.000 Euro schätzen sie die Kosten, die will Darabi alleine stemmen. Im Juni soll es so weit sein.

Ein eigener Lieferdienst, dieselbe Idee hatte auch Atila Zafer Caner. „Ich habe mir schon rund ein Jahr Gedanken darüber gemacht“, sagt der Inhaber des Burgerhauses. Auch bei ihm war der Grund Lieferando. Das Burgerhaus hatte keine eigenen Fahrer, also wurden auch hier 30 Prozent des Umsatzes fällig, hinzu kämen Kosten für die Lieferung für den Kunden. „Lieferando dominiert den Markt“, sagt Caner.

Also gründete er den „Viertel Lieferservice“. Die Kosten für die Lieferung hätten sich dadurch halbiert. „Wir wollen keinen Profit durch Lieferungen machen, nur das übliche Geschäft ermöglichen“, sagt Caner. Das zeigen auch die Preise des Burgerhauses: Beim eigenen Dienst kosten die Speisen etwas weniger als bei Lieferando. Mehr als 50 Prozent der Lieferungen, die sonst über Lieferando vermittelt wurden, wickelt er nun über den eigenen Lieferdienst ab.

Unabhängigkeit von Lieferando, das hat Caner zufolge mehrere Vorteile: Einerseits könnten die Restaurants Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen, um sie für Lieferungen einzusetzen. Zudem bliebe das Geld im Viertel in Bremen und wandere nicht an einen Konzern. Das Essen komme auch in einem besseren Zustand beim Kunden an: „Die Fahrer von Lieferando haben nicht darauf geachtet, dass das Essen schnell und warm geliefert wird“, sagt Caner, was Pott-und-Pann-Chef Darabi genauso sieht. Bis vor Kurzem kooperierten Darabi und Caner, haben dies wegen einer Meinungsverschiedenheit jedoch eingestellt.

Fahrer wechseln von Lieferando

Einige Fahrer seien von Lieferando zu Caners Viertel Lieferservice gewechselt, seit Kurzem ist auch das Restaurant French Connection Teil der Kooperation. Die seien auf Lieferungen spezialisiert, deren Fahrer seien aber nicht ganz ausgelastet. Durch die Zusammenarbeit profitierten beide, die Kosten würden am Ende geteilt, sagt Caner. Auch dabei sind das Mekong, das Souryana sowie Vera Delizia.

Es spreche nichts dagegen, dass Restaurants auch einen eigenen Lieferdienst anbieten, sagt Lieferando-Sprecher Oliver Klug. Für viele Restaurants sei Lieferando allerdings eine sinnvolle Alternative zu einem eigenen Lieferdienst, da diese oft die logistischen Kosten nicht selbst aufbringen wollten oder wie in der Pandemie kurzfristig gar nicht konnten. Daher ermögliche Lieferando den Unternehmen einen Umsatz, den die Restaurants in vielen Fällen sonst nicht hätten.

Lieferando hat erst kürzlich die Liefergebühren in bestimmten Fällen erhöht – von 1,50 auf 2,90 Euro (wir berichteten). Eine Provision in Höhe von 30 Prozent des Umsatzes wird laut Lieferando-Sprecher Oliver Klug allerdings nur in weniger als zehn Prozent aller Bestellungen fällig. Nämlich dann, wenn Lieferando auch die Auslieferung für das Restaurant übernehme. Wird über die Internetseite von Lieferando vermittelt, seien es lediglich 13 Prozent des Umsatzes. Klug weist darauf hin, dass in der Provision jede Menge Dienstleistungen für die Gastronomen inbegriffen sind, die für den Kunden nicht direkt sichtbar seien, etwa die Bereitstellung diverser Zahlungsmittel, Beratung und Marketing, ein Bewertungssystem und vieles mehr.

Dem Pott und Pann und dem Burgerhaus sind die Kosten dennoch zu hoch. Noch sind sie auch auf Lieferando zu finden, gehen nun aber auch eigene Wege – auch nach der Pandemie. In einer Sache sind sie sich einig: Das Viertel muss mit seiner Ladenstruktur erhalten bleiben.

Zur Sache

Beide Lieferdienste bringen Essen auch in Stadtteile außerhalb des Viertels. „Dein Viertel liefert“ richtet sich nach Postleitzahlen und liefert unter anderem nach Schwachhausen, Findorff, Peterswerder, Hastedt, in die Innenstadt und die Neustadt. Auf der Website können bei den jeweiligen Shops die belieferten Postleitzahlen eingesehen werden. Der „Viertel Lieferservice“ liefert Caner zufolge in einem Umkreis von drei Kilometern um das Sielwalleck. Bei „Dein Viertel liefert“ gibt es keine Liefergebühren. Beim „Viertel Lieferservice“ ist dies abhängig von der Strecke und kostet die Lieferung nichts bis maximal drei Euro.

Alle Infos zu den Diensten, den teilnehmenden Restaurants und Lieferbedingungen gibt es im Internet unter www.deinviertelliefert.de und www.viertel-lieferservice.de.