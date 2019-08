Manche Betriebe suchen in Bremen bereits seit einem dreiviertel Jahr nach einem Koch und bieten inzwischen übertarifliche Bezahlung, manchmal sogar mit anderen Zusatzleistungen. Doch der Ausbildungsberuf Koch hat ein schlechtes Ansehen, wie gerade eine aktuelle Studie zeigt. (Büttner/dpa)

Das alte Sprichwort besagt „Viele Köche verderben den Brei“. Doch dazu wird es in Bremens Gastronomie nicht kommen. Denn die sucht händeringend nach Köchen. Allein im speziellen Internetportal „Gastrojobs“ sind nur für Bremen gut 30 verschiedene Stellen ausgeschrieben – und alle nicht mal eine Woche alt. Es wird alles vom Jungkoch bis zum Küchenchef gesucht.

Vergebliche Koch-Suche seit einem Dreivierteljahr

So geht es auch dem Restaurant „Jürgenshof“ in der Pauliner Marsch nahe dem Weserstadion. Das sucht seit einem Dreivierteljahr einen Koch. Sergej Vetter, einer der beiden Geschäftsführer, sagt: „Wir finden einfach keinen. In der Zeit gab es zwar den einen oder anderen, aber da hat sich schnell heraus­gestellt, dass das nicht gepasst hat.“ Zwei bis drei Jahre Berufserfahrung soll der Koch mitbringen. Der Jürgenshof würde sogar mehr zahlen: Zu dem, was der Fachkraft tariflich zusteht, legt das Restaurant mit seiner gehobeneren Gastronomie noch etwas drauf.

Doch Vetter hat schlechte Erfahrungen mit Bewerbern gemacht, die ihm von der Arbeitsagentur geschickt wurden. Besser laufe es bei Kandidaten, die durch Jobportale aufmerksam werden. Der Jürgenshof bildet auch aus, aktuell sechs Azubis. „Einen, der ausgelernt hat, haben wir übernommen“, freut sich Vetter. „Mal schauen, ob das bei unseren aktuellen Azubis auch so ist.“ Denn typisch für die Branche ist es, dass die Köche nach dem Ende ihrer Ausbildung in die große weite Welt gehen, um Erfahrungen zu sammeln.

Kreuzfahrtschiff statt Restaurant in Bremen

Das weiß auch Thomas Schlüter, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) für Bremen: „Jetzt bei den Freisprechungsfeiern fehlten schon einige, weil sie beispielsweise bereits einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff hatten.“

Der Beruf des Kochs hat ein Imageproblem, wie eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) zeigt. Das hat rund 9000 Personen zum Ansehen verschiedener, zufällig ausgesuchter Ausbildungsberufe befragt. Das höchste Ansehen bei den 25 am stärksten besetzten Ausbildungsberufen hatten demnach Fachinformatiker, Mechatroniker sowie Industriekaufleute. Der Beruf des Kochs landete auf dem vorletzten Platz. Ein schlechteres Image hatte nur noch der Beruf der Verkäuferin oder des Verkäufers.

Mehr Entgegenkommen bei Freizeitwünschen

Dehoga-Hauptgeschäftsführer Schlüter sagt dazu: „Den Umstand, zu arbeiten, wenn andere Feierabend haben, wird man nie wegbekommen.“ Da sei man dann als Arbeitgeber gefragt, so gut es geht auf das Bedürfnis der Mitarbeiter nach Freizeit einzugehen. „Je größer ein Betrieb ist, desto einfacher ist das natürlich“, weiß Schlüter. Aber gerade, um die jungen Leute zu halten, sei ein Entgegenkommen heutzutage wichtiger denn je. Und auch wenn bekannt ist, dass in Restaurantküchen ein harter Umgangston herrscht, sollten diese Zeiten nach Ansicht von Schlüter langsam vorbei sein. „Auch das sollte mit den jüngeren Mitarbeitern der Vergangenheit angehören, dass da Pfannen durch die Küche fliegen.“ Es komme immer wieder mal vor, dass sich ein Arbeitgeber eigentlich gerne von seiner Küchenkraft trennen würde, weil es zum Beispiel menschlich einfach nicht passe. Aber aus Sorge, keinen Ersatz zu finden, hielten die Betriebe dann doch lieber an der schlechten Besetzung fest, berichtet Schlüter.

Gleichzeitig spricht der Blick auf die Ausbildungszahlen der vergangenen Jahre für sich. Nach Angaben der Handelskammer Bremen sind für das neue Ausbildungsjahr in Bremen und Bremerhaven bisher 64 Verträge geschlossen worden– 44 davon mit Männern. Im Jahr davor waren es 67 junge Menschen, die Koch werden wollten – 2015 gab es noch 99 Koch-Azubis.

2000 Euro Einstiegsgehalt als angehender Koch

Auch ein Blick auf die Bezahlung gibt Aufschluss: So verdient ein Koch in seinem ersten Berufsjahr nach drei Jahren Ausbildung im Bundesland Bremen laut Tarif 2000 Euro brutto. Ab 1. April 2020 werden es 2064 Euro sein. Ein Koch-Azubi erhält im ersten Ausbildungsjahr laut Tarifvertrag eine Vergütung in Höhe von 770 Euro pro Monat. Ab April sollen es im ersten Jahr 810 Euro monatlich sein.

Um einen Koch zu finden, locken manche Betriebe neben übertariflicher Zahlung mit zusätzlichen Leistungen. So sucht die Atlantic-Hotelgruppe in Bremen aktuell einen Küchenchef und bietet dazu Leasing-Fahrrad, Firmenfitness, Betriebsrente und, wie es heißt, die „Vermittlung attraktiver Wohnraumangebote nach Verfügbarkeit“. Außerdem werden Respekt und Wertschätzung versprochen. Azubis bekommen eine Startprämie von 1000 Euro.

Mitarbeiter ja, Betriebsrat nein

Für Iris Münkel von der Gewerkschaft NGG ist dies ein positives Beispiel. Abgekoppelt davon gibt sie allerdings zu bedenken: „Was ist, wenn in einem Betrieb der Küchenchef auf diese Weise neu eingestellt wird, die restlichen Mitarbeiter aber rausgemobbt und durch Aushilfen ersetzt werden?“ Dass die Betriebe keine Mitarbeiter – im Speziellen keine Köche – finden, daran sind sie nach Ansicht der Gewerkschaftssekretärin auch selbst schuld. Als Beispiel nennt sie Betriebsratswahlen, die gerade organisiert werden. Ihr fiel dabei ein Betrieb besonders negativ auf: „Im Restaurant Peter Pane gibt es drei Mitarbeiter, die bekanntgegeben hatten, dass es Betriebsratswahlen geben wird – zufälligerweise wurden alle drei versetzt. Da dürfen sich solche Betriebe nicht wundern, wenn sie keine Mitarbeiter finden.“

Dazu nennt Münkel noch eine andere Kennziffer: „Bei den Mindestlohn-Kontrollen nimmt die Höhe der Bußgelder zu und auch die Zahl der Verstöße.“ Laut Münkel müsste die Qualität der Ausbildung zunehmen: „Es kann nicht sein, dass Azubis in ihren drei Jahren nur Geschirr spülen.“

Auch BIBB-Präsident Friedrich Hubert Esser fordert: „Wenn wir in Zukunft mehr Jugendliche vor allem für Berufe mit Besetzungsproblemen gewinnen wollen, müssen wir die Rahmenbedingungen dieser Berufe verbessern. Hierzu gehören neben guten Übernahmemöglichkeiten nach der Ausbildung in erster Linie sichere Beschäftigungsaussichten, gute Karriereperspektiven und ein angemessenes Einkommen.“