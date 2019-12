Thomas Oldsen bestand die Prüfungen zu zwei Ausbildungsberufen als Bundesbester. (DIHK / Jens Schicke)

Thomas Oldsen aus Bremen hat zwei Ausbildungsberufe als Bundesbester abgeschlossen und wurde dafür am Montag in Berlin ausgezeichnet. Das teilte die Handelskammer Bremen am Dienstag mit. Der 20-Jährige habe die Abschlussprüfungen zum Industrie-Isolierer und zum Isolierfacharbeiter nach verkürzter Ausbildungszeit mit 94 beziehungsweise 95 Prozent bestanden – und erreichte damit bundesweit jeweils das beste Ergebnis.

Oldsen wurde bei Kaefer Isoliertechnik ausgebildet. Laut Handelskammer Bremen habe Oldsen zudem im November an den deutschen Meisterschaften der Industrie-Isolierer teilgenommen und dort den dritten Platz belegt. Bei der Bundesbestenehrung in Berlin sei er der einzige Auszubildende gewesen, der doppelt ausgezeichnet wurde. Unter anderem die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek und der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) Eric Schweitzer gratulierten dem Bremer. Die Veranstaltung fand am Montag zum 14. Mal statt. Insgesamt 206 Bundesbeste aus 198 Ausbildungsberufen wurden geehrt, darunter 79 Frauen und 127 Männer.