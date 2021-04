Von der Siemens-Niederlassung Bremen aus wurde ein Hafenprojekt für ein Containerterminal in Marokko abgewickelt. (Siemens)

Rainer Lekzig: Ich werde heute noch von Nachbarn angesprochen – so nach dem Motto, ich habe da eine Siemens-Waschmaschine, kannst du da mal einen Blick reinwerfen, du bist doch bei Siemens. Meistens erläutere ich dann, dass Siemens seinen 50-Prozent-Anteil am ehemaligen Gemeinschaftsunternehmen Bosch und Siemens Hausgeräte schon 2015 komplett an Bosch verkauft hat. Aber natürlich helfe ich, wenn ich kann und versuche, das Gerät zu reparieren, auch wenn ich beruflich damit nichts zu tun habe. Ich bin ja ein stückweit technikaffin und mir macht das Spaß.

Ab und zu muss ich das wirklich erklären, auch wenn das Unternehmen schon über hundert Jahre am Standort Bremen vertreten ist. Wir sind in Bremen zwar ein reiner Service- und Vertriebsstandort. Aber wir decken dabei nahezu alle Geschäftsbereiche ab, die die Siemens AG hat. Dazu gehört im Wesentlichen der Bereich Digital Industries, in dem wir unseren Kunden Digitalisierungs-, Automatisierungs- und Antriebslösungen im Industriebereich anbieten. Dann gibt es den Bereich Smart Infrastructure, wo es um Gebäudetechnik, Sicherheit, Energieeffizienz und sogar Ladetechnik für die E-Mobilität geht. Als dritter Geschäftsbereich gehört Siemens Mobility dazu, der den Bereich Verkehrstechnik und Schienenfahrzeuge umfasst, und dann haben wir, nicht zu vergessen, auch ein paar Kollegen, die sich bei Siemens Healthineers um bildgebende Systeme und Labordiagnostik in der Gesundheitsbranche kümmern.

Ja, ich spreche für alle Geschäftseinheiten der Siemens AG. Ich vertrete die Niederlassung nach außen in die Wirtschaft, in die Politik und in die Öffentlichkeit. Intern liegt meine eigentliche operative Aufgabe in der Prozessindustrie, in der ich die Vertriebsleitung verantworte. In dieser Funktion bin ich für den gesamten norddeutschen Bereich und einige Gebiete in Hessen und Nordrhein-Westfalen zuständig.

Wie gesagt, wir sind ein Service- und Vertriebsstandort. Man kann alles, was das Portfolio der Siemens AG beinhaltet in Bremen samt Service kaufen – ob das eine Straßenbahn, ein Sicherungsautomat oder eine Brandmeldeanlage ist. Wir kümmern uns als Niederlassung um alle Siemens-Kunden sowohl in Bremen als auch im nordwestlichen Niedersachsen, steuern von hier aus aber auch internationale Projekte. Das macht uns aber auch so besonders. Wir sind gewissermaßen ein kleines mittelständisches Unternehmen innerhalb des Konzernverbunds und tätigen unsere Geschäfte relativ selbstständig. Von den 39 Siemens-Niederlassungen in Deutschland gehören wir von der Größe her zum oberen Drittel.

So kann man es beschreiben. Der Kunde hat eben nicht einfach einen Siemens-Katalog vorliegen, macht sein Kreuzchen und bei uns wird das Produkt wie in einem Verteilzentrum nur durchgeschoben. Auch wenn wir keine klassische Fertigung in Bremen mehr haben, fertigen wir in gewisser Weise doch, und zwar beim Kunden. Wenn man so will, haben wir als Niederlassung den großen Siemens-Lego-Baukasten und stellen daraus individuelle Kundenlösungen zusammen. Das kann zum Beispiel eine voll automatisierte Produktionsstraße sein, die ihre Produktionsdaten zur Auswertung in eine Cloud schickt. Wie der individuelle Aufbau dann für unsere Kunden letztlich aussieht, wird also von unseren Ingenieuren hier in Bremen erdacht und konzipiert.

Das hat für den Konzern eine ähnlich hohe Wertschöpfung wie die vorangegangene Ingenieur-Leistung. Und dabei geht es nicht nur um den vorgeschriebenen Austausch eines Brandmelders. Unser Servicegeschäft geht darüber hinaus, ist sehr komplex. Und es kommt sogar vor, dass wir das Servicegeschäft von Bremen heraus steuern, obwohl sich der Kunde gar nicht in Norddeutschland befindet.

Per Remote-Zugriff ist vieles umsetzbar. Wir haben beispielsweise ein großes Projekt in Marokko von Bremen heraus abgewickelt. Es ging um große Stapelkräne für ein Containerterminal. Dieses Projekt haben wir im Vorfeld mithilfe eines digitalen Zwillings in der Niederlassung virtuell aufgebaut, durchsimuliert und dann später vor Ort in Betrieb genommen. Beim Stapeln von Containern geht es ja um viele automatisierte Abläufe. Und wenn es da jetzt eine Störung gibt, dann schalten wir uns per Remotezugriff dort ins System ein und korrigieren nach Möglichkeit den Fehler zusammen mit einem Servicetechniker vor Ort.

Das gilt natürlich nicht generell, aber wir haben uns hier in Bremen ein ganzes Stück Expertise erarbeitet, das gerne im Konzern genutzt wird. So haben wir hier in Bremen ein Center of Competence für Hebefahrzeuge aufgebaut, also alles, was dazu dient, um beispielsweise Schiffe zu be- oder entladen. Das ist innerhalb des Konzerns eine Bremer Spezialität. Wir haben für Hafeninfrastruktur die Expertise und die wird auch eingeholt. Wir sind ein prozessgesteuerter Konzern und da ist das auch entsprechend hinterlegt. Wenn es also eine entsprechende Anfrage an den Konzern gibt, die logistische Abläufe beinhaltet, werden wir sehr häufig mit eingebunden.

Auf den Punkt gebracht, bedeutet das: Ziel ist immer, dass unsere Kunden mit weniger mehr machen können. Wir sind seit über 170 Jahren technisch immer ganz vorne dabei. Die Digitalisierung bietet da beispielsweise enormes Potential und wird viele Prozesse noch weiter optimieren. Durch die Digitalisierung verbinden wir die physische mit der virtuellen Welt. In diesem Bereich haben wir einen extrem hohen Auftragsbestand, der nicht von ungefähr kommt. Bei uns in Bremen sitzt auch die Leitung des Delta-Lab-Centers von Siemens deutschlandweit. Da geht es unter anderem um die Analyse von Produktions- und Anlagendaten unter Einsatz Künstlicher Intelligenz.

Gerade bei Kunden, wo wir eine gute installierte Basis haben, gucken wir immer wieder genau hin, aber natürlich auch bei allen anderen Partnern. Man darf sich auf Erreichtem niemals ausruhen. Es kann durch eine Optimierung eben potenziell immer noch besser laufen.

Das Geschäft läuft insgesamt gut. Die Siemens AG hat trotz Pandemie über alle Geschäftsbereiche hinweg ordentliche Zahlen abgeliefert. Das trifft auch für den Bremer Standort zu.

Auf jeden Fall. Das lässt sich allein schon an der durchschnittlichen Auftragsgröße ablesen, die etwa bei zwölf bis 15.000 Euro liegt. Siemens als Konzern ist zwar häufig mit seinen Großprojekten in den Medien, aber für uns sind besonders auch der Mittelstand und noch kleinere Unternehmen wichtig. Wir machen nicht nur Großprojekte, sondern wir verkaufen auch den einfachen Sicherungslasttrenner. Wir leben, gerade hier in der Region, eben auch von vielen kleineren Aufträgen. Wir unterscheiden auch nicht zwischen Industriekunden und dem Mittelstand. Jeder findet bei uns seinen Ansprechpartner.

Sie ist auf jeden Fall angekommen, aber die Umsetzungsgeschwindigkeit ist sehr unterschiedlich. Es gibt Kunden, die sind sehr dynamisch und unwahrscheinlich schnell, weil sie unternehmergeführt sind und dadurch kurze Entscheidungswege haben. Mit denen setzen wir auch sehr innovative Themen um. Es gibt aber auch Mittelständler, die wirtschaftlich schwierige Zeiten durchmachen und da fehlt dann ein bisschen der Spielraum, um auszuprobieren, welcher digitale Weg der richtige ist.

Die Perspektiven sind gut. Ich bin seit 1998 im Unternehmen, und es gab seitdem immer Strukturveränderungen- und -anpassungen. Wir sind kein statischer Betrieb. Ich weiß natürlich nicht, was morgen im Konzern passiert, aber von den Auslastungen her sind wir in Bremen sehr gut aufgestellt. Wir wollen weiter wachsen.

Da kommt alles zusammen. Es ist immer ein Vorteil, andere Länder und Kulturen kennengelernt zu haben. Und es ist gut, dass ich einen Draht zum Standort als gebürtiger Bremer habe. Ich habe hier nicht nur studiert, sondern vorher meine Ausbildung zum Energieelektroniker bei den Bremer Stadtwerken gemacht. Allerdings ist danach mein Plan nicht aufgegangen. Ich wollte drei, vier Jahre bei Siemens bleiben und möglichst im Ausland arbeiten und dann etwas anderes machen. Ich bin bei Siemens geblieben. Wahrscheinlich deshalb, weil mir eine so große Vielfalt geboten wurde. Ich war in China, in Libyen und einigen anderen Siemens-Standorten auch in Deutschland. So eine Vita haben auch viele meiner Kollegen. Das ist siemenstypisch. Ich denke, das ist mit ein Grund, weshalb wir eine hierarchiearme Organisation sind, und von dieser Diversität profitieren wir alle im Umgang miteinander.

Zur Person

Rainer Lekzig absolvierte ein Ingenieursstudium der Elektrotechnik an der Hochschule Bremen und beendete sein Studium an der University of Wales in Swansea. Seine berufliche Karriere begann der 48-Jährige 1998 bei Siemens in Bremen.

Zur Sache

Die Siemens AG gehört seit mehr als 170 Jahren zu den führenden internationalen Technologiekonzernen. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie. Siemens ist seit 1901 mit einer Niederlassung in Bremen vertreten. Die Zentrale war unter anderem seit den 1950er Jahren direkt gegenüber vom Hauptbahnhof in dem noch heute so genannten „Siemens-Hochhaus“. 1999 erfolgte der Umzug der Niederlassung in den Technologiepark. In Bremen vertritt die Niederlassung mit Vertrieb und Service nahezu das gesamte Portfolio der Siemens AG. Auch die seit dem vergangenen Jahr eigenständig börsennotierte neue Siemens Energy ist in Bremen vertreten. Geleitet wird sie von Franz-Wilhelm Löbe, der über 16 Jahre die Siemens AG in Bremen als höchster Repräsentant vertrat und damit der Vorgänger von Rainer Lekzig war. Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September endete, erzielte allein die Siemens AG einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Der Konzern - ohne Siemens Energy - hat weltweit etwa 290.000 Beschäftigte.