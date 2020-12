Heiße Ware auf der Walzstraße der Bremer Hütte: Aus Brammen entstehen hier tonnenschwere Stahlrollen. (Christina Kuhaupt)

Im Stahlwerk endet ein Jahr voller Misstöne mit einem erfreulichen Schlussakkord. Die Kurzarbeit für die Belegschaft am Bremer Standort von Arcelor-Mittal ist zum Jahreswechsel Geschichte. Ein Großteil der Mitarbeiter ist davon betroffen gewesen. Und es gibt darüber hinaus gute Nachrichten. Denn die Nachfrage nach Stahl zieht wieder deutlich an. Doch die Situation bleibt in Zeiten der Krise fragil. Darauf weist auch der Chef der Bremer Hütte hin. „Wir fahren weiterhin auf Sicht, da ein Ende der Pandemie und ihre Folgen noch nicht klar absehbar sind“, sagt der Vorstandsvorsitzende Reiner Blaschek.

Vor diesem Hintergrund ist auch der Zukunftstarifvertrag zu verstehen, auf den sich das Unternehmen, die Gewerkschaft und der Betriebsrat geeinigt haben. Die Beschäftigung für die nächsten fünf Jahre ist damit gesichert, betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Zugleich kann aber die Arbeitszeit flexibel an die Produktion angepasst werden – von 32 bis 35 Stunden.

Der Vertrag habe große Bedeutung, sagt Betriebsratschef Klaus Hering, weil er eben nicht ein bloßes „Kriseninstrument“ für wenige Monate sei. Im Papier gehe es um die Gestaltung der nächsten Jahre, um die Beteiligung der Mitarbeiter daran und ihren Schutz, während in der Branche andere Personal abbauten. „Das halten wir für die komplett falsche Richtung“, sagt Hering. Außerdem hält Arcelor an der Qualifizierung der Mitarbeiter und Ausbildung fest. Weiterhin soll es hier im Jahr 64 Lehrstellen geben, sagt Hering: „Wir wollen den jungen Kollegen zeigen, dass es bei Arcelor-Mittal Bremen und in der Stahlindustrie eine Zukunft gibt.“

Für das Stahlwerk war es ein turbulentes Jahr. Bereits im März reduzierte man die Produktion im Zuge der Pandemie. Der Hochofen 3 blieb länger außer Betrieb. Es folgten Monate mit harten Rückgängen. Besonders die Automobilindustrie sorgte für Einschnitte bei der Nachfrage. Schließlich stoppten Hersteller wie Mercedes oder VW die Bänder zeitweise ganz. Dann die Wende: Im dritten Quartal habe sich auf dem europäischen Flachstahlmarkt eine Erholung abgezeichnet, sagt Blaschek im Rückblick. Und die sei stärker gewesen, als zunächst erwartet. Der Hochofen 3 konnte im September wieder hochgefahren werden.

In diesem Jahr ist nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Stahl in Deutschland bisher 14 Prozent weniger Stahl produziert worden. Dabei habe es im Vorjahr bereits ein niedriges Niveau gegeben, sagt der Präsident Hans Jürgen Kerkhoff. Doch auch er konstatiert: „Ein kleiner Lichtblick ist, dass im Oktober erstmals seit Februar die Rohstahlerzeugung im Vergleich zum Vorjahresmonat leicht angestiegen ist.“

Verbände sprechen aktuell gar von einem Mangel an Stahl – insbesondere beim auch in Bremen produzierten Flachstahl. Die Stahl- und Rohstoffpreise hätten inzwischen langjährige oder sogar historische Höchststände erreicht, ordnet der Experte Andreas Schneider von Stahlmarkt Consult die Entwicklung ein: „Am Ende eines Stahljahres, das lange unter dem Vorzeichen einer großen Krise stand, zeigen die Märkte eine fulminante Aufwärtsbewegung.“ Seiner Einschätzung zufolge haben Produzenten die Hochöfen nicht parallel zum Bedarf hoch­gefahren.

Im Januar gibt es in der Bremer Hütte nun zwar keine Kurzarbeit mehr, aber dennoch eine kollektive Arbeitszeitverkürzung von vier Prozent. Reiner Blaschek erklärt, dass man auch zukünftig kurzfristig auf die Gegebenheiten des Marktes reagieren müsse und viele Unsicherheiten wegen der Pandemie blieben. Das Infektionsgeschehen und damit verbundene Einschränkungen hätten vor allem Einfluss darauf, wie sich die Wirtschaft in Deutschland nun weiterentwickele. Die europäische Klima- und Handelspolitik und ihre Rahmenbedingungen für die Stahlindustrie blieben ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des Standorts.

Importeinschränkungen für Stahlhersteller außerhalb der EU hält die hiesige Branche für notwendig, weil sonst der Wettbewerb wegen der höheren Umweltauflagen in der EU nicht fair sei. Gerade hat es hierzu Bewegung gegeben. Wirtschafts- und Handelsausschuss des EU-Parlaments beschlossen einen Forderungskatalog zum Grenzausgleich für Stahlimporte für bei der Produktion ausgestoßenes CO2. „Wir wollen europäische Industrien schützen und ihnen die Umstellung auf klimaneutrale Produktion ermöglichen. Damit verhindern wir, dass der Klimaschutz zur Deindustrialisierung und Vernichtung von Arbeitsplätzen führt“, kommentierte der Bremer Europaabgeordnete Joachim Schuster (SPD) das Ergebnis. Er gehört dem Handelsausschuss an. Wichtig sei, Druck auf Produzenten weltweit zu erzeugen, Emissionen einzusparen: „Nur mit einem globalen Ansatz können langfristig die Pariser Klimaziele erreicht werden.“

Unabhängig von der Pandemie ist es laut Verbandspräsident Kerkhoff zentral, dass EU und Deutschland eine CO2-arme Stahlproduktion „vor dem Hintergrund eines außerordentlich scharfen internationalen Wettbewerbs“ möglich machten. Die Bundesregierung habe im Sommer mit dem Handlungskonzept Stahl ein schlüssiges Konzept verabschiedet. Nun komme es auf die Umsetzung an. „Die Stahlunternehmen brauchen dringend eine verlässliche politische Perspektive für den Stahlstandort Deutschland.“ Trotz vieler Herausforderungen mache sich die Branche auf den Weg, „um einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu leisten“.

Den Umstieg hin zu grünem Stahl und klimaneutraler Produktion sieht auch Blaschek als große Aufgabe für die Industrie. Am Standort Bremen sei geplant, die Emissionen durch das Einspeisen von Erdgas und später von Wasserstoff in den Hochofen zu reduzieren. „Zur klimaneutralen Wasserstoffproduktion soll ein Elektrolyseur beitragen, der von einer Kapazität mit 100 MW bis auf 300 MW ausgebaut werden soll.“ Es gibt eine Absichtserklärung zwischen den Energieversorgern EWE, SWB und dem Stahlwerk zur Kooperation bei diesem Vorhaben. Die Partner halten eine Unterstützung für dringend notwendig. Das Wirtschaftsressort prüft derzeit, ob aus dem Bremen-Fonds zehn Millionen Euro zur Förderung zur Verfügung gestellt werden können. Vermutlich gibt es Ende Januar Ergebnisse.

Zur Sache

Mangelware Stahl

Eine Umfrage des Industrieverbands Blechumformung zeigt, dass es Engpässe beim Stahl gibt. Das bestätigt entsprechende Aussagen des Wirtschaftsverbands Stahl- und Metallverarbeitung. So hätten knapp 90 Prozent der Zulieferer Beschaffungsprobleme. Die Lieferzeiten gingen weit ins neue Jahr hinein: „Stahl – vor allem Flachstahl – ist Mangelware.“ Als Folge rechne ein Großteil der Betriebe mit Produktionsunterbrechungen. Angebot und Nachfrage hätten sich unterschiedlich entwickelt. Einfuhrbeschränkungen erschwerten, auf Stahl aus Drittländern auszuweichen. „Dieser Versorgungsengpass gefährdet den Erholungsprozess bei Zulieferern und Automobilherstellern“, so Geschäftsführer Bernhard Jacobs.