In Bremen wird die Produktion von Stahl zurückgefahren: Gründe sind die schwächelnde Konjunktur und günstige Importe aus China, Russland und der Türkei. (Peter Steffen)

Die Preise sinken, die Kosten steigen: Das Problem der europäischen Stahlindustrie ist einfach erklärt, gleichzeitig aber schwer zu lösen. So schwer, dass sich die Unternehmen in einer misslichen Lage zwischen Dumpingpreisen, Klimaschutz und Kurzarbeit befinden. An diesem Dienstagmittag tragen die Bremer Beschäftigten von Arcelor-Mittal ihre Sorgen in die Mitte der Stadt; sie ziehen zum Marktplatz. Um 11.55 Uhr soll es eine Kundgebung geben.

Die Stahlindustrie steckt in der Krise, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Denn seit die USA vor mehr als einem Jahr angefangen haben, Strafzölle auf ausländischen Stahl und Aluminium zu erheben, sind die Exporte in die Vereinigten Staaten gesunken. Die Folge: Die Produzenten aus dem Ausland haben sich neue Absatzmärkte gesucht. Und einer dieser Märkte ist häufig die Europäische Union. In der EU führt das zu sinkenden Preisen. Weil vor allem der Stahl aus China deutlich günstiger ist, ist häufig auch von Dumping-Stahl die Rede.

Mehr zum Thema Arbeitszeitreduzierungen zeichnen sich ab Arcelor-Mittal reduziert Stahlproduktion auch in Bremen Arcelor-Mittal bremst die Stahlproduktion und reagiert damit auf die Situation am Weltmarkt. In ... mehr »

„Wir wollen der Politik zeigen, dass die Konjunktur und die Stahlschwemme aus dem Ausland uns zu schaffen machen“, sagt Klaus Hering, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Arcelor-Mittal aus Bremen. Am drängendsten sei es nun, das Importkontingent in Europa nicht zu erhöhen – anders als geplant. Dahinter verbirgt sich ein Schutzmechanismus – ein sogenannter Safeguard – vor Stahl aus dem Ausland, den die EU vergangenen Sommer eingeführt hat. Demnach gibt es ein bestimmtes Kontingent. Ist dieses aufgebraucht, wird auf den weiteren Import ein Zuschlag von 25 Prozent erhoben.

„Eine weitere Aufweichung der EU-Safeguards im Stahlbereich wäre unverantwortlich. Durch die geplante Erhöhung der Kontingente im Juli 2019 würde die Schutzwirkung der Maßnahmen vollends verloren gehen“, sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Anfang des Monats. Schon jetzt sei der Schutzmechanismus kaum wirksam. „Bereits im vergangenen Jahr sind die Stahlimporte in die EU um elf Prozent auf ein neues Rekordniveau von 45 Millionen Tonnen gestiegen, während sie in den USA um 13 Prozent gesunken sind.“

Gerechter Wettbewerb durch Klimaschutz-Zoll

Vor allem günstiger Stahl aus der Türkei, China und Russland findet nun häufig seinen Weg nach Europa. Diese Produkte wurden allerdings meist unter schlechteren Umweltstandards hergestellt. Abgaben auf die Emission von CO2 gibt es – anders als in der EU – nicht. Hier ist seit 2005 der Handel mit Emissionszertifikaten ein Instrument zum Klimaschutz. Unternehmen, die viel CO2 abgeben, müssen dafür die Zertifikate kaufen. Deren Preis soll sich in den kommenden Jahren zusätzlich erhöhen. Allein die Bremer Hütte musste im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben „einen signifikanten zweistelligen Millionenbetrag für CO2-Zertifikate“ zahlen.

Die Stahlindustrie fordert daher eine Art Klimaschutz-Zoll, um einen gerechten Wettbewerb zu schaffen. „Der CO2-Preis in Europa hat sich seit Anfang 2018 verfünffacht, und diese Kosten treffen nur die EU-Stahlindustrie, nicht aber Importstahl“, sagte Arcelor-Mittal-Chef Lakshmi Mittal vergangene Woche in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Auch Hering fordert einen Aufschlag für „schmutzig produzierten“ Stahl.

Mehr zum Thema Neue Strukturen für Bremer Hütte Arcelor-Mittal bündelt die Stahlwerke An den deutschen Standorten von Arcelor-Mittal brodelt es seit einigen Tagen. Der Stahlkonzern will ... mehr »

Denn die Folgen sind unter anderem längst in der Hansestadt zu spüren: Erst Ende Mai hatte der weltgrößte Stahlhersteller angeordnet, die Produktion in der Bremer Hütte zu drosseln. Insgesamt soll in Frankreich, Spanien und Deutschland die Produktion um eine bis 1,5 Millionen Tonnen Stahl in einem Zeitraum von zwölf Monaten gesenkt werden. Der Bremer Anteil liegt in dieser Berechnung bei 400 000 Tonnen. Entlassungen soll es deswegen nicht geben. Derzeit verhandeln Konzern und Betriebsrat aber über eine Reduzierung der Arbeitszeit und Kurzarbeit.

Gleichzeitig betont Hering, dass Joberhalt nicht zulasten des Klimaschutzes gehen darf. „Wenn wir den CO2-Ausstoß in der Produktion reduzieren sollen, brauchen wir aber die Rahmenbedingungen“, sagt er. Denkbar sei etwa, dass die Einnahmen aus dem Zertifikathandel zurück in die Unternehmen fließen – mit der Bedingung, dass das Geld in die Entwicklung klimafreundlicher Produktionsanlagen investiert wird.

Stahl soll langfristig klimaneutral hergestellt werden

Der Bremer Ökonom Rudolf Hickel begrüßt die Diskussion um die Sorgen der Stahlindustrie. Er findet es richtig, dass für billigen Stahl aus dem Ausland ein Aufschlag verlangt werden soll. Gleichzeitig sagt er: „Die Zertifikatpreise sind zu niedrig.“ Der Handel damit solle daher reformiert werden. Hickel, der im Aufsichtsrat des Stahlkonzerns Salzgitter AG sitzt, sieht die Politik, aber auch die Unternehmen in der Pflicht, gute Voraussetzung für die Erforschung CO2-armer Stahlproduktionen zu schaffen. „Es geht, die Herstellung umweltfreundlicher zu machen“, sagt Hickel. „Es kostet aber einen Haufen Geld.“

Im Bremer Werk von Arcelor-Mittal werden bislang pro Tonne Stahl etwa 1,8 Tonnen CO2 ausgestoßen. „Diese Emissionen sind prozessbedingt nicht zu vermeiden und ohne die Entwicklung neuer Technologien nur begrenzt zu vermindern“, sagt Sprecherin Marion Müller-Achterberg. Der Konzern arbeite aber an einer Lösung: Bis 2027 sollen die Emissionen um 25 Prozent sinken, langfristig soll der Stahl klimaneutral hergestellt werden.