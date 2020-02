Diese zwei E-Transporter stehen noch hinter dem Büro von Uze Mobility in Findorff. Mehr werden es nicht. (Florian Schwiegershausen)

Es sind große Ziele gewesen, mit denen das Start-up Uze Mobility Anfang 2019 in Bremen aufgetreten ist. Damals machten die Gründer auf sich aufmerksam mit der Geschäftsidee, Elektro-Transporter gratis zu vermieten – auch an den Privatkunden. Das Ganze sollte durch die interaktiven Werbetafeln an der Fahrzeugseite finanziert werden und durch die Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

Die Idee: Durch Sensoren erkennt das Auto, wo es lang fährt, und spielt dann entsprechend auf den Tafeln Werbung passend für die Gegend aus oder auch abhängig von der Lufttemperatur. Außerdem will Uze Mobility Geld verdienen, indem es mit den Fahrzeugen Daten sammelt, die man an andere Interessenten verkaufen kann. Einfach per App sollte jeder Interessierte einen solchen Streetscooter buchen können.

Der Co-Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Alexander Jablovski, ein gebürtiger Bremer, sagte vor einem Jahr, dass spätestens im März 2019 insgesamt 30 dieser Streetscooter in Bremen verfügbar sein sollen. Mit großem Medienecho wurde davor im November 2018 verkündet, dass Uze Mobility mit der Firma Streetscooter einen Kaufvertrag über 500 Fahrzeuge geschlossen hatte.

Fahrzeuge nicht auffindbar

Nun ein Jahr später ist die Situation anders: Die App gibt es, allerdings nur für das Iphone. Eine Version für Android-Smartphones kam nie hinzu und wird es wohl nicht mehr geben. Ein Test zeigt: Wer sich bei der App anmeldete, musste unter anderem seinen Führerschein einscannen. Es dauerte zwei Tage, bis die Anmeldung bestätigt wurde.

Wer dann freigeschaltet war, fand in Bremen nirgends ein Fahrzeug zum Mieten – auch nicht nach mehreren Versuchen an mehreren Tagen hintereinander und zu verschiedenen Uhrzeiten. Geschäftsführer Jablovski erklärte, es sei irgendwann die Erkenntnis gekommen, dass das mit eigenen Fahrzeugen keinen Sinn mache und man in Zukunft nur die Idee mit den interaktiven Werbetafeln verfolgen werde: „Das war im Juli.“

Jedoch im August, einen Monat später, verkündete der 41-Jährige im Regionalmagazin „Buten un Binnen“ weiterhin: „Wir werden hier in den nächsten zwei bis drei Monaten 60 Fahrzeuge auf die Straße bringen, mit denen wir das Konzept austesten und uns in Deutschland Stück für Stück immer weiter ausbreiten.“ 2020 wolle man in Richtung Kalifornien und Dubai aufbrechen, hieß es damals.

500 Fahrzeuge werden es auf keinen Fall sein. Denn wie die Deutsche Post als Besitzer des Unternehmens Streetscooter dem WESER-KURIER mitteilte, sind im vergangenen Jahr beide Seiten vom Kaufvertrag zurückgetreten. Jablovski begründet das mit dem Umschwenken, sich in Zukunft nur noch auf die interaktiven Leuchttafeln zu konzentrieren, die Unternehmen an ihren Lieferfahrzeugen befestigen können, um auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Laut dem Geschäftsführer sind in Bremen, Aachen und Köln insgesamt 55 Fahrzeuge unterwegs. Von den Fahrzeugen, die in Bremen sind, sind die meisten nun per Langzeitmiete an andere Unternehmen weiter vermietet.

So nutzt der E-Roller-Anbieter Voi beispielsweise die Streetscooter von Uze Mobility, um nachts die Roller einzusammeln, zu laden und wieder auf die Straße zu setzen. Vom ursprünglichen Ziel des Carsharings ist das Start-up also inzwischen abgerückt. In einer Mitteilung von vor zwei Wochen, die das Start-up gemeinsam mit dem Dax-Unternehmen Wirecard herausgab, hieß es dennoch: „Seit 2019 versorgt Uze Mobility Städte mit einer Flotte von Fahrzeugen für Carsharing-Zwecke.“ Grund der Mitteilung war, dass Wirecard der bevorzugte Zahlungspartner für das Start-up für die Zukunft sein werde. Eine Anfrage vom WESER-KURIER, was denn die Partnerschaft zu Uze Mobility gegenüber Kundenbeziehungen zu anderen Unternehmen unterscheide, ließ Wirecard unbeantwortet.

In der Mitteilung hieß es auch, dass Uze Mobility von seinen Werbetafeln, genannt Ads Kits, bis Jahresende bis zu 1000 in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf die Straße bringen will. Am Donnerstag erhöhte Jablovski im Gespräch die Zahl auf 1500. Das Geld für dieses Geschäftsmodell stehe zur Verfügung.

„Allein in der Seed-Runde haben wir 7,5 Millionen Euro bekommen“, sagte der 41-Jährige. Gerade erst sei er in Los Angeles gewesen. Mit „Seed-Runde“ bezeichnen Risikokapitalgeber die erste Finanzierungsrunde, in der sie bereit sind, in ein neu gegründetes Unternehmen und die Geschäftsidee zu finanzieren. Eine der Firmen ist die Lueg AG in Bochum, einer der größten Servicepartner von Daimler mit diversen Autohäusern. Eine Million Euro gaben sie Uze Mobility.

Werbetafeln statt Carsharing

Was das Umsatteln weg vom Carsharing angeht: Zusammen mit den Werbetafeln soll für denjenigen, der möchte, auch eine Databox hinzukommen. Für die ausreichende Zahl brauche es noch vier Monate. Hier arbeite man mit der Rheinisch-Westfälisch Technischen Hochschule in Aachen zusammen und dem Institut von Achim Kampker, der einst das Unternehmen Streetscooter gegründet hatte. Uze Mobility wiederum hat im November den Hauptsitz des Unternehmens von Aachen nach Bremen verlegt. Hier arbeiten laut Jablovski derzeit 25 Mitarbeiter. Die einstige Flottenmanagerin gehört nicht mehr dazu – warum auch, wenn es keine Flotte mehr gibt. Sie hat inzwischen einen anderen Job außerhalb Bremens.

In Düsseldorf und Aachen hat das Start-up aber auch noch Mitarbeiter. Für den Schritt nach Bremen gab es damals Unterstützung von der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB), dem Starthaus und der Bremer Aufbaubank. Nach WFB-Angaben ging es dabei vor allem um Hilfe bei der Suche nach einem Standort. Fündig wurde man schließlich im roten Backsteinbau in Findorff an der Admiralstraße. Laut Jablovski wird die Iphone-App in einigen Wochen auch nicht mehr verfügbar sein. Was die Werbetafeln angehe, sei man in Gesprächen mit großen Logistikunternehmen. Konkretes könne er in ein paar Wochen sagen. Und da sind dann ja auch noch die Pläne für Dubai, San Francisco und Mexiko-Stadt.