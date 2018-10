Bremen legt zu bei der Start-up-Szene. Immer mehr Menschen mit einer Geschäftsidee gründen ein Unternehmen. (Fotolia)

Bremens Start-up-Szene ist im Bundesvergleich oft unauffällig gewesen. Das scheint sich aber allmählich zu drehen, geht es nach den Zahlen des aktuellen „Deutschen Start-up-Monitors“. In der am Mittwoch in Berlin vorgestellten Untersuchung des Bundesverbands Deutsche Start-ups hat Bremen einen Anteil von 4,4 Prozent an den schnell wachsenden und hochtechnologischen Gründungen. Im vergangenen Jahr lag der Wert bei 1,4 Prozent. „Ich finde, das ist ein bombastisches Ergebnis“, kommentierte Jan Wessels, Akteur der hiesigen Start-up-Szene, das Abschneiden. „Man muss bedenken, wo wir herkommen.“

Vor drei Jahren verzeichnete das Bundesland im Bericht nur drei Start-ups. In diesem Jahr seien dagegen 68 Start-ups beteiligt, sagte Jan Wessels, Initiator der Veranstaltungsreihe und Plattform Bremen Start-ups. Daraus lasse sich lesen, dass die Zahl der Gründungen in Bremen gestiegen und auch die Vernetzung besser sei, um die Start-ups zur Teilnahme zu motivieren. Die nun erfasste Dichte habe eine Signalwirkung auf alle Gründer vor Ort. Die Universität Bremen zählt zudem erstmals zur Top Ten der Gründungshochschulen und landet im Ranking auf dem achten Platz.

Niedersachsen schneidet dagegen schlechter ab als bisher. Nur mehr 9,2 Prozent der Gründer kommt aus dem Bundesland. Im Vorjahr lag der Wert drei Prozentpunkte höher, und Oldenburg und Hannover galten als eine der damals sechs besonders erfolgreichen Hotspots. Jan Wessels sieht den Abstieg als Warnsignal für Bremen, weiter dranzubleiben. „Man darf sich nicht ausruhen.“

Berlin ist weiterhin der bedeutendste Standort für Start-ups in Deutschland mit einem Anteil von fast 16 Prozent an den Gründungen. Die Metropolregion Rhein-Ruhr überholt die Hauptstadt allerdings zusammengenommen mit einem Ergebnis von fast 20 Prozent. Hamburg folgt auf dem dritten Platz mit einem Wert von 7,3 Prozent. Die Zahlen aus der Hansestadt müssten in Relation gesehen werden, sagte Wessels. Hamburg sei im vergangenen Jahr schon mit sechs Prozent einer der Start-up-Hubs gewesen. Bremen komme nun schon nah an diesen Wert. „Hamburg ist dreimal größer von der Einwohnerzahl her, aber nicht dreimal größer bei Start-ups.“ Wenn man die Dichte im Verhältnis nehme, spiele Bremen damit „in der Ersten Bundesliga“.

Seit 2015 habe sich eine Menge getan, befindet Jan Wessels. Die Start-ups seien sichtbarer – anders als in der Vergangenheit auch untereinander in Bremen selbst. Das sei auch sein Antrieb mit dem Netzwerk Bremen-Start-ups gewesen. „Wir hatten an anderen Standorten kein gutes Image. Da hieß es wortwörtlich: Von Bremen hört man da ja nicht viel. Habt ihr eigentlich eine Community?“ Bremen galt laut Wessels als graue Maus. Das Ergebnis sei nun eine „tolle Bestätigung“. In der Szene seien viele private und öffentliche Akteure aktiv geworden und stellten sich anders auf. Der Senat baut mit der Initiative Starthaus das Angebot für Gründer neu auf. Zuvor gab es immer wieder Kritik, die Beratung sei zu unübersichtlich, in Bremen passiere viel zu wenig. „Ich glaube, das geht nun alles in eine sehr gute Richtung. Jetzt hoffe ich doch, dass Start-up-Deutschland den Blick mit verwunderten Augen nach Bremen richtet.“

Insgesamt 1550 Start-ups nahmen an der Befragung teil und damit knapp 3800 Gründer. Der sechste Monitor zeigt auch, wie viele Stunden die Gründer pro Woche arbeiten (im Schnitt 56) und wie viele Mitarbeiter zu den Jungunternehmen gehören (12,3). Einen weiteren Anstieg gibt es beim Anteil der Gründerinnen auf nun 15,1 Prozent. Damit sind Frauen in der Start-up-Szene dennoch weiter unterrepräsentiert. Geht es nach Florian Nöll, Vorsitzender des Start-ups-Verbands, sind die Start-ups "sowohl der Mittelstand als auch die Großkonzerne von morgen". Um mehr Menschen zum Gründen eines Start-ups zu bewegen, sei eine "politische Agenda der Innovation, die eine Verbesserung des Kapitalangebots vorantreibt und die digitale Bildung forciert“ notwendig.