Elke Schoon, Inhaberin der Fasson Textilpflege, wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für die Lage der Textilreinigungen. (Christina Kuhaupt)

Elke Schoon fühlt sich in diesen Tagen unsichtbar. Friseure erheben einen Hygieneaufschlag, Gastronomen Hilfspakete und Spenden. Doch dass auch Schoon mit ihrem Geschäft Fasson Textilpflege unter der Corona-Krise leidet, würden viele Menschen nicht sehen, erzählt sie. Dabei sind die Auswirkungen der Krise deutlich zu spüren: Die Waschmaschinen laufen normalerweise mehrmals am Tag. Seit dem Anfang der Corona-Krise im März herrscht nahezu Stillstand. „Zurzeit läuft nur noch eine Maschine dreimal die Woche„, sagt Schoon. “Wir haben einen Umsatzeinbruch von bis zu 40 Prozent.“

Ein Grund für den Rückgang der Aufträge ist laut Schoon in erster Linie das Homeoffice. „Zu Hause tragen die Leute keinen Anzug mit Krawatte – höchstens bei einer Videokonferenz“, sagt die Inhaberin. Seit März werden daher deutlich weniger Anzüge und Hemden in die Reinigung gegeben. Auch die Absage von größeren Veranstaltungen habe Auswirkungen auf die Textilpflege. „Wir bekommen viel weniger Abend- und Brautkleider“, sagt Schoon. Am Bügeltisch, der sonst jeden Tag besetzt sei, werde nur noch zweimal die Woche gearbeitet.

Mit verkürzten Arbeitszeiten könne Schoon Kosten einsparen. Sie habe außerdem einen Kfw-Kredit erhalten, 9000 Euro. „Ich muss alleine mehr als 3000 Euro Miete zahlen. Das Geld war daher schnell weg“, sagt Schoon. Um die Hygienestandards einzuhalten, musste sie außerdem in Plexiglasscheiben und Flächen- und Handdesinfektion investieren.

Seit 2005 ist Schoon Inhaberin der Textilpflege Fasson in Habenhausen, einem Franchise-Unternehmen der großen Textilreinigungskette Fasson. „Die aktuelle Lage ist eine Ausnahmesituation für uns“, sagt Schoon.

„Aber wir sind auch noch da“

„Ich habe das Gefühl, dass die Menschen unsere Situation gar nicht richtig wahrnehmen", sagt sie. "Aber wir sind auch noch da." Wie ihr gehe es zahlreichen Textilreinigungen. „Für uns ist die ganze Situation nicht leicht. Ich würde mir einfach wünschen, dass wieder mehr Menschen ihre Kleidung in die Reinigung geben würden.“

Nicht nur kleinere Textilreinigungen kämpfen mit den Auswirkungen der Corona-Krise. Auch bei vielen großen Wäschereien sind die Aufträge eingebrochen, so auch bei der Bremer Wäscherei Stich, die zu 99 Prozent auf gastronomische Betriebe und Hotels angewiesen ist. „Wir sind eine Wäscherei und statten Hotels zusätzlich mit Mietwäsche aus. Die Schließungen im März haben uns daher auch hart getroffen“, sagt Moritz Stich, der die Wäscherei bereits in dritter Generation führt. Im gesamten April wurden laut Stich nur 14 Tonnen Wäsche gewaschen. Zum Vergleich: In der Hauptsaison kommen normalerweise 28 Tonnen zusammen – an einem Tag. „Alleine im April hatten wir 97 Prozent weniger Wäsche als im Vorjahr“, sagt Stich.

„Das ist eine dramatische Entwicklung für uns.“ Die Öffnung der Hotels Ende Mai habe die Situation zwar etwas verbessert. Doch im Juni soll es dennoch 65 Prozent weniger Wäsche gegeben haben. „Die vergangenen Monate waren hart. Es ist noch nicht überstanden. Die zweite Welle wird im Herbst sicherlich kommen“, sagt Stich.

Im März habe der Unternehmer bereits frühzeitig Maßnahmen getroffen. Die Lastwagen des Unternehmens wurden in eine Ruheversicherung gegeben, da sie mehr nicht fahren konnten. Alle Mitarbeiter der Wäscherei wurden in Kurzarbeit geschickt – vom Näher bis zum Industriemechaniker. Wie Schoon hat auch Stich den Kfw-Kredit für seine Wäscherei beantragt. Zusätzlich haben er und sein Vater eigenes Geld in die Firma gesteckt, um die Liquidität sicherzustellen. Nun sei Stich dabei, neue Hilfen zu beantragen, um so gut wie möglich aus der Krise herauszukommen. Noch immer sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Das ist eine schwierige Situation für alle. Ich möchte meinen Mitarbeitern auch weiter eine Perspektive bei uns bieten und sie halten“, sagt Stich.

Das Reiseverhalten der Menschen ist anders geworden

In der Hotelbranche rechnet man laut Stich damit, dass sich die Zahlen erst 2022 wieder normalisieren werden. „Die Corona-Pandemie und die Auswirkungen der Krise werden uns noch einige Zeit begleiten, das ist sicher“, betont Stich. „Die Hotels dürfen zwar wieder öffnen, aber man merkt, dass das Reiseverhalten der Menschen anders geworden ist“, sagt Stich.

In den größeren Städten bleiben viele Geschäftsreisende fern, etwa in Hamburg, wo Stich auch Hotels mit Mietwäsche ausstattet. Dort merke man auch, dass aktuell keine Musicals aufgeführt werden – sie hätten sonst immer etliche Besucher in die Stadt gelockt. Auch in Bremen bleiben noch viele Gäste fern. „Es ist zurzeit deutlich ruhiger, als es normalerweise der Fall ist“, sagt Stich. „Wir hoffen natürlich, dass sich das ändern wird.“

Für den Geschäftsführer sei es wichtig, die Wäscherei über Wasser zu halten und die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu schützen. In der Wäscherei Stich werden daher bereits seit mehreren Wochen strenge Schutzmaßnahmen getroffen. Dazu gehören eine Hygieneschulung, das tägliche Fiebermessen der Mitarbeiter am Morgen und die Desinfektion von Flächen und Händen.

„Meine Mitarbeiter meinten zu mir: Draußen wird alles gelockert und hier gibt es immer mehr Regelungen. Dann kam Tönnies und alle waren froh über die Schutzmaßnahmen“, erzählt Stich. „Wir wollen das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich halten.“ Trotz Verlusten und Kurzarbeit zieht Stich auch Positives aus der Krise. „Wir überdenken zurzeit Abläufe und Strukturen. Das geht sicherlich vielen Unternehmen so“, sagt Stich. „In jeder Krise steckt eben auch eine Chance. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen."