Dank guter Kontakte nach Asien konnte der Unternehmer Siegfried Blank viele Schutzmasken bestellen. 72.000 davon lieferte er ans Oldenburger Klinikum. (Privat)

Mal eben ein paar Tausend Schutzmasken zu bestellen, ist nicht das Problem. Sie auch zu bekommen, das ist in diesen Zeiten die große Herausforderung. Dem Bremer Unternehmer Siegfried Bank ist das gelungen. Selbst eine plötzliche Verdreifachung der Transportkosten war kein Hindernis. 72.000 Masken mit EU-Standard FFP2 hat er vergangene Woche an das Klinikum Oldenburg ausgeliefert. Eine Option über 300.000 weitere Masken besteht zudem für die nächsten Wochen. Andere Materialien wie Schutzkittel seien ebenfalls angefragt. Bank nutzt dabei seine Kontakte, die er über Jahrzehnte nach Südkorea und China aufgebaut hat. Inzwischen hat nach Angaben des Unternehmers auch der Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord Interesse an den Masken geäußert.

Viele Mails und Telefonate

Mit einer simplen E-Mail war das Geschäft längst nicht auf den Weg gebracht. „Bis ich den Eindruck hatte, dass daraus etwas wird, dauerte es zwei Wochen, die über ein häufigen wechselseitigen E-Mail-Verkehr hinausgingen – ich habe auch diverse Telefonate führen müssen“, sagt der 67-jährige Bank, der eigentlich vorhatte, sich ein wenig aus dem Berufsleben zurückzuziehen und sich auf Kernbereiche seines Unternehmens zu konzentrieren. Große Konfusion habe auch über Klassifizierungen und in der EU geforderte Zertifikate bestanden. Das sei seinen Geschäftspartnern in Asien nicht immer leicht zu vermitteln. Seit der Corona-Pandemie habe die EU aber bestehende Regeln zurückgenommen und diese in eine Art Empfehlung umgewandelt. Wie damit umgegangen werde, obliege den Einzelstaaten. „Bei uns sind dafür die Bundesländer zuständig, die diese Empfehlungen individuell auslegen können. Woran sich der Zoll dann orientiert, wird einem offiziell auch nicht mitgeteilt.“

Ausschlaggebend für den erfolgreichen Abschluss seien letztlich freundschaftliche Beziehungen gewesen, die sich aus den geschäftlichen Kontakten hinaus über die Jahre aufgebaut hätten. „Ich bin regelmäßig in Asien gewesen, und es haben sich auch Kontakte und Freundschaften ins familiäre Umfeld meiner Geschäftspartner entwickelt – das ist in diesen Kulturkreisen eher ungewöhnlich, hat aber ein besonderes Vertrauen aufgebaut.“

In den vergangenen Jahren war Bank auch viel für die niederländische Regierung in Asien tätig. Dabei sei es vornehmlich um den Aufbau von Exportstrukturen für Seafood unter Berücksichtigung nachhaltiger Produktion gegangen. Sein Unternehmen Chipro arbeitet schwerpunktmäßig im Bereich biologischer Pflanzenschutz für die Agrarwirtschaft. Dabei wird als Grundstoff Chitosan eingesetzt, das vornehmlich in Asien aus Reststoffen der Lebensmittelindustrie vor allem aus Krabbenschalen gewonnen wird. „Chitosan hat darüber hinaus besondere Eigenschaften, etwa nachweislich mikrobielle, blutstillende sowie wundheilende Wirkung“, sagt Bank. Chitosanfasern werden deshalb inzwischen unter anderem in Pflegetextilien eingesetzt, die auch zur Anwendung in Krankenhäusern kämen. Dabei werde Chitosan in Textilien mit hoher Funktionalität eingearbeitet. Das habe zwar nicht direkt etwas mit Schutzmasken zu tun, aber daraus habe sich eine Schnittmenge ergeben.

„Denn mein Partner in Südkorea, von dem ich seit mehreren Jahrzehnten Chitosan-Produkte nach Europa importiere und sie nach EU-Vorgaben zertifizieren lasse, ist eben in der Textilbranche breiter aufgestellt und hat auch eine Beteiligung an einer Firma, die Schutzmasken in China herstellt. Und von seinem Kontingent an der Produktion habe ich letztlich die 72.000 Masken beziehen können.“ Die Lieferung über 300.000 Masken sei ebenfalls möglich, weil „ich netterweise etwas von diesem Kontingent abbekomme“.

Höhere Transportkosten

Schwierig sei es gewesen, einen Transport zu organisieren. Die Airlines geben erst eine Zusage, wenn die Ware auch am Flughafen sei. „Und als die Lieferung nach einigen Umwegen endlich ankam, gab es die nächste Überraschung. Die Transportkosten hatten sich in der Phase zwischen Angebot und Bestellung verdreifacht.“ Zurzeit werde die Situation ausgenutzt, dass kaum noch Flieger unterwegs sind. Denn normalerweise würden solche leichten Waren wie Schutzmasken einfach mit im Personenflieger transportiert. Doch die fliegen momentan ja größtenteils nicht. „In dieser Situation wurde mir schon mulmig, weil ich befürchtete, dass am Ende ein großes Minus in meiner Kasse ist. Ich bin in Vorleistung getreten und habe das ganze finanzielle Risiko getragen.“ Glücklicherweise sei der Oldenburger Klinikverbund als potenzieller Abnehmer sehr gut mit der neuen Situation umgegangen. „Die Marge konnte er aus dem Preis ablesen, und ich brauchte die vereinbarte obere Preisgrenze bei Weitem nicht ausschöpfen.“

Ein Geschäft mit den Schutzmasken zu machen, sei nicht seine Motivation gewesen. „Eine angemessene Marge, quasi als Aufwandsentschädigung, wollte ich schon, aber ich habe mich um die Schutzmasken bemüht, weil sie einfach im Gesundheitswesen dringend benötigt werden und ich eben dazu die Möglichkeit hatte und habe, sie, wenn auch mit hohem Aufwand verbunden, zu besorgen.“