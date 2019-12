Besitzt bereits den Netzwerkausrüster ROM Technik: Kurt Zech. (Karsten Klama)

Der Bremer Bau- und Immobilien-Unternehmer Kurt Zech übernimmt sämtliche 16 Tochtergesellschaften des insolventen Netzwerk-Ausrüsters Euromicron AG. Das teilte Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner in der Nacht auf Samstag mit. Der Gläubigerausschuss hat demnach dem Verkauf an die Gustav Zech Stiftung zugestimmt. Über den Gesamtkaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Insolvenzverfahren war erst kurz vor Weihnachten eröffnet worden. Die Euromicron AG ist mit rund 1900 Arbeitsplätzen an 40 Standorten weltweit aktiv. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Gesamtumsatz von 318 Millionen Euro.