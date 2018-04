Elektronisch statt manuell - das soll in Bremen noch in diesem Jahr möglich werden bei Handwerkerrechnungen an die Stadt. (Björn Hake)

Bremen. Genehmigungen schneller erhalten und Behördengänge einsparen – Dirk Stocksmeier sieht in der digitalen Verwaltung viele Chancen für die Wirtschaft. Der Vorstandsvorsitzende der Init AG, einem Unternehmen für digitale Kommunikation, berät die Bundesregierung zu diesem Thema und ist dafür beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag verantwortlich. Außerdem sitzt der Diplom-Informatiker derzeit im Bremer Beirat für innovative Verwaltung. An diesem Freitag hat sich die Runde erneut getroffen.

Denn das kleinste Bundesland arbeitet daran, die Behörden für die Zukunft aufzustellen. Die E-Rechnung ist dabei eines der wesentlichen Projekte. Bremen ist bei diesem Thema Vorreiter. Im November soll es möglich sein, der öffentlichen Verwaltung eine digitale Rechnung zu stellen. Bremen eigne sich wegen seiner Größe besonders, um in der Verwaltung neue Ideen auszuprobieren, sagt der 52-jährige Stocksmeier. "Bremen ist beweglicher als große Flächenländer. Außerdem gibt es eine gute Kooperationskultur zwischen den Akteuren. Das zeigt sich im Beirat. Dort wird ressortübergreifend gearbeitet. Das ist die Chance für eine Lösung für einen Guss." Wie in einem Thinktank in der Wirtschaft, einer Denkfabrik, werde dort gearbeitet unter der Frage: Was müssen wir anders machen?

Betriebe sparen Zeit und Geld

Inzwischen stellten sich viele Unternehmen gegenseitig keine Rechnungen in Papierform mehr. Das spare Zeit und Geld. "Die Rechnungsdaten können sofort in das System einspielt werden, und es fallen beim Versender keine Kosten für Porto, Druck und Ablage mehr an. Die Wirtschaft geht in Richtung E-Rechnung – jetzt macht das die Verwaltung auch." Wenn Bremen nun zuerst eine E-Rechnung einführe, könnte das positiv sein: "Daraus kann sich ein kleiner Standortvorteil ergeben."

Andere Bundesländer arbeiten derweil an weiteren Themen, um die digitale Verwaltung in Deutschland umzusetzen. "Das ist eine Notwendigkeit. Da ist in Deutschland noch viel zu tun", sagt Experte Stocksmeier. Das zeigten europäische und internationale Rankings: Beispielsweise müssten Unternehmen in den Niederlanden nur einmal Daten an die Verwaltung übermitteln. "Danach müssen die Behörden die Informationen untereinander austauschen." Das soll hierzulande auch umgesetzt werden. Außerdem wird daran gearbeitet, eine Anlaufstelle im Netz für Betriebe aufzubauen. "Das ist das Erste, was sich ändern wird."

Bis 2022 soll es Wirklichkeit werden

In Unternehmen mit einer gewissen Größe liefen viele Prozesse schon komplett digital, sagt der Informatiker: "Der Medienbruch ist bloß noch die Verwaltung." Die Vision der Bundeskanzlerin Angela Merkel sei nun aber, dass die Verwaltung die Wirtschaft nicht bloß einhole, sondern sie schließlich irgendwann sogar inspiriere. Was bereits mehr als eine Vision ist: Die digitale Verwaltung solle laut Gesetz bis 2022 Wirklichkeit werden. "Bis dahin sollen alle Leistungen für Bürger und Wirtschaft digital angeboten werden. Das ist ein tolles Ziel."

Stocksmeier plädiert dafür, dass die Verwaltung sich dabei im Einklang mit der Wirtschaft digitalisiert. "Was mir in Bremen besonders gefällt, ist, dass die Akteure gleich in den Dialog mit der Wirtschaft gegangen sind." Schließlich gehe es um Lösungen für alle Unternehmen. Der Vorstandschef sieht aufseiten der Wirtschaft jedoch keine große Hürden – selbst wenn die Prozesse weit über die E-Rechnung hinausgingen. Nicht jeder Handwerksbetrieb müsse deshalb ein eigenes Rechenzentrum aufbauen. "Häufig beziehen die kleineren Unternehmen IT-Lösungen von Anbietern."

E-Rechnung ersetzt Behördenmitarbeiter nicht

Stocksmeiers Unternehmen kennt dabei beide Seiten: Init begleitet mit seinen 400 Mitarbeitern die Verwaltung, aber auch die Wirtschaft bei ihrer Digitalisierung. Zu seinen Kunden gehört etwa die Deutsche Börse. Letztlich gehe es immer darum, Prozesse nicht nur zu digitalisieren, sondern zu optimieren, um Potenziale zu heben. Behörden könnten durch digitale Hilfe über komplexe Genehmigungsverfahren schneller entscheiden – nicht mehr in Monaten, sondern in ein paar Wochen. Maschinen könnten unliebsame Aufgaben erledigen, während den Mitarbeitern der Verwaltung mehr Zeit für Wesentliches bliebe: die Betreuung der Bürger und Unternehmen. "Ich mache mir keine Sorgen, dass für die Mitarbeiter nicht neue Aufgaben gefunden werden."

Unternehmen könnten davon profitieren, dass es einheitliche Formulare in den Behörden und sogar den Bundesländern gibt. Die Realität sieht noch anders aus. "Das wäre ein großer Schritt: Die Verwaltungslast der Wirtschaft wird deutlich reduziert. Wie lange etwas dauert, ist ein wichtiger Punkt, denn Unternehmen müssen heute agiler reagieren. Das Geschäft ist schneller."