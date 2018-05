Baukran am City-Gate mit 70 Metern Höhe. In der Baubranche läuft es in Bremen besonders gut. (Frank Thomas Koch)

Die Wirtschaft im Bundesland Bremen schätzt die Konjunkturlage weiterhin als gut ein. Sowohl in Bremen als auch in Bremerhaven wollten die Unternehmen ihren Personalbestand erweitern und investieren, sagte Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen am Mittwoch mit Blick auf eine Frühjahrs- Konjunkturumfrage bei 430 Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe und den Bereichen Handel und Dienstleistungen. Allerdings ist die Stimmung in Bremerhaven gedrückter als in Bremen.

Das Geschäft brummt vor allem im Baugewerbe. Die Bauwirtschaft plane, die Mitarbeiterzahlen aufzustocken. Jedoch hätten 93 Prozent der Unternehmen Schwierigkeiten, offene Stellen zu besetzen. Der Konjunktur-Indikator der Kammer für das Bundesland lag fürs erste Quartal 2018 mit 123 Punkten fast gleichauf mit dem vorangegangenen Quartal (124 Punkte). Das sei im Zehnjahresvergleich weiter deutlich über dem Mittelwert von 113 Punkten. In Bremerhaven lag der Indikator bei 106. (dpa)