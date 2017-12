Handelskammer-Präses Harald Emigholz. (Frank Thomas Koch)

Das Land Bremen will wachsen. Das hat die Politik als Ziel ausgegeben. Wie das inhaltlich umgesetzt werden soll, darum kümmert sich die von Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ins Leben gerufene sogenannte Zukunftskommission.

Die Handelskammer Bremen ist da schon ein großes Stück weiter: Am Dienstag hat sie ihr 75-Seiten umfassendes Positionspapier „Perspektive Bremen-Bremerhaven 2030“ zu den Bedingungen für ein wachsendes Land Bremen vorgestellt. Wissenschaftlich begleitet wurde die Arbeit vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut.

Der Kerngedanke des Positionspapiers ist laut Kammer-Präses Harald Emigholz, dass das Land Bremen wachsen muss. Und dafür müssten zunächst einige Baustellen beseitigt werden. „Wir benötigen auf jeden Fall eine Strukturreform der öffentlichen Verwaltung.“ Aber das alleine reiche nicht. Ein neues Denken und Handeln müsse überall stattfinden – in der Politik, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft insgesamt, so Harald Emigholz, Präses der Handelskammer. In anderen Städten funktioniere das auch. Nur wenn nicht begonnen werde, neue Strukturen zu schaffen, werde im Land Bremen auch nichts passieren.

Als konkrete Zielzahlen geben die Verfasser des Handelskammer-Papiers dabei vor, dass die Bevölkerungszahl bis 2030 von Bremen um zwölf Prozent auf dann 625.000 Einwohner steigen soll, in Bremerhaven um 14 Prozent auf 130.000 Bewohner.

Finanzielle Situation des bremischen Haushalts "unverändertt kritisch"

Im Vorwort des Positionspapiers zeichnen Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Matthias Fonger und -Präses Harald Emigholz zunächst ein düsteres Bild des Status Quo der Hansestadt: Die finanzielle Situation des bremischen Haushalts nennen sie „unverändert kritisch“, die Bildungspolitik „dringend verbesserungswürdig“, die Steigerung der Qualität im Service der Behörden „überfällig“. Sie fordern mehr Wohnungen oder Unterstützung für den inhabergeführten Einzelhandel. Kurz: „Die Liste kritischer Punkte ist lang und betrifft oft auch politisches Handeln.“ Es müsse sich vieles ändern, damit Bremen und Bremerhaven nachhaltig wachsen könnten.

Dabei nehmen die Vertreter der Handelskammer neben Politik und Verwaltung aber auch sich selbst in die Pflicht: Sie sprechen von „wir“ wenn es darum geht, die Voraussetzungen für das von ihnen geforderte Wachstum zu schaffen – all das auf Basis eines Leitbilds, das sich, so die Hoffnung der Wirtschaftsvertretung, bis zum Jahr 2030 erfüllt haben soll.

Demnach wären Bremen und Bremerhaven in zwölf Jahren als Zentren für Unternehmensgründungen im Nordwesten bekannt. Existenzgründung, so stellt es sich die Kammer vor, ist als Thema fest im Unterricht an den Schulen verankert, am besten im eignen Schulfach Wirtschaft, in dem Lehrer die wirtschaftliche Zusammenhänge vermitteln. Die Hochschulen sollen dann noch stärker zur Gründerlandschaft beitragen. Ein weitere Hoffnung der Handelskammer: „Die zwei Stadtgemeinden sind 2030 bekannt für ihre guten Bedingungen an den allgemeinbildenden Schulen“, die duale Bildung solle dabei eine zentrale Rolle einnehmen.

Das Land Bremen ist bunt gemischt – es hat Stärken und Schwächen und viel Mittelmaß. Am Ende ist es durchschnittlich im Bundesvergleich. Und wer damit zufrieden ist, dieses Niveau zu halten, wird mittelfristig das Nachsehen haben. Davon ist auf jeden Fall Professor Henning Vöpel, Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, überzeugt. Die globale Wirtschaft habe sich verändert und werde sich weiter massiv verändern.

