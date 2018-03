Das Baugewerbe verzeichnete ein Plus von 29 Prozent. (dpa)

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Bremen ist im Jahr 2017 im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich gewachsen. Der Wert der in Bremen produzierten Waren und Dienstleistungen lag um 3,3 Prozent über dem Vorjahresniveau und liegt damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 2,2 Prozent. Damit hat Bremen das prozentuell größte Wirtschatfswachstum aller Bundesländer, gefolgt von Berlin (3,1 Prozent) und Bayern (2,8 Prozent).

Einen maßgeblichen Anteil am Wachstum hatte laut statistischem Landesamt das Baugewerbe mit einem Plus von 29,1 Prozent. "Hier spielt eine wichtige Rolle, dass es in den vergangenen Jahren eine spürbare Abwärtstendenz im Baubereich in Bremen gab. Mit dem aktuellen Ergebnis hat sich diese Tendenz umgekehrt", heißt es in einer Mitteilung des Innensenats.

Unter dem Bundesdurchschnitt lagen in Bremen hingegen das Wachstum im Finanzdienstleistungsbereich mit 1,4 Prozent (Bundesschnitt: 2,2 Prozent) sowie im Bereich Handel, Verkehr und Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation, bei dem das Plus von 2,3 Prozent 0,8 Prozentpunkte unter dem Bundesschnitt lag.

Auch in Niedersachsen verzeichnete man ein kleine Plus der Wirtschaftskraft. Der Wert der zwischen Harz und Küste produzierten Waren und Dienstleistungen lag um 2,5 Prozent über dem Niveau von 2016 - bereinigt um Preiseffekte, wie das Landesamt für Statistik Niedersachsen am Mittwoch mitteilte. Im Schnitt wuchs die Wirtschaftsleistung aller Bundesländer um 2,2 Prozent. In den alten, westdeutschen Bundesländern zusammen lag das BIP real um 2,3 Prozent über Vorjahreswert. (wk/dpa)